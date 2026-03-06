ICC ने किया T20 वर्ल्ड कप प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के नॉमिनीज का ऐलान, 8 खिलाड़ी दावेदार; सिर्फ 1 भारतीय लिस्ट में
आईसीसी ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के नॉमिनीज का ऐलान कर दिया है। कुल 8 खिलाड़ी इसके लिए चुने गए हैं, जिसमें एक ही भारतीय खिलाड़ी को जगह मिली है। आईए एक नजर पूरी लिस्ट पर डालते हैं।
आईसीसी ने भारत और श्रीलंका में जारी टी20 वर्ल्ड कप 2026 प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के नॉमिनीज का ऐलान कर दिया है। इस खिताब के लिए कुल 8 खिलाड़ी दावेदार है। हैरानी की बात यह है कि फाइनल में पहुंचने वाली भारत और न्यूजीलैंड की टीम से कुल 3 खिलाड़ियों को ही इस लिस्ट में जगह मिली है। न्यूजीलैंड के 2 और भारत का एक खिलाड़ी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के नॉमिनीज की लिस्ट में हैं। बता दें, न्यूजीलैंड ने पहले सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका को 9 विकेट से रौंदकर फाइनल में जगह बनाई थी। वहीं दूसरे सेमीफाइनल में टीम इंडिया ने इंग्लैंड पर रोमांचक जीत दर्ज कर फाइनल का टिकट कटाया। भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल रविवार, 8 मार्च को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। आईए एक नजर टी20 वर्ल्ड कप 2026 प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के नॉमिनीज पर डालते हैं-
विल जैक्स (इंग्लैंड) - 8 मैच, 226 रन, 9 विकेट
इंग्लैंड के हरफनमौला खिलाड़ी ने अपनी टीम को T20 वर्ल्ड कप में आठ में से छह मैच जिताने में अहम भूमिका निभाई है। जैक्स ने चार बार प्लेयर ऑफ़ द मैच का अवॉर्ड जीता, जिसमें श्रीलंका और न्यूजीलैंड के खिलाफ जरूरी सुपर आठ मैच भी शामिल हैं। विल जैक्स ने बल्ले के साथ-साथ इस टूर्नामेंट में गेंद से भी दम दिखाया है।
साहिबजादा फरहान (पाकिस्तान)- 7 मैच, 383 रन, 76.60 एवरेज, 160.25 स्ट्राइक रेट
साहिबजादा फरहान ने पाकिस्तान के एक और उतार-चढ़ाव वाले कैंपेन में उम्मीद की किरण जगाई। ओपनिंग बैट्समैन ने छह इनिंग्स में 383 रन बनाए और मेन्स T20 वर्ल्ड कप के एक एडिशन में सबसे ज्यादा न बनाने का रिकॉर्ड बनाया। फरहान मेन्स T20 वर्ल्ड कप के एक एडिशन में दो सेंचुरी बनाने वाले पहले प्लेयर भी बने।
लुंगी एनगिडी (साउथ अफ्रीका) - 7 मैच, 12 विकेट, 7.19 की इकॉनमी
