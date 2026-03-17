मैंने युवराज सिंह से सीखा, WC जीतने के बाद संजू ने की विश्व चैंपियन की तारीफ, जानिए क्या-क्या कहा?
संजू सैमसन ने एक इंटरव्यू में बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बताया है कि विश्व कप में उनके द्वारा खेली गई अहम पारियों में युवराज सिंह का भी योगदान है। युवराज सिंह और रॉबिन उथ्थपा ने उनसे बात की थी, जिसका उन्हें काफी फायदा हुआ।
टी-20 विश्व कप 2026 में प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे संजू सैमसन की अब पूरे देश में वाहवाही हो रही है। उन्होंने सिर्फ 5 मैचों की 5 पारियों में ही वो कर दिखाया जो बहुत से क्रिकेटर एक दो वर्ल्ड कप एडिशन पूरा होने पर भी नहीं कर पाते हैं। उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में सिर्फ 5 मैच खेले और 321 रनों का स्कोर बनाया। इसके साथ ही उन्होंने ना सिर्फ भारत को विश्व कप जिताया बल्कि विराट कोहली का एक टी-20 विश्व कप एडिशन में सर्वाधिक रनों के भारतीय रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है।
युवराज सिंह की सलाह ने की मदद
संजू सैमसन ने विश्व कप में अपनी शानदार पारियों और फॉर्म का क्रेडिट पूर्व भारतीय क्रिकेट युवराज सिंह को भी दिया है। उन्होंने एक इंटरव्यू में युवराज सिंह की महानता पर बात करते हुए कहा कि उन्होंने भारत के लिए दो-तीन विश्व कप जिताए हैं और विश्व कप के दौरान उनसे संपर्क करना वाकई काफी फायदेमंद रहा। उन्होंने बताया कि युवराज सिंह और रॉबिन उथ्थपा की बातचीत ने उन्हें बड़ी पारियां खेलने और भारत को विश्व कप में जीत दिलाने में काफी मदद की।
संजू सैमसन ने युवराज सिंह के बारे में बात करते हुए कहा “पाजी (युवराज सिंह) ने मुझसे कहा कि विश्व कप तुम्हारे लिए आ रहा है, मुझे लगता है कि तुम्हें मेरे साथ कुछ समय बिताना चाहिए, इससे तुम्हें बहुत फायदा होगा। और सच में बहुत फायदा हुआ। युवी पाजी और रॉबिन भाई, दोनों ने मुझसे संपर्क किया और मैंने दोनों के साथ समय बिताया। मतलब, उन्होंने 2-3 विश्व कप जीते हैं, मुझे लगता है कि उन्होंने वही किया है जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए मैं गया और उन्हें वह सम्मान दिया जिसके वे हकदार हैं और मैंने उनसे जो कुछ भी सीखा, वह सब कुछ जाना।”
आखिरी तीन मैचों में संजू का दिखा धमाल
बता दें कि संजू सैसमन ने विश्व कप के आखिरी तीन मुकाबलों में क्रमश: 97, 89 और 89 रनों की पारी खेली। उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ अहम मुकाबले में 97 रन बनाए थे उसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ 89 रन बनाए। संजू यहीं नहीं रुके उन्होंने फाइनल मुकाबले में भी शानदार प्रदर्शन किया और 89 रन की पारी खेलकर भारत को एक बड़े स्कोर तक पहुंचने के लिए एक मजबूत आधारशिला प्रदान की।
गौरतलब है कि युवराज सिंह सीखने के लिए उत्सुक युवा क्रिकेटरों को हमेशा सहयोग करते हैं। युवा सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा उन्हें अपना गुरू और मेंटोर दोनों मानते हैं। इसके साथ ही शुभमन गिल भी उनके साथ वक्त बिताते हैं और जरूरत पड़ने पर ट्रेनिंग भी लेते हैं।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
खेल पत्रकारिता और पत्रकारिता का उद्देश्य
विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।