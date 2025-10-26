Cricket Logo
'दो बच्चों का बाप हूं, मैं पागल नहीं', दमदार शतक लगाने वाले रोहित का पुराना बयान हुआ वायरल

संक्षेप: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे में दमदार शतक लगाने वाले रोहित शर्मा का एक पुराना बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जिसमें उन्होंने संन्यास को लेकर चल रही अफवाहों पर करारा जवाब दिया था।

Sun, 26 Oct 2025 03:34 PMHimanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
भारतीय टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा ने शनिवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे में दमदार शतक लगाया। रोहित शर्मा ने लगातार पारियों में रन बनाकर अपने फॉर्म में होने के सबूत दे दिए हैं। टी20 और टेस्ट को अलविदा कह चुके रोहित के संन्यास को लेकर कई तरह की बातें चल रही थीं। कुछ पूर्व खिलाड़ियों और विशेषज्ञों ने भी उनके करियर के भविष्य पर सवाल उठाए थे। सिडनी में दमदार शतक लगाने के बाद रोहित शर्मा का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने अपने क्रिकेट भविष्य को लेकर खुलकर बात की थी।

रोहित शर्मा ने पिछले साल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज के दौरान टीम की कप्तानी की थी। हालांकि ये उनका आखिरी दौरा साबित हुआ, क्योंकि इस सीरीज के बाद उन्होंने अगले कुछ महीने बाद टेस्ट से संन्यास ले लिया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज के दौरान रोहित ने सिडनी में खेला गया पांचवां टेस्ट मैच नहीं खेला था। लगातार खराब फॉर्म के कारण वह ये मैच नहीं खेले थे।

रोहित शर्मा ने मैच के दौरान स्टार स्पोर्ट से कहा था, ''मैं दो बच्चों का पिता हूं, मैं पागल नहीं हूं। मुझे पता है कि कब क्या करना है। जब मैं फैसला लूंगा, तो मैं ही सबसे पहले इस बात की घोषणा करूंगा।"

रोहित ने रविवार को तीसरा वनडे जीतने के बाद कहा, "मुझे नहीं पता कि हम क्रिकेटर के रूप में वापसी करेंगे या नहीं, लेकिन मैंने हर पल का आनंद लिया है।" उन्होंने भविष्य के दौरों की अनिश्चितता को स्वीकार करते हुए खेल खेलने में मिली खुशी और संतुष्टि का भी ज़िक्र किया। रोहित शर्मा ने रविवार ऑस्ट्रेलिया से संभावित विदाई के संकेत दिए। उन्होंने सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज चुने जाने के बाद अपने करियर पर विचार किया।

उनकी टिप्पणियों से संकेत मिलता है कि यह ऑस्ट्रेलिया में उनका आखिरी मैच हो सकता है, हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

