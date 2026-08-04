'मैं इंग्लैंड के लिए एक दिन ऐसा करना चाहूंगा', बेन स्टोक्स ने किया अपने फ्यूचर प्लान का खुलासा
इंग्लैंड के पूर्व कप्तान बेन स्टोक्स ने जून 2026 में इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया। धाकड़ ऑलराउंडर स्टोक्स ने रिटायरमेंट के बाद अपने फ्यूचर प्लान के बारे में बताया है।
इंग्लैंड के पूर्व कप्तान और धाकड़ ऑलराउंडर स्टोक्स ने अगले साल होने वाली एशेज सीरीज के लिए रिटायरमेंट से यू-टर्न की संभावना को खारिज कर दिया है। हालांकि, स्टोक्स ने अपने फ्यूचर प्लान का खुलासा किया है। वह भविष्य में इंग्लैंड क्रिकेट टीम को कोचिंग देना चाहते हैं। स्टोक्स ने जून में इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया। उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज के बाद अचानक संन्यास ले लिया था, जिसमें इंग्लैंड को 1-2 से हार का सामना करना पड़ा। उन्होंने तीसरे टेस्ट के दौरान ही रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था, जिसने सभी को हैरत में डाल दिया।
'मैं चाहता हूं कि जिस दिन मेरा…'
35 वर्षीय स्टोक्स ने लव ऑफ क्रिकेट पॉडकास्ट पर कहा, ''मैं फिलहाल लेवल थ्री की कोचिंग कोर्स कर रहा हूं जबकि मैं अभी भी खेल रहा हूं। मैं चाहता हूं कि जिस दिन मेरा खेलना खत्म हो, उस समय तक कोचिंग की सारी औपचारिकताएं पूरी हो जाएं। तब किसी चीज का इंतजार करने की जरूरत नहीं हो। मैं क्रिकेट से जुड़े रहना चाहता हूं। मैं कोच बनना चाहता हूं। मुझे पता है कि खेलॉ से जुड़ने रहने के लिए मुझे क्या करना है। क्या मैं एक दिन इंग्लैंड का कोच बनना चाहूंगा? बिल्कुल। मैं ऐसा कर चाहूंगा। क्या मुझे लगता है कि ऐसा होगा? मुझे नहीं पता। कोई आइडिया नहीं।''
ऑस्ट्रेलियाई कोच ने क्या कहा था?
वहीं, पॉडकास्ट पर जब जोस बटलर ने वापसी की संभावना टटोलने की कोशिश की तो स्टोक्स ने कहा कि कहा कि यू-टर्न का कोई इरादा नहीं। ऑस्ट्रेलिया के हेड कोच एंड्रयू मैकडोनाल्ड ने हाल ही में कहा था कि अगर स्टोक्स अपना रिटायरमेंट वापस लेकर जून-अगस्त 2027 में इंग्लैंड में होने वाली अगली एशेज सीरीज में खेलते हैं तो यह किसी 'फेयरीटेल' जैसा होगा। उन्होंने कहा, ''अगर आप उस सीरीज को प्रमोट करना चाहते हैं तो शायद यही वह एंगल होगा। आप चाहेंगे कि स्टोक्स रिटायरमेंट से वापस आएं।''
विवाद के बाद लिया रिटायरमेंट
स्टोक्स ने रिटायरमेंट का ऐलान एक विवाद के बाद किया था, जिसके कारण उन्हें न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन मैचों की सीरीज के दूसरे टेस्ट से बाहर कर दिया गया। लॉर्ड्स में सीरीज के पहले मैच में जीत के बाद स्टोक्स देर रात एक बार में हुई हाथापाई के दौरान मौजूद थे, जिसमें टीम का एक सिक्योरिटी स्टाफ घायल हो गया था। हालांकि, स्टोक्स खुद उस झगड़े में शामिल नहीं थे, लेकिन वह और पेसर गस एटकिंसन पब में थे। उन्होंने इंग्लैंड टीम के 'कर्फ्यू' नियम का उल्लंघन किया था एटकिंसन को भी दूसरे टेस्ट से सस्पेंड किया गया था।
लेखक के बारे मेंMd.Akram
मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।
विशेषज्ञता:
मैचों की लाइव कवरेज और एनालिसिस
स्टैट्स बेस्ड दिलचस्पी स्टोरीज
हेडलाइन फ्रेमिंग और कॉपी एडिटिंग में मजबूत पकड़
डेडलाइन मैनेजमेंट और हाई-प्रेशर सिचुएशन में सटीक निर्णय