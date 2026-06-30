इयान बिशप ने बताए वो नाम, जो वेस्टइंडीज की टीम को दिला सकते हैं फाइनल का टिकट; AUS से है सेमीफाइनल
वेस्टइंडीज के महान क्रिकेटर इयान बिशप से पूछा गया कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वेस्टइंडीज के लिए कौन मैच विनर हो सकता है? इसके जवाब में बिशप ने कहा कि मैंने डिएंड्रा डॉटिन में से किसी एक की तरफ इशारा किया।
वेस्टइंडीज के महान क्रिकेटर इयान बिशप ने उन खिलाड़ियों के नाम बताए हैं, जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आईसीसी वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल मैच में धमाल मचा सकती हैं। ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज की भिड़ंत आज फाइनल के लिए होने वाली है। बिशप ने कुछ चुनिंदा और सीनियर खिलाड़ियों को ही मैच विनर के रूप में माना है, जो कंगारू टीम से मैच को निकाल सकती हैं। दोनों टीमें खिताब जीत चुकी हैं, लेकिन कैरेबियाई टीम के लिए यह मुकाबला बहुत अहम है, जो काफी समय से वर्चस्व की लड़ाई लड़ रही है। ग्रुप बी से वेस्टइंडीज और इंग्लैंड ने सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई किया था, जबकि ग्रुप ए से ऑस्ट्रेलिया के अलावा साउथ अफ्रीका ने टॉप 4 में जगह बनाई थी।
डॉटिन खतरनाक प्लेयर हैं- बिशप
जियोस्टार की ओर से आयोजित की गए मीडिया राउंड टेबल में लाइव हिन्दुस्तान की ओर से वेस्टइंडीज के महान क्रिकेटर इयान बिशप से पूछा गया कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वेस्टइंडीज के लिए कौन मैच विनर हो सकता है? इसके जवाब में बिशप बोले, "मैंने डिएंड्रा डॉटिन में से किसी एक की तरफ इशारा किया। अगर हम इतिहास देखें, तो हीली मैथ्यूज ने पिछले कुछ सालों में टीम को संभाला है, हमेशा नहीं, लेकिन ज्यादातर समय और वह अभी तक बल्ले से फॉर्म में नहीं आई हैं। उन्होंने अच्छी बॉलिंग की है, लेकिन मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले गेम को छोड़कर, वह अच्छी नहीं रही हैं। डिएंड्रा डॉटिन अभी भी एक खतरनाक खिलाड़ी हैं और जैसा कि मैंने पहले बताया, स्टेफनी टेलर ने भी दमदख दिखाया है।"
सीनियर बल्लेबाजों पर भरोसा- इयान बिशप
उन्होंने आगे कहा, "शेमाने कैंपबेल के साथ, जिन्होंने न्यूज़ीलैंड के खिलाफ पहले गेम में 90 रन बनाए थे, उन्हें कुछ युवा खिलाड़ियों से थोड़ी मदद लेने की कोशिश करनी होगी। मुझे लगता है कि युवा खिलाड़ियों ने, बैटिंग के नज़रिए से और मैंने खास तौर पर बैटिंग का ज़िक्र किया, हमने अभी तक वेस्टइंडीज की ऐसी युवा महिला बैटर नहीं देखी हैं जो इस दुनिया की स्टेफनी टेलर की जगह लेने के लिए तैयार दिखें। अगर शेमाने कैंपबेल जाती हैं, हालांकि उन्हें अभी भी बहुत कुछ करना है, तो बैकग्राउंड में कौन आ रहे हैं, जाहजरा क्लैक्सटन्स हैं, हमारे लिए जेनेलिया ग्लासगोस हैं। मेरे हिसाब से, उन युवा बैटर्स ने अभी तक अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है। इसलिए मैं अभी भी सीनियर प्लेयर्स को देख रहा हूं, जिसमें शिनेल हेनरी पांचवें ऑप्शन के तौर पर मैच विनर बनने की कोशिश करेंगे।"
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विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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