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इयान बिशप ने बताए वो नाम, जो वेस्टइंडीज की टीम को दिला सकते हैं फाइनल का टिकट; AUS से है सेमीफाइनल

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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वेस्टइंडीज के महान क्रिकेटर इयान बिशप से पूछा गया कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वेस्टइंडीज के लिए कौन मैच विनर हो सकता है? इसके जवाब में बिशप ने कहा कि मैंने डिएंड्रा डॉटिन में से किसी एक की तरफ इशारा किया।

इयान बिशप ने बताए वो नाम, जो वेस्टइंडीज की टीम को दिला सकते हैं फाइनल का टिकट; AUS से है सेमीफाइनल

वेस्टइंडीज के महान क्रिकेटर इयान बिशप ने उन खिलाड़ियों के नाम बताए हैं, जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आईसीसी वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल मैच में धमाल मचा सकती हैं। ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज की भिड़ंत आज फाइनल के लिए होने वाली है। बिशप ने कुछ चुनिंदा और सीनियर खिलाड़ियों को ही मैच विनर के रूप में माना है, जो कंगारू टीम से मैच को निकाल सकती हैं। दोनों टीमें खिताब जीत चुकी हैं, लेकिन कैरेबियाई टीम के लिए यह मुकाबला बहुत अहम है, जो काफी समय से वर्चस्व की लड़ाई लड़ रही है। ग्रुप बी से वेस्टइंडीज और इंग्लैंड ने सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई किया था, जबकि ग्रुप ए से ऑस्ट्रेलिया के अलावा साउथ अफ्रीका ने टॉप 4 में जगह बनाई थी।

डॉटिन खतरनाक प्लेयर हैं- बिशप

जियोस्टार की ओर से आयोजित की गए मीडिया राउंड टेबल में लाइव हिन्दुस्तान की ओर से वेस्टइंडीज के महान क्रिकेटर इयान बिशप से पूछा गया कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वेस्टइंडीज के लिए कौन मैच विनर हो सकता है? इसके जवाब में बिशप बोले, "मैंने डिएंड्रा डॉटिन में से किसी एक की तरफ इशारा किया। अगर हम इतिहास देखें, तो हीली मैथ्यूज ने पिछले कुछ सालों में टीम को संभाला है, हमेशा नहीं, लेकिन ज्यादातर समय और वह अभी तक बल्ले से फॉर्म में नहीं आई हैं। उन्होंने अच्छी बॉलिंग की है, लेकिन मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले गेम को छोड़कर, वह अच्छी नहीं रही हैं। डिएंड्रा डॉटिन अभी भी एक खतरनाक खिलाड़ी हैं और जैसा कि मैंने पहले बताया, स्टेफनी टेलर ने भी दमदख दिखाया है।"

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सीनियर बल्लेबाजों पर भरोसा- इयान बिशप

उन्होंने आगे कहा, "शेमाने कैंपबेल के साथ, जिन्होंने न्यूज़ीलैंड के खिलाफ पहले गेम में 90 रन बनाए थे, उन्हें कुछ युवा खिलाड़ियों से थोड़ी मदद लेने की कोशिश करनी होगी। मुझे लगता है कि युवा खिलाड़ियों ने, बैटिंग के नज़रिए से और मैंने खास तौर पर बैटिंग का ज़िक्र किया, हमने अभी तक वेस्टइंडीज की ऐसी युवा महिला बैटर नहीं देखी हैं जो इस दुनिया की स्टेफनी टेलर की जगह लेने के लिए तैयार दिखें। अगर शेमाने कैंपबेल जाती हैं, हालांकि उन्हें अभी भी बहुत कुछ करना है, तो बैकग्राउंड में कौन आ रहे हैं, जाहजरा क्लैक्सटन्स हैं, हमारे लिए जेनेलिया ग्लासगोस हैं। मेरे हिसाब से, उन युवा बैटर्स ने अभी तक अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है। इसलिए मैं अभी भी सीनियर प्लेयर्स को देख रहा हूं, जिसमें शिनेल हेनरी पांचवें ऑप्शन के तौर पर मैच विनर बनने की कोशिश करेंगे।"

Vikash Gaur

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Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


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अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।


ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल


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विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।


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