घर में दिन में तीन बार प्रैक्टिस कर रही थी..,शतक जड़ने और फॉर्म में लौटने के बाद बोलीं हरमनप्रीत कौर
मैं जब आउट ऑफ फॉर्म थी तो घर में दिन में तीन बार- सुबह-दोपहर-शाम में प्रैक्टिस करती थी। उम्र को देखते हुए मुझे फिटनेस और प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है। यह बात दूसरे वनडे मैच में जिम्बाब्वे के खिलाफ शतक जड़ने के बाद हरमनप्रीत कौर ने कही है।
भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान हरमनप्रीत कौर ने कहा कि लंबे समय तक खराब फॉर्म से जूझने के बाद बल्लेबाजी में लय हासिल करने में घर पर दिन में तीन सत्र में किया गया अभ्यास काफी मददगार रहा। उन्होंने कहा कि बल्लेबाजी की लय बरकरार रखने के लिए उन्हें काफी अभ्यास की जरूरत होती है।
हरमनप्रीत की खराब बल्लेबाजी हाल के दिनों में चर्चा का प्रमुख विषय रही थी, लेकिन 37 वर्षीय इस खिलाड़ी ने जिम्बाब्वे के खिलाफ अंतिम टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में 41 गेंद पर नाबाद 91 रन की तूफानी पारी खेलकर फॉर्म में वापसी की। इसके बाद उन्होंने एकदिवसीय शृंखला में भी शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए दूसरे मैच में 126 रन की मैच विजयी पारी खेली। हरमनप्रीत ने बीसीसीआई द्वारा साझा किए गए एक वीडियो में दीप्ति शर्मा से बातचीत के दौरान कहा, ''मैंने घर पर काफी अभ्यास किया। आप जितनी ज्यादा बल्लेबाजी करते हैं उतना ही आत्मविश्वास बढ़ता है। मैं सुबह, दोपहर और शाम को बल्लेबाजी करती थी यानी दिन में तीन सत्र।'' उन्होंने कहा, ''मैं उन खिलाड़ियों में शामिल हूं जिन्हें काफी अभ्यास की जरूरत होती है। अपनी उम्र को देखते हुए मैं अपनी फिटनेस पर काफी समय देना पसंद करती हूं। इसके अलावा मैंने काफी बल्लेबाजी की क्योंकि मुझे लगा कि मेरी बल्लेबाजी में थोड़ी कमी रह गई थी। घर पर बिताया गया समय अब मेरे काम आ रहा है।''
दो विकेट गिरने के बाद प्रतिका और दीप्ति के साथ की शतकीय साझेदारियां
रविवार को वडोदरा में खेले गए दूसरे एकदिवसीय में भारत की कप्तान स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा के जल्दी-जल्दी आउट होने के बाद हरमनप्रीत बल्लेबाजी के लिए उतरीं। शुरुआती झटकों के कारण दबाव में आने के बजाय हरमनप्रीत और सलामी बल्लेबाज प्रतिका रावल (61 रन) ने पारी को संभाला और तीसरे विकेट के लिए 124 रन की साझेदारी की। इसके बाद हरमनप्रीत ने दीप्ति शर्मा के साथ 153 रन जोड़े। दीप्ति ने नाबाद 106 रन बनाए। भारत ने यह मुकाबला 121 रन से जीतकर तीन मैच की शृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली।
हरमनप्रीत ने कहा, ''मैं प्रतिका से पिच और गेंदबाजों की गेंदबाजी के बारे में बात कर रही थी। हम सिर्फ यह सोच रहे थे कि पारी को कैसे आगे बढ़ाना है। दो शुरुआती विकेट गिरने के बाद आमतौर पर बल्लेबाजी करने वाली टीम दबाव में आ जाती है। लेकिन हम दोनों में से किसी ने भी दबाव नहीं लिया। हम एक-दूसरे की ताकत पर भरोसा कर रहे थे।''
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
खेल पत्रकारिता और पत्रकारिता का उद्देश्य
विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।