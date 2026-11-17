मैंने इसलिए भारत छोड़ा था, क्योंकि मेरी…ब्रिटिश नागरिक बनने का बाद ललित मोदी ने बताया अपना सच
IPL के पूर्व चेयरमैन ललित मोदी को भगौड़ा कहा जाता है, लेकिन उनका कहना है कि उन्होंने भारत इसलिए छोड़ा था, क्योंकि उनकी जान को खतरा था। उन पर उस समय कोई एफआईआर दर्ज नहीं थी।
इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी ने उन दावों को खारिज कर दिया कि उन्होंने कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए भारत छोड़ा था। उन्होंने दावा किया कि उनकी जान को खतरा था और इसलिए उन्होंने 2010 में देश छोड़ने का फैसला किया था। मोदी ने इसके साथ ये भी दावा किया कि जब उन्होंने भारत छोड़ा था तब उनके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई थी।
उन्होंने एक्स पर पोस्ट किए गए बयान में कहा, ''मुझे अंडरवर्ल्ड से जान से मारने की धमकियां मिल रही थीं और इसलिए मैंने भारत छोड़ दिया था। यह घटना मेरी पुलिस सुरक्षा को बिना किसी पूर्व सूचना के हटाए जाने के तीन दिन बाद हुई थी। जब मैंने भारत छोड़ा तब मेरे खिलाफ कोई प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज नहीं थी। मुंबई पुलिस के एडिशनल कमिश्नर ने प्रवर्तन निदेशालय को लिखे एक पत्र में पुष्टि की थी कि मेरी जान को खतरे को लेकर केंद्रीय एजेंसियों से मिली खुफिया जानकारी के आधार पर मुझे सुरक्षा प्रदान की गई थी।''
उन्होंने आगे लिखा, ''जब ईडी के निर्देश पर मेरा भारतीय पासपोर्ट रद्द कर दिया गया, तो दिल्ली हाई कोर्ट ने परिस्थितियों की जांच की और 2014 में मेरा पासपोर्ट बहाल कर दिया था।'' उन्होंने भारत छोड़ने को लेकर ''गलत और उनके सम्मान को चोट पहुंचाने वाली रिपोर्टों'' के लिए भारतीय मीडिया संस्थानों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी।
ललित मोदी ने कहा, ''भारतीय मीडिया के एक वर्ग ने मुझे ब्रिटिश नागरिकता मिलने पर मुझे ऐसे व्यक्ति के रूप में पेश किया गया है, जो आरोपों से भाग गया था और जिसे भारत अब वापस लाने का प्रयास कर रहा है। इस तरह की रिपोर्टिंग का पूरा आधार ही झूठा है। मैं इस तरह की झूठी और मानहानि करने वाली रिपोर्टों के खिलाफ जहां तक संभव हो उचित कानूनी कार्रवाई करूंगा।''
मोदी ने कहा कि भारत में किसी भी अदालत में 16 साल से अधिक समय से उनके खिलाफ कोई आरोपपत्र दायर नहीं किया गया है। उन्होंने कहा, ''इन मामलों को लेकर मेरे खिलाफ किसी भी भारतीय अदालत में कोई आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया गया है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) के तत्कालीन सचिव एन श्रीनिवासन की शिकायत के बाद अक्टूबर 2010 में चेन्नई में एक एफआईआर दर्ज की गई थी।''
मोदी ने आगे कहा, ''यह शिकायत बदले की भावना से की गई थी, जिसका उद्देश्य मुझे आईपीएल से हटाना था, क्योंकि मैंने श्रीनिवासन के हितों के टकराव का विरोध किया था, क्योंकि वह बीसीसीआई पदाधिकारी, आईपीएल संचालन परिषद के सदस्य और चेन्नई सुपर किंग्स के मालिक के रूप में एक साथ काम कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2015 में फैसला दिया था कि श्रीनिवासन का मामला हितों के टकराव से जुड़ा है और उन्हें बीसीसीआई में कोई पद संभालने के अयोग्य ठहराया था।''
मोदी ने अपने प्रत्यर्पण को लेकर चल रही अटकलों को खारिज करते हुए कहा कि यह प्रक्रिया उन लोगों पर लागू होती है, जिनके खिलाफ आपराधिक मामले चल रहे हों या जिन्हें किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो। उन्होंने कहा कि उन पर इनमें से कोई भी शर्त लागू नहीं होती है। उन्होंने कहा, ''इंटरपोल ने लिखित रूप में पुष्टि की है कि उसके पास मेरे खिलाफ आपराधिक प्रसार या अलर्ट नोटिस का कोई रिकॉर्ड नहीं है।''
अपनी ब्रिटिश नागरिकता के बारे में मोदी ने लिखा, ''ब्रिटेन 2010 से मेरा घर रहा है। ब्रिटिश अधिकारियों ने मेरी परिस्थितियों की पूरी तरह से जांच करने के बाद कई साल पहले मुझे यहां रहने की अनुमति दी थी।'' उन्होंने कहा, ''इसके बाद मैंने ब्रिटिश नागरिकता के लिए आवेदन किया, निर्धारित कानूनी प्रक्रिया पूरी की और जुलाई 2026 में गृह मंत्रालय से मंजूरी हासिल की। मैंने कभी किसी भी प्रकार की छूट नहीं मांगी और ना ही मुझे इसकी जरूरत है। मुझे ब्रिटिश नागरिक होने पर गर्व है और मैं ब्रिटेन का आभारी हूं जो पिछले 16 वर्षों से अधिक समय से मेरा घर रहा है।''
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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