ICC ने किया महिला टी-20 विश्व कप 2026 की प्राइज मनी का ऐलान, जानिए किसे मिलेंगे कितने करोड़?
आईसीसी यानी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने साल 2026 में होने वाले महिला टी-20 विश्व कप के लिए प्राइज मनी की घोषणा कर दी है। इस साल यह टूर्नामेंट इंग्लैंड और वेल्स में खेला जाएगा। आईसीसी ने रिकॉर्ड प्राइज मनी की घोषणा की है। जानिए किसे कितने करोड़ रुपये मिलेंगे।
आईसीसी यानी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने साल 2026 में होने वाले महिला टी-20 विश्व कप के लिए प्राइज मनी की घोषणा कर दी है। इस साल यह टूर्नामेंट इंग्लैंड और वेल्स में खेला जाएगा। आईसीसी ने रिकॉर्ड प्राइज मनी की घोषणा की है। विश्व की सर्वोच्च क्रिकेट गर्वनिंग बॉडी द्वारा की गई घोषणा के अनुसार, इस बार पुरस्कार राशि को 2024 की तुलना में 10 प्रतिशत बढ़ाकर $8,764,615 (भारतीय रुपयों में 81 करोड़ 83 लाख) कर दिया गया है। यह फैसला महिला क्रिकेट के बढ़ते प्रभाव और गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए महिला खिलाड़ियों को सम्मानित करने के लिए किया गया है और इसे महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा कदम माना जा रहा है।
विजेताओं पर होगी धनवर्षा
टी-20 विश्व कप 2026 में खिताबी जीत दर्ज करने वाली टीम पूरी तरह से मालामाल हो जाएगी। विश्व विजेता बनने वाली टीम को $2,340,000 यानी 21 करोड़ 84 लाख रुपये की भारी भरकम राशि मिलेगी, वहीं उपविजेता टीम को $1,170,000 दिए जाएंगे जो भारतीय रुपयों में 11 करोड़ के लगभग होंगे। सेमीफाइनल में हारने वाली प्रत्येक टीम को $675,000 मिलेंगे। आईसीसी ने यह भी सुनिश्चित किया है कि इस बार भाग लेने वाली सभी 12 टीमों को कम से कम $247,500 की राशि दी जाएगा। इसके अतिरिक्त, ग्रुप चरण में प्रत्येक मैच जीतने पर टीमों को $31,154 का प्रोत्साहन बोनस भी मिलेगा।
पहली बार 12 टीमें लेंगी हिस्सा
यह टूर्नामेंट कई मायनों में ऐतिहासिक होने वाला है क्योंकि पहली बार इसमें 10 के बजाय 12 टीमें खिताब के लिए भिड़ेंगी। टूर्नामेंट की शुरुआत 12 जून 2026 को इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच एजबेस्टन, बर्मिंघम में होने वाले मुकाबले से होग। पूरे 24 दिनों तक चलने वाले इस आयोजन में भारत, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड सहित कुल 12 देश 7 अलग-अलग स्थानों पर 33 मैच खेलेंगे।
लॉर्ड्स से शुरू हुआ भव्य ट्रॉफी टूर
टूर्नामेंट का उत्साह बढ़ाने के लिए आईसीसी ने लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड से 'ट्रॉफी टूर' की शुरुआत की है। पहली बार लॉर्ड्स के ऐतिहासिक पैवेलियन पर शानदार लाइट प्रोजेक्शन के जरिए ट्रॉफी का प्रदर्शन किया गया। यह ट्रॉफी अब स्कॉटलैंड, नीदरलैंड और आयरलैंड जैसे यूरोपीय देशों के साथ-साथ इंग्लैंड के प्रमुख शहरों जैसे मैनचेस्टर, लीड्स, ब्रिस्टल और साउथेम्प्टन का दौरा करेगी, ताकि प्रशंसक इसे करीब से देख सके।
महिला क्रिकेट के लिए मील का पत्थर
टूर्नामेंट की निदेशक बेथ बैरेट-वाइल्ड के अनुसार, यह आयोजन इतिहास में सबसे अधिक देखा जाने वाला महिला क्रिकेट कार्यक्रम बनने की राह पर है। उन्होंने कहा कि पुरुषों के बराबर निवेश और पुरस्कार राशि महिला क्रिकेट की बढ़ते प्रभाव का जीता जागता उदाहरण है। आईसीसी के सीईओ संयोग गुप्ता ने विश्वास जताया कि 12 टीमों तक विस्तार और रिकॉर्ड निवेश से वैश्विक खेल और अधिक प्रतिस्पर्धी बनेगा।
पूरी तैयारी में है वूमेन इन ब्लू
बता दें कि हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में भारतीय महिला टीम ने पहले ही टी-20 विश्व कप की तैयारियां शुरू कर दी हैं और टीम का लक्ष्य इस टूर्नामेंट को जीतना है। 12 टीमों के इस टूर्नामेंट में भारत की टीम कैसा प्रदर्शन दिखा पाएगा, देखना दिलचस्प होगा। हरमन ब्रिगेड के पास यह चुनौती होगी कि वह पुरुष क्रिकेट टीम की तरह ही विश्व कप घर लेकर आए। 2025 में टीम इंडिया ने वनडे वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया था, जिसके बाद से भारत में महिला क्रिकेट की बात अच्छे से होने लगी थी।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
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विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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