'मैं रूम में गया और...', वैभव सूर्यवंशी ने इंडिया डेब्यू के बारे में सबसे पहले किसे बताया? देखें VIDEO
Vaibhav Sooryavanshi India Debut: वैभव सूर्यवंशी ने इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू कर लिया है। वह इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में खेले, जो मैनचेस्टर में आयोजित हुआ।
वैभव सूर्यवंशी का इंटरनेशनल डेब्यू का सपना पूरा हो चुका है। उन्हें भारत बनाम इंग्लैंड दूसरे टी20 मैच में चांस मिला। उन्होंने मैनचेस्टर में डेब्यू करते ही इतिहास रच डाला। वह भारत की ओर से इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं। उन्होंने 15 साल और 99 दिन की उम्र में यह कारनामा किया और सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा। सचिन ने 1989 में पाकिस्तान के खिलाफ 16 साल और 205 दिन की उम्र में पहला मैच खेला था। मैनचेस्टर में मैच शुरू होने से पहले उपकप्तान तिलक वर्मा ने युवा सलामी बल्लेबाज सूर्यवंशी को कैप दी थी। उस पल का वीडियो बीसीसीआई ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है। ओपनर ने वीडियो में बताया कि इंडिया डेब्यू के बारे में सबसे पहले किससे जिक्र किया था?
'तेरे और परिवार के लिए...'
तिलक ने सूर्यवंशी को कैप देने के बाद कहा, ''बधाई हो। पहली चीज है कि तेरे और परिवार के लिए गर्व का पल है। उन्होंने तेरे पीछे बहुत मेहनत की है। बहुत गर्व महसूस होता है। तूने इस कैप को टैलेंट और दृढ़ संकल्प के साथ हासिल किया है। बेखौफ होकर क्रिकेट खेलो। यहां कुछ नहीं बदलता, सही एटीट्यूड के साथ खेलो। हर भारतीय और देश को गर्व महसूस कराओ। शुभकामनाएं। कैप नंबर 122 - वैभव सूर्यवंशी। ऑल द बेस्ट।''
'मैं रूम में गया और...',
कैप मिलने के बाद सूर्यवंशी ने कहा, ''काफी अच्छा लग रहा है। ड्रीम था। किसी के लिए भी इंडिया की ओर से खेलना सबसे बड़ी बात होती है। कोई भी क्रिकेट खेलना इसीलिए शुरू करता है कि इंटरनेशनल क्रिकेट खेले और देश का प्रतिनिधित्व करे। काफी गर्व का पल है। सबसे पहले मैंने अपने पिता को रूम में जाकर इस बारे में बताया। वह यहां मेरे साथ रह रहे हैं। उनको सबसे पहले बताया और किसी से बता नहीं की। और जो भी मेरे सर हैं। रोमी भिंडर सर और मम्मी। मतलब मेरे जो साथ रहते हैं उन सभी को बताया। लेकिन सबसे पहले मैंने पहले पापा को बताया। पापा खुश हुए और बोले, 'जो करते आ रहे हो, वही करना है। प्रेशर नहीं है बस अपने गेम को बैक करना है।''
देखें VIDEO…
सूर्यवंशी डेब्यू मैच में नहीं चले
सूर्यवंशी डेब्यू मैच में बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहे। उन्होंने 10 मैचों में दो छक्कों की मदद से 14 रन बनाए। उन्हें विल जैक्स ने पांचवें ओवर में स्टंप आउट कराया। हालांकि, भारत ने मैनचेस्टर में 190/7 का स्कोर खड़ा किया। इंग्लैंड ने 19 ओवर में टारगेज किया और भारत को चार विकेट से हार थमाकर पांच मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर। सीरीज की तीसरा मुकाबला मंगलवार को नॉटिंघम में खेला जाएगा। पहला मैच बारिश की भेंट चढ़ गया था।
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मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।
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