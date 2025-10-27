मुझे लगता है कि शुभमन और...रोहित शर्मा के ऑस्ट्रेलिया छोड़ने से पहले गौतम गंभीर ने क्या कहा?

संक्षेप: रोहित शर्मा को ऑस्ट्रेलिया छोड़ने से पहले भारतीय ड्रेसिंग रूम में इम्पैक्ट प्लेयर ऑफ द सीरीज अवॉर्ड दिया गया। हेड कोच गौतम गंभीर ने रोहित की तारीफ की। उन्होंने आखिरी वनडे में शानदार शतकीय पारी खेली थी।

ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज से पहले रोहित शर्मा के भविष्य को लेकर काफी सवाल उठ रहे थे। हालांकि, 'हिटमैन' ने ऑस्ट्रेलिया दौरे पर साबित कर दिया कि उनमें अभी बहुत दमखम बाकी है। 38 वर्षीय रोहित ने सिडनी में आयोजित तीसरे और आखिरी वनडे में शानदार शतकीय पारी (125 गेंदों में नाबाद 121) खेलकर भारत को 9 विकेट से जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने कप्तान शुभमन गिल (26 गेंदों में 24) के साथ पहले विकेट के लिए 69 रन जोड़े। रोहित ने स्टार बल्लेबाज विराट कोहली (81 गेंदों में नाबाद 74) के संग दूसरे विकेट के लिए 168 रनों की अटूट साझेदारी की। रोहित ना सिर्फ प्लेयर ऑफ द मैच बल्कि प्लेयर ऑफ सीरीज चुने गया। उन्होंने सीरीज में सर्वाधिक 202 रन बनाए। वहीं, रोहित को ऑस्ट्रेलिया छोड़ने से पहले भारतीय ड्रेसिंग रूम में इम्पैक्ट प्लेयर ऑफ द सीरीज अवॉर्ड दिया गया।

टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर ने ड्रेसिंग रूम में रोहित की तारीफ की। गंभीर ने सोमवार को बीसीसीआई द्वारा शेयर किए गए वीडियो में कहा, "बैटिंग के समय मुझे लगता है कि शुभमन और रोहित के बीच की साझेदारी बहुत अहम रही। साथ ही रोहित और विराट की पार्टनरशिप भी शानदार रही। रोहित ने एक और शतक लगाया। शानदार, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपने फिनिश किया और विराट ने भी। टीम के नजरिए से एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि हम लक्ष्य का पीछा करते हुए कितने बेहतरीन हो सकते हैं, और हम बहुत अच्छे थे।" बता दें कि रोहित और कोहली ने रविवार को भारतीय कैंप छोड़कर घर लौट गए जबकि अन्य खिलाड़ी पांच मैचों की टी20 सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया में रुक गए। टी20 सीरीज बुधवार से कैनबरा में शुरू होगी।