मोहम्मद सिराज को आउट करने का पल हमेशा याद रहेगा…शोएब बशीर ने मोईन अली को दिया श्रेय
खिलाड़ियों के करियर में कुछ पल ऐसे होते हैं जिन्हें वे ताजिंदगी नहीं भूलते। इंग्लैंड के ऑफ स्पिनर शोएब बशीर के लिए लॉर्ड्स टेस्ट में मोहम्मद सिराज को आउट करना ऐसा ही एक पल है। उन्होंने द संडे टाइम्स से बातचीत में कहा कि सिराज को आउट करके इंग्लैंड को जीत दिलाना उन्हें हमेशा याद रहेगा।
ऑफ स्पिनर शोएब बशीर का मानना है कि भारत के मोहम्मद सिराज को आउट करके लॉर्ड्स टेस्ट मैच में इंग्लैंड को जीत दिलाने का पल उन्हें हमेशा याद रहेगा।
इस 21 वर्षीय खिलाड़ी ने ऐसे समय में सिराज को आउट करके इंग्लैंड को जीत दिलाई जब भारत रविंद्र जडेजा की शानदार पारी से जीत की तरफ बढ़ रहा था। बशीर ने इसका श्रेय अपने पूर्व साथी मोईन अली को दिया।
बशीर ने द संडे टाइम्स से कहा, ‘‘मैं पहली बार मोईन अली से एजबेस्टन में मिला था और हमने खूब बातें कीं। मोईन ने मुझे कैरम बॉल फेंकने के लिए प्रोत्साहित किया। मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं और उनका यह कहना कि 'खुद पर भरोसा रखो,' मेरे लिए बहुत मायने रखता था।’’
बशीर ने कहा, ‘‘मैं पिछले कुछ समय से कैरम बॉल पर काम किया। मैं इस गेंद का लगातार अभ्यास कर रहा था। मैंने सिराज को इसी गेंद पर आउट किया (पहली पारी में स्टंप आउट), एक बहुत ही धीमी गेंद पर जिसकी गति लगभग 43 से 44 मील प्रति घंटा थी।"
उन्होंने कहा, ‘‘सिराज को दूसरी पारी में आउट करने का पल मुझे हमेशा याद रहेगा क्योंकि भारत तब जीत की तरफ बढ़ रहा था। हम मौके बना रहे थे लेकिन विकेट हासिल नहीं कर पा रहे थे। मुझे खुशी है कि कप्तान ने मुझ पर भरोसा दिखाया और मैं उनके भरोसे पर खरा उतरा।’’
लॉर्ड्स टेस्ट में इंग्लैंड ने पहली पारी में 387 रन बनाए थे। जवाब में भारत की पहली पारी भी 387 रन पर सिमट गई थी। दूसरी पारी में इंग्लैंड की टीम 192 रन पर ऑलआउट हो गई थी और इस तरह भारत को जीत के लिए 193 रन का लक्ष्य मिला था। भारतीय टीम दूसरी पारी में बुरी तरह लड़खड़ा गई। 82 रन पर ही 7 विकेट गिर गए थे।
उसके बाद रविंद्र जडेजा और नीतीश कुमार रेड्डी ने 8वें विकेट के लिए 30 रन की साझेदारी की। रेड्डी के आउट होने के बाद जडेजा ने जसप्रीत बुमराह के साथ नौवें विकेट के लिए 35 रन की साझेदारी की। बुमराह के आउट होने के बाद मोहम्मद सिराज ने भी जडेजा का अच्छा साथ दिया लेकिन बशीर की गेंद उनके बल्ले से लगने के बाद कुछ क्षण जमीन पर रही और धीरे से स्टंप से जा टकराई। गिल्ली गिर गई और सिराज अविश्वास से देखते रहे थे। भारत यह मैच 22 रन से हार गया। जडेजा ने 61 रन की नाबाद पारी खेली।