Fri, Dec 12, 2025Cricket Logo
होमlocationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़ICC and JioStar Clarify Position on Media Rights Reports Issue Joint Statement ahead of t20 world cup
ICC और जियोस्टार का नहीं टूटा है नाता, टी20 वर्ल्ड कप देखने को लेकर भारतीय फैंस की टेंशन हुई खत्म

ICC और जियोस्टार का नहीं टूटा है नाता, टी20 वर्ल्ड कप देखने को लेकर भारतीय फैंस की टेंशन हुई खत्म

संक्षेप:

आईसीसी और जियोस्टार ने मीडिया में प्रसारित हो रही उन सभी अटकलों और निराधार खबरों का खंडन किया, जिनमें समझौते के टूटने या उसके भविष्य पर सवाल उठाए गए थे।

Dec 12, 2025 09:56 pm ISTHimanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
share

इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल और मीडिया दिग्गज जियोस्टार ने हाल ही में मीडिया में प्रसारित हो रही अटकलों और खबरों पर विराम लगाते हुए एक संयुक्त बयान जारी किया है। वायरल रिपोर्ट में दावा किया जा रहा था कि जियोस्टार भारत में आईसीसी इवेंट्स को ब्रॉडकास्ट करने की डील को खत्म करना चाहता है। हालांकि जारी किए गए संयुक्त बयान में, आईसीसी और जियोस्टार ने पुष्टि की कि उनके बीच हुआ मीडिया अधिकारों का समझौता मजबूत और प्रभावी है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

यह बयान उन मीडिया रिपोर्ट्स के बाद आया है जिनमें यह दावा किया गया था कि समझौते में कुछ वित्तीय या कानूनी अड़चनें आ गई हैं, या फिर शर्तों में बदलाव किया गया है। दोनों पक्षों ने पुष्टि की कि आईसीसी इवेंट्स के मीडिया अधिकार को लेकर किया गया समझौता तय शर्तों और अवधि के अनुसार लागू है। बयान में कहा गया है कि दोनों संगठन वैश्विक क्रिकेट प्रशंसकों को सर्वश्रेष्ठ कंटेंट प्रदान करने के लिए अपनी साझेदारी को आगे बढ़ाने हेतु प्रतिबद्ध हैं।

read moreये भी पढ़ें:
अभिषेक-शुभमन को हटा सकते हैं...आलोचकों पर भड़के आशीष नेहरा; कह दी बड़ी बात

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 का सात फरवरी से आठ मार्च तक आयोजन होना है, जिसके भारत और श्रीलंका संयुक्त मेजबान हैं। भारत में फैंस जियोस्टार पर मैच का लुफ्त उठा सकेंगे। जियोस्टार ने 2023 में आईसीसी के साथ 2024-27 के इंडिया मीडिया राइट्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। यह डील 2024-27 के लिए तीन अरब डॉलर (तकरीबन 25 हजार करोड़ रुपए) की थी।

जियोस्टार भारत का अग्रणी मीडिया और मनोरंजन प्लेटफॉर्म है। इसने जुलाई-सितंबर की तिमाही में 7,232 करोड़ रुपये का राजस्व और 1,322 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया। इसने फरवरी 2025 में दो प्रमुख ओटीटी मंच 'जियोसिनेमा' और 'डिज़्नी स्टार' के विलय के बाद जियो-हॉटस्टार लॉन्च किया था।

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh
हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। इसके बाद 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ बतौर सीनियर कंटेंट राइटर अपनी पारी शुरू की। अपने करियर के दौरान हिमांशु ने ओलंपिक गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, आईपीएल, क्रिकेट वर्ल्ड कप जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए हैं। और पढ़ें
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |