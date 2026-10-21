ICC ने किया अंडर-19 महिला टी20 विश्व कप के शेड्यूल का ऐलान, वेस्टइंडीज से भारत की पहली भिड़ंत
आईसीसी ने अंडर-19 महिला टी20 विश्व कप के शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। टूर्नामेंट 21 जनवरी से छह फरवरी तक बांग्लादेश और नेपाल में खेला जाएगा।
अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने बुधवार को अंडर-19 महिला टी20 विश्व कप का कार्यक्रम घोषित किया, जो 21 जनवरी से छह फरवरी तक बांग्लादेश और नेपाल में खेला जाएगा। भारत आईसीसी अंडर-19 महिला टी20 विश्व कप में अपने खिताब का बचाव करने के अभियान की शुरुआत 22 जनवरी को काठमांडू में वेस्टइंडीज के खिलाफ करेगा। ग्रुप चरण 26 जनवरी तक चलेगा। इसके बाद सुपर सिक्स शुरू होगा। दोनों सेमीफाइनल चार फरवरी को चटगांव में खेले जाएंगे। फाइनल भी छह फरवरी को चटग्राम में ही होगा।
ग्रुप ए में भारतीय टीम
इस प्रतियोगिता में 16 टीम भाग लेंगी जिन्हें चार-चार टीम के चार ग्रुप में बांटा गया है। प्रतियोगिता के मैच चट्टोग्राम, सिलहट और काठमांडू में खेले जाएंगे। दो बार के चैंपियन भारत को सह-मेजबान नेपाल, वेस्टइंडीज और आयरलैंड के साथ ग्रुप ए में रखा गया है। बांग्लादेश और यूएई 21 जनवरी को टूर्नामेंट का उद्घाटन मैच खेलेंगे, जबकि इसी दिन सिलहट में ऑस्ट्रेलिया का सामना नाइजीरिया से होगा। भारत का पहला मुकाबला वेस्टइंडीज से 22 जनवरी को खेला जाएगा। इसके बाद नेपाल से टीम 24 जनवरी को भिड़ेगा। भारत का तीसरा ग्रुप लीग मुकाबला 26 जनवरी को आयरलैंड से है।
काठमांडू में श्रीलंका का मुकाबला मूलपानी इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड पर स्कॉटलैंड से होगा, जिसके बाद इंग्लैंड का सामना अमेरिका से होगा। नेपाल की टीम अपने अभियान की शुरुआत आयरलैंड के खिलाफ 22 जनवरी को करेगा। न्यूज़ीलैंड का सामना समोआ से होगा और दक्षिण अफ्रीका का मुकाबला पाकिस्तान से होगा, ये दोनों मैच उसी दिन चटगांव में खेले जाएंगे।
ग्रुप चरण के मैच 26 जनवरी तक खेले जाएंगे। इसके बाद सुपर सिक्स शुरू होगा। दोनों सेमीफाइनल चार फरवरी को चटगांव में खेले जाएंगे। फाइनल भी छह फरवरी को चटगांव में ही होगा।
आईसीसी का बयान
आईसीसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजोग गुप्ता ने कहा, ''आईसीसी अंडर-19 विश्व कप वह मंच है जो हमारे खेल के भविष्य को प्रदर्शित करता है और युवा खिलाड़ियों के लिए अपने देशों का प्रतिनिधित्व करते हुए बेहतर करियर की ओर कदम बढ़ाने का बेहतरीन जरिया बनता है। बांग्लादेश और नेपाल को मेजबान चुनना यह दिखाता है कि आईसीसी इन देशों में क्रिकेट के भविष्य को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। यहां के लोगों में क्रिकेट को लेकर जबरदस्त जुनून है।''
ग्रुप इस प्रकार हैं:
ग्रुप ए: भारत, आयरलैंड, वेस्टइंडीज और नेपाल
ग्रुप बी: दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान और समोआ
ग्रुप सी: ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, नाइजीरिया और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई)
ग्रुप डी: इंग्लैंड, श्रीलंका, अमेरिका और स्कॉटलैंड।
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)
हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
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शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।
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