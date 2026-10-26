मुझे लगा था मैं मरने वाला हूं.., ऑस्ट्रेलिया के लिए 137 इंटरनेशनल मैच खेलने वाले क्रिकेटर ने किया खुलासा
ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर जिन्होंने इसी साल जनवरी में संन्यास की घोषणा की है ने एक बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने अपने क्रिकेटर करियर के बारे में बात करते हुए एक ऐसे फेज के बारे में बताया है जब उन्हें वास्तव में लगने लग गया था कि वे मरने वाले हैं।
जिंदगी सब अच्छी जीनी चाहते हैं और मौत से डर सबको लगता है। लेकिन युवावस्था में मौत से बेवजह डर शायद ही किसी को लगता हो। लेकिन अगर आपको कोई बीमारी हो तो ऐसा जरूर हो सकता है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर जिन्होंने इसी साल जनवरी में संन्यास की घोषणा की है ने एक बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने अपने क्रिकेटर करियर के बारे में बात करते हुए उस अनुभव को साझा किया है, जब वे अर्थराइटिस जैसी बीमारी से पीड़ित थे और उन्हें मौत का डर सताने लगा था। उन्हें लगता था कि उनका क्रिकेट करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। हालांकि, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और दवाइयों का सहारा लेकर आगे बढ़े। ऑस्ट्रेलिया के लिए एक भी टेस्ट मैच खेलना बड़ी बात मानी जाती है उन्होंने 88 टेस्ट मैचों में शिरकत की। उन्होंने 40 वनडे मैच भी ऑस्ट्रेलिया के लिए खेले और 9 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में भी राष्ट्रीय टीम का हिस्सा रहे। आखिर कौन है वह क्रिकेटर जिसने ऑस्ट्रेलिया के लिए कुल 137 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले लेकिन करियर शुरू होने से पहले मौत कर डर लग रहा था तो आपको बता दें हम किसी और की नहीं, बल्कि बाएं हाथ के बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा की बात कर रहे हैं।
ख्वाजा ने बताया कि वह जब महज 22 साल के थे तब उन्हें अर्थराइटिस नामक बीमारी ने जकड़ा था। ये वह दौर था जब बाएं हाथ का यह बल्लेबाज अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट करियर में पैर जमाने की कोशिश कर रहे था। इस बीमारी के कारण ख्वाजा को बाएं पैर के घुटने में असहनीय और काफी दर्द रहता था, जिसके कारण उनको अपने इंटरनेशनल करियर के शुरू होने से पहले ही खत्म होने का डर था। ख्वाजा ने 'ऑस्ट्रेलियन स्टोरी' पर बात करते हुए बताया कि उनकी इस बीमारी के बारे में उनके बचपन के दोस्त डेविड वॉर्नर और ऑस्ट्रेलिया के पूर्व बल्लेबाज माइकल हसी तक को किसी भी तरह की जानकारी नहीं थी। उन्होंने इसे गुप्त रखा था। ख्वाजा ने आगे जो बात कही इससे कई लोगों के प्रेरणा स्त्रोत भी बन सकते हैं। उन्होंने बताया कि अगर वह अर्थराइटिस होने के बाद भी लंबे समय तक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेल सकते हैं तो फिर दुनिया में कोई भी कुछ भी हासिल कर सकता है।
मुझे लगता था मैं मरने वाला हूं
ख्वाजा ने कहा, "मुझे सच में लगा था कि मैं मरने वाला हूं। मैं वो खिलाड़ी जिसने पेशेवर क्रिकेट खेला और फिर जिसे 10 मीटर दूर बाथरूम तक जाने में भी परेशानी होती थी। अगर एक शख्स अर्थराइटिस के होते हुए लंबे समय तक प्रोफेशनल क्रिकेट खेल सकता है तो मुझे लगता है कि काफी लोग बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं।" उन्होंने आगे कहा, "बिना दवाई के मैं दोबारा कभी क्रिकेट नहीं खेल पाता और एक सामान्य जीवन नहीं जी पाता।" ख्वाजा ने बताया कि उन्हें इस बीमारी के बारे में साल 2009 में पहली बार पता चला था। उस समय वह न्यू साउथ वेल्स से खेल रहे थे। उन्होंने डॉक्टरों, कोच, क्रिकेट प्रशासकों को इस बारे में बताया। हालांकि, अपनी टीम के सदस्यों को इसकी जानकारी नहीं दी। इसके पीछे का कारण भी उन्होंने बताया। ख्वाजा ने टीम के सदस्यों से यह जानकारी छिपाने के पीछे की वजह बताते हुए कहा कि वह किसी तरह का कोई विशिष्ट व्यवहार नहीं चाहते थे।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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