I want to be a calm captain like Rohit Bhai says Shubman Gill on taking over the ODI captaincy from Rohit Sharma
I want to be a calm captain like Rohit Bhai says Shubman Gill on taking over the ODI captaincy from Rohit Sharma

रोहित भाई की तरह मैं भी...वनडे कप्तानी संभालने पर और क्या बोले शुभमन गिल?

भारत और वेस्टइंडीज के बीच शुक्रवार से दिल्ली में दूसरा टेस्ट मैच शुरू होने जा रहा है। उससे एक दिन पहले गुरुवार को कप्तान शुभमन गिल मीडिया से मुखातिब हुए। इस दौरान उन्होंने वनडे में कप्तानी को लेकर कहा कि वह रोहित भाई की तरह ड्रेसिंग रूम में शांत माहौल बनाना चाहेंगे। 

Chandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, भाषाThu, 9 Oct 2025 02:45 PM
भारत की वनडे टीम के नवनियुक्त कप्तान शुभमन गिल ने गुरुवार को कहा कि वह इस महीने के अंत में ऑस्ट्रेलिया दौरे से इस प्रारूप की कमान संभालने पर अपने पूर्ववर्ती रोहित शर्मा की तरह ड्रेसिंग रूम में शांत माहौल बनाए रखने की कोशिश करेंगे।

पहले ही भारतीय टेस्ट टीम की कप्तानी संभाल रहे 25 वर्षीय गिल 19 से 25 अक्टूबर तक ऑस्ट्रेलिया में होने वाली तीन मैचों की श्रृंखला के साथ अपनी एकदिवसीय कप्तानी की शुरुआत करेंगे।

गिल से जब शुक्रवार से वेस्टइंडीज के खिलाफ शुरू हो रहे दूसरे टेस्ट मैच से पहले उनकी भूमिका बढ़ाए जाने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, ‘‘रोहित भाई का धैर्य और उन्होंने टीम में जो दोस्ती कायम की है मैं उसे आत्मसात करना चाहता हूं।’’

गिल ने रोहित और स्टार बल्लेबाज विराट कोहली के भविष्य को लेकर चल रही अटकलों पर भी विराम लगाने की कोशिश की, जो दोनों अब केवल एकदिवसीय प्रारूप में ही उपलब्ध हैं। उन्होंने टी20 अंतरराष्ट्रीय और टेस्ट से संन्यास ले लिया है।

गिल ने कहा, ‘‘इन दोनों ने भारत के लिए कई मैच जीते हैं। बहुत कम लोगों के पास इतना कौशल और अनुभव होता है। हमें उनकी ज़रूरत है।’’

कोहली इस समय लंदन में हैं और रोहित मुंबई में अपने घर पर हैं। दोनों 15 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया रवाना होने से पहले टीम से जुड़ेंगे।

एकदिवसीय प्रारूप की कप्तानी मिलने पर गिल ने कहा कि वह इससे सम्मानित महसूस कर रहे हैं।

गिल ने कहा, ‘‘वेस्टइंडीज के खिलाफ (अहमदाबाद में) पहले टेस्ट के बाद इसकी घोषणा की गई थी, लेकिन मुझे इसके बारे में थोड़ा पहले पता चल गया था। भारत का नेतृत्व करना सम्मान की बात है।’’

उन्होंने मुख्य कोच गौतम गंभीर के साथ अपने संबंधों पर भी बात की, जिन्हें भारतीय क्रिकेट में चल रहे बदलाव का मुख्य सूत्रधार माना जा रहा है।

गिल ने कहा, ‘‘हमारे रिश्ते अच्छे हैं। हम खिलाड़ियों को सुरक्षित माहौल कैसे प्रदान किया जाए इस पर बात करते हैं। इसके अलावा, हम तेज़ गेंदबाज़ों का एक पूल तैयार करने पर भी बात करते हैं।’’

