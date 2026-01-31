कोहली के पैर छूऊंगा...विराट से मिलने को बेकरार हैं विशाल, जानिए क्या है वजह
पंजाब किंग्स के नए मिस्ट्री स्पिनर विशाल निषाद ने विराट कोहली को अपना सबसे बड़ा आदर्श बताया है और कहा है कि अगर आईपीएल 2026 में उन्हें विराट का विकेट मिला तो वे उनके पैर छू लेंगे।
पंजाब किंग्स इलेवन के खिलाड़ी स्पिनर विशाल निषाद भारत के पूर्व कप्तान विराट कोहली को अपनी क्रिकेट यात्रा की मुख्य प्रेरणा मानते हैं। उन्होंने कहा है कि जब भी उन्हें पूर्व भारतीय कप्तान से मिलने का मौका मिलेगा, तो वह उनके पैर छूएंगे। शुक्रवार को उदयपुर में टीम के प्री-सीजन कैंप के दौरान 20 साल के इस खिलाड़ी ने बताया कि अगर वह कभी पूर्व भारतीय कप्तान को आउट करने में कामयाब होते हैं तो वह कैसे जश्न मनाएंगे।
पंजाब किंग्स इलेवन के डेब्यू करने वाले स्पिनर विशाल निषाद ने कहा, "मैं उनके पैर छूऊंगा क्योंकि वह मेरे आदर्श हैं," अपनी विनम्रता और सम्मान के मिश्रण से उन्होंने टीम के साथियों और फैंस को हैरान कर दिया। बचपन से ही कोहली के फैन रहे निषाद अपनी क्रिकेट यात्रा के पीछे पूर्व भारतीय कप्तान के रवैये और जुनून को प्रेरणा मानते हैं। उन्होंने कहा, "मैं उनके रवैये और उनके जुनून से प्रेरित हूं; वह मेरे पसंदीदा हैं।"
निषाद की क्रिकेट यात्रा भी उतनी ही दिलचस्प है। अपने गृहनगर में टेनिस-बॉल क्रिकेट खेलने से लेकर उत्तर प्रदेश में स्थानीय टी20 टूर्नामेंट में प्रदर्शन करने तक, उन्होंने धीरे-धीरे एक कोच के मार्गदर्शन में अपने कौशल को निखारा, जिन्होंने तीन साल तक बिना फीस लिए उनका समर्थन किया। उनकी लगन रंग लाई जब पंजाब किंग्स ने इस सीज़न में उन्हें चुना।
जो बात इस कहानी को फैंस के साथ जोड़ती है, वह सिर्फ निषाद का साधारण शुरुआत से ऊपर उठना नहीं है, बल्कि मैदान पर एक दिग्गज का सामना करने पर उनकी असामान्य प्रतिक्रिया है। एक ऐसे खेल में जहां विकेट लेने का जश्न अक्सर बहादुरी दिखाता है, युवा गेंदबाज का अपने आदर्श का सम्मान करने का फैसला देश भर के क्रिकेट प्रेमियों के दिलों को छू गया है।