लुंगी एनगिडी साउथ अफ्रीका की पेस बैटरी का एक अहम हिस्सा हैं और मौजूदा T20 वर्ल्ड कप में उनके सबसे लगातार अच्छा प्रदर्शन करने वाले फास्ट बॉलर थे। उन्होंने टूर्नामेंट की शुरुआत कनाडा के खिलाफ चार विकेट लेकर की, और इसके बाद अफगानिस्तान के खिलाफ 3/26 के शानदार प्रदर्शन के साथ दो सुपर ओवर में फैसला हुआ। एनगिडी ने सुपर एट्स में वेस्टइंडीज के खिलाफ भी तीन विकेट लिए। हालांकि उन्हें भारत के खिलाफ कोई विकेट नहीं मिला, लेकिन एनगिडी ने ऑफ-कटर से विरोधी बल्लेबाजों पर काबू रखा और अपने चार ओवर में सिर्फ 15 रन दिए।
एडेन मार्करम (साउथ अफ्रीका) - 8 मैच, 286 रन, 1 विकेट
एडेन मार्करम इस T20 वर्ल्ड कप में प्रोटियाज के पक्के परफॉर्मेंस के सेंटर थे, दाएं हाथ के इस खिलाड़ी ने आठ मैचों में तीन हाफ-सेंचुरी लगाईं। बैटिंग ऑर्डर में सबसे ऊपर होने के कारण, मार्करम का सबसे अच्छा परफॉर्मेंस शुरुआती ग्रुप स्टेज में न्यूजीलैंड के खिलाफ और सुपर एट्स में वेस्टइंडीज के खिलाफ रन-चेज में आया।
रचिन रवींद्र (न्यूज़ीलैंड) - 8 मैच, 11 विकेट, 128 रन
रचिन रवींद्र इस T20 वर्ल्ड कप में बल्ले से ज्यादा गेंद से अपनी टीम के लिए कीमती साबित हुए हैं।पाकिस्तान के खिलाफ सुपर आठ का पहला मैच बारिश में धुल जाने के बाद, बाएं हाथ के स्पिनर ने श्रीलंका के खिलाफ मैच में न्यूजीलैंड को बढ़त दिलाई। उन्होंने 32 रन बनाए और 4/27 लेकर को-होस्ट टीम को 107/8 पर रोकने में मदद की। इंग्लैंड के खिलाफ अगले मैच में, उन्होंने 3/19 के साथ मैच खत्म किया, लेकिन टीम हार गई।
शैडली वैन शल्कविक (USA) - 4 मैच, 13 विकेट, 6.80 इकॉनमी
भले ही USA शुरुआती ग्रुप स्टेज के बाद बाहर हो गया, लेकिन शैडली वैन शल्कविक ने इस T20 वर्ल्ड कप में गेंदबाजों के लिए बेंचमार्क सेट किया। सिर्फ चार मैचों में, इस अमेरिकी पेसर ने सबसे छोटे फॉर्मेट में ठीक-ठाक इकॉनमी रेट से 13 विकेट लिए। यह अभी भी इस एडिशन में सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में सबसे ऊपर है।
टिम सीफर्ट (न्यूज़ीलैंड) - 8 मैच, 274 रन, 45.66 एवरेज, 161.17 स्ट्राइक रेट
टिम सीफर्ट ने T20 वर्ल्ड कप के डिसाइडर तक न्यूज़ीलैंड की जीत में अहम रोल निभाया है, इस दाएं हाथ के बल्लेबाज़ ने आठ मैचों में कुल आठ हाफ-सेंचुरी के साथ 274 रन बनाए हैं। सीफर्ट ने अफगानिस्तान और UAE के खिलाफ फिफ्टी के साथ टूर्नामेंट की शानदार शुरुआत की, लेकिन सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका के खिलाफ उनकी 58 रन की पारी अब तक इस इवेंट की उनकी सबसे अहम पारी थी।
संजू सैमसन (भारत) - 4 मैच, 232 रन, 77.33 एवरेज, 201.73 स्ट्राइक रेट
संजू सैमसन T20 वर्ल्ड कप में हर प्रदर्शन के साथ बेहतर होते जा रहे हैं, इस दाएं हाथ के खिलाड़ी ने टूर्नामेंट में भारत के पिछले दो मैचों में लगातार प्लेयर ऑफ द मैच का प्रदर्शन किया है। सैमसन ने वेस्टइंडीज पर सुपर 8 की अहम जीत में सिर्फ 50 गेंदों पर नाबाद 97* रन बनाए और फिर नॉकआउट सेमीफाइनल में अपने देश के लिए एक बार फिर अच्छा प्रदर्शन किया, जब उन्होंने 42 गेंदों पर तेज 89 रन बनाए।
