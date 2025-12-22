Cricket Logo
कायम हूं...एशेज में इंग्लैंड की दुर्गति के बाद भी अपने बयान पर अड़े स्टुअर्ट ब्रॉड

संक्षेप:

Dec 22, 2025 04:34 pm ISTChandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
एशेज में इंग्लैंड की दुर्गति के बावजूद पूर्व तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड अपने उस बयान पर कायम हैं कि पैट कमिंस की अगुआई वाली टीम 2010 के बाद की सबसे कमजोर ऑस्ट्रेलियाई टीम है। इंग्लैंड के दिग्गज पूर्व गेंदबाज अपने बयान पर तब कायम है जब ऑस्ट्रेलिया ने महज 11 दिन में एशेज सीरीज अपने नाम कर लिया है। उसने अब तक खेले गए तीनों मैचों में इंग्लैंड को करारी शिकस्त दी है। इंग्लिश टीम के ऊपर अब 5-0 ही हार का खतरा मंडरा रहा है।

एडिलेड में खेले गए एशेज के तीसरे टेस्ट में भी ऑस्ट्रेलिया की जीत के बाद स्टुअर्ट ब्रॉड ने 'फॉर द लव ऑफ क्रिकेट' पॉडकास्ट में कहा, 'क्या मुझे वो कहने के लिए पछतावा हो रहा है? नहीं।'

ब्रॉड ने दलील दी कि सीरीज से पहले उनका आंकलन इस पर आधारित था कि कैसे मुकाबले में मोड़ आ सकता है। उन्होंने कहा, ‘मैंने ये कहा था कि ऑस्ट्रेलिया को खराब खेलना होगा (एशेज हारने के लिए) और इंग्लैंड को बहुत अच्छा खेलना होगा।’

ब्रॉड ने आगे कहा, 'ऑस्ट्रेलिया ने उतना खराब नहीं खेला और इंग्लैंड बहुत अच्छा नहीं खेला। मेरे लिए ऑस्ट्रेलिया फेवरिट थी लेकिन मुझे ये नहीं लगा कि ये 3-0 वाली फेवरिट होगी।'

ब्रॉड ने कहा कि इंग्लैंड के पक्ष में बहुत सारी चीजें थीं। ऑस्ट्रेलिया के नियमित कप्तान पैट कमिंस शुरुआती 2 टेस्ट नहीं खेले। जोश हेजलवुड चोट की वजह से सीरीज से ही बाहर हो गए और स्टीव स्मिथ एडिलेड टेस्ट में नहीं खेले। उन्होंने कहा कि इंग्लैंड की टीम अच्छा नहीं खेली।

ऑस्ट्रेलिया की पुरानी टीमों को मौजूदा टीम से बेहतर बताते हुए ब्रॉड ने कहा, 'क्या मैं मानता हूं कि 2013-14 सीरीज के खिलाड़ी बेहतर थे? हां।'

इंग्लैंड के पूर्व तेज गेंदबाज ने कहा, 'मुझे नहीं लगता कि व्यक्तिगत तौर पर वे 2010-11 के बाद की बाकी टीमों से बेहतर थे लेकिन उन्होंने इंग्लैंड की टीम पर जबरदस्त दबाव डाला था।'

