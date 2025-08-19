'मैं एशिया कप ही नहीं, टी20 वर्ल्ड कप के लिए भी वैभव सूर्यवंशी को चुनता', दिग्गज ने बताया क्यों

एशिया कप के लिए भारतीय टीम के चुनाव को लेकर पूर्व राष्ट्रीय चयनकर्ता क्रिस श्रीकांत ने अजीत अगरकर को बड़ी सलाह दी है। उन्होंने कहा कि वैभव सूर्यवंशी को सीनियर टीम में लाने का यही सही समय है। उन्होंने कहा कि अगर वह चयनकर्ता होते तो एशिया कप ही नहीं, टी20 वर्ल्ड कप के लिए भी उसे चुनते।

एशिया कप के लिए अजीत अगर की अगुआई में राष्ट्रीय चयनकर्ता भारतीय टीम का ऐलान करने वाले हैं। उससे पहले पूर्व राष्ट्रीय चयनकर्ता क्रिस श्रीकांत ने अगरकर को एक अहम सलाह दी है। सलाह आईपीएल 2025 की सनसनी को चुनने की। श्रीकांत ने कहा है कि वैभव सूर्यवंशी को सीनियर टीम में चुनने का यही सही समय है। उन्होंने यहां तक कहा कि अगर वह चयनकर्ता होते तो एशिया कप ही नहीं, टी20 वर्ल्ड कप के लिए भी सूर्यवंशी को चुनते।

पूर्व चयनकर्ता ने अपने यू-ट्यूब चैनल पर कहा, 'आपको निडर होकर खेलना है। उसको इंतजार मत कराइए। इस तरह की बातें मत कीजिए कि उसे परिपक्व होने दीजिए। वह पहले से ही बहुत ही परिपक्वता के साथ खेल रहा है। वह जिस तरह के शॉट खेलता है, वो अलग ही लेवल का है। अगर मैं चेयरमैन होता तो मैं निश्चित तौर पर उसे स्क्वाड में रखता।'

श्रीकांत ने वैभव सूर्यवंशी को टीम में चुने जाने की वकालत तो की है, लेकिन उनके हिसाब से संजू सैमसन की टीम में जगह बनने पर संदेह है। उन्होंने कहा, ‘मेरे हिसाब से सैमसन पर संदेह है। ओपनर के लिए मेरी पहली पसंद अभिषेक शर्मा हैं, बिना किसी संदेह के। मुझे दो और ओपनर चाहिए होंगे। मेरी पसंद वैभव सूर्यवंशी या साई सुदर्शन होंगे और शुभमन गिल एक विकल्प के तौर पर रहेंगे। अगर मैं चयनकर्ता होता तो मैं वैभव को टी20 वर्ल्ड कप के लिए उसे 15 में रखता।’

वैभव सूर्यवंशी की बात करें तो 14 साल के इस बाएं हाथ के बल्लेबाज ने आईपीएल 2025 में तहलका मचा दिया था। राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेलते हुए उन्होंने महज 35 गेंदों पर शतक जड़ दिया था। इस तरह आईपीएल में सबसे तेज शतक बनाने वाले भारतीय का रिकॉर्ड अपने नाम किया था।