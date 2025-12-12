ICC और जियोस्टार का नहीं टूटा है नाता, टी20 वर्ल्ड कप देखने को लेकर भारतीय फैंस की टेंशन हुई खत्म
आईसीसी और जियोस्टार ने मीडिया में प्रसारित हो रही उन सभी अटकलों और निराधार खबरों का खंडन किया, जिनमें समझौते के टूटने या उसके भविष्य पर सवाल उठाए गए थे।
इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल और मीडिया दिग्गज जियोस्टार ने हाल ही में मीडिया में प्रसारित हो रही अटकलों और खबरों पर विराम लगाते हुए एक संयुक्त बयान जारी किया है। वायरल रिपोर्ट में दावा किया जा रहा था कि जियोस्टार भारत में आईसीसी इवेंट्स को ब्रॉडकास्ट करने की डील को खत्म करना चाहता है। हालांकि जारी किए गए संयुक्त बयान में, आईसीसी और जियोस्टार ने पुष्टि की कि उनके बीच हुआ मीडिया अधिकारों का समझौता मजबूत और प्रभावी है।
यह बयान उन मीडिया रिपोर्ट्स के बाद आया है जिनमें यह दावा किया गया था कि समझौते में कुछ वित्तीय या कानूनी अड़चनें आ गई हैं, या फिर शर्तों में बदलाव किया गया है। दोनों पक्षों ने पुष्टि की कि आईसीसी इवेंट्स के मीडिया अधिकार को लेकर किया गया समझौता तय शर्तों और अवधि के अनुसार लागू है। बयान में कहा गया है कि दोनों संगठन वैश्विक क्रिकेट प्रशंसकों को सर्वश्रेष्ठ कंटेंट प्रदान करने के लिए अपनी साझेदारी को आगे बढ़ाने हेतु प्रतिबद्ध हैं।
आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 का सात फरवरी से आठ मार्च तक आयोजन होना है, जिसके भारत और श्रीलंका संयुक्त मेजबान हैं। भारत में फैंस जियोस्टार पर मैच का लुफ्त उठा सकेंगे। जियोस्टार ने 2023 में आईसीसी के साथ 2024-27 के इंडिया मीडिया राइट्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। यह डील 2024-27 के लिए तीन अरब डॉलर (तकरीबन 25 हजार करोड़ रुपए) की थी।
जियोस्टार भारत का अग्रणी मीडिया और मनोरंजन प्लेटफॉर्म है। इसने जुलाई-सितंबर की तिमाही में 7,232 करोड़ रुपये का राजस्व और 1,322 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया। इसने फरवरी 2025 में दो प्रमुख ओटीटी मंच 'जियोसिनेमा' और 'डिज़्नी स्टार' के विलय के बाद जियो-हॉटस्टार लॉन्च किया था।