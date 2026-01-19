पहले मैं इंडिंयन टीम पर गर्व करता था, लेकिन..., ODI सीरीज हारने के बाद ये क्या बोल गए अश्विन
न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू वनडे सीरीज में मिली हार के बाद अनुभवी भारतीय ऑफ-स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने भारतीय टीम के प्रदर्शन और टीम की गहराई को लेकर अपनी निराशा व्यक्त की है। अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल 'ऐश की बात' पर बातचीत के दौरान स्वीकार किया कि अब उन्हें भारतीय क्रिकेट के बारे में बात करते हुए वैसा गर्व महसूस नहीं हो रहा है जैसा पहले होता था।
अश्विन ने कहा कि पिछले छह महीनों या एक साल से आईपीएल और घरेलू क्रिकेट के प्रदर्शन को देखते हुए वह हमेशा गर्व के साथ कहते थे कि भारत अपनी 'बी' या 'सी' टीम के साथ भी किसी भी अंतरराष्ट्रीय टीम को हरा सकता है। हालांकि, इस सीरीज के बाद वह थोड़े चिंतित हैं क्योंकि उन्हें लगा कि भारतीय टीम का रिस्पांस काफी 'फ्लैट' (बेअसर) रहा है और टीम दबाव की स्थिति में रास्ता ढूंढने में नाकाम रही।
अश्विन ने भारतीय टीम की आलोचना करते हुए कहा कि टीम ने बहुत 'सॉफ्ट क्रिकेट' खेला और न्यूजीलैंड को कभी दबाव में नहीं डाला। उन्होंने विशेष रूप से स्पिनरों के खिलाफ भारतीय बल्लेबाजों के रवैये पर सवाल उठाया। अश्विन के अनुसार, भारतीय बल्लेबाजों ने न तो कदमों का इस्तेमाल किया, न स्वीप शॉट खेले और न ही रिवर्स स्वीप, जिससे न्यूजीलैंड के अनुभवहीन स्पिनर भी भारतीय पिचों पर आसानी से गेंदबाजी कर सके।
अश्विन ने माना कि जसप्रीत बुमराह के बिना भारतीय गेंदबाजी आक्रमण में वह धार नजर नहीं आई। उन्होंने कहा कि बुमराह की अनुपस्थिति में न्यूजीलैंड ने डेथ ओवर्स में काफी रन बनाए, क्योंकि भारतीय गेंदबाजों के पास उस स्तर का एग्जीक्यूशन नहीं था। इसके अलावा, उन्होंने रोहित शर्मा की कप्तानी और गेंदबाजों के इस्तेमाल विशेषकर कुलदीप यादव और रवींद्र जडेजा पर भी सवाल उठाए कि उन्हें सही समय पर सही बल्लेबाजों के खिलाफ गेंदबाजी नहीं दी गई।
अश्विन ने न्यूजीलैंड की टीम को 'कमतर' आंकने की अपनी पिछली भविष्यवाणी पर कहा कि कीवी टीम ने बेहतरीन योजना और सटीक एक्जिक्यूशन के साथ भारत को पछाड़ दिया। उनके अनुसार, न्यूजीलैंड ने न केवल 2-1 से सीरीज जीती, बल्कि जिस तरह से एक अनुभवहीन टीम ने भारत को उसी के घर में हराया, वह अश्विन की नजर में '5-0' की जीत के बराबर है। उन्होंने डैरिल मिचेल और ग्लेन फिलिप्स जैसे खिलाड़ियों के दिमाग और परिस्थितियों को पढ़ने की क्षमता की सराहना की।
अश्विन ने सुझाव दिया कि यह समय हार से सीखने और नए तरीकों को अपनाने का है, क्योंकि विपक्षी टीमें अब भारत के खिलाफ बेहतर तैयारी के साथ आ रही हैं।