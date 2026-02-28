मुझे उसकी क्षमता पता है...अश्विन को भारत के बचे मैचों में संजू सैमसन से ये उम्मीद?
टीम इंडिया ने जिम्बाब्वे को 72 रन के अंतर से हरा दिया। इस बड़ी जीत के बाद दिग्गज ऑफ स्पिनर रहे रविचंद्रन अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल पर संजू सैमसन की बल्लेबाजी का विश्लेषण किया। उन्होंने कहा कि सैमसन को आक्रामक बल्लेबाजी के रास्ते पर चलना होगा और उसके लिए इससे बेहतर कोई और मौका नहीं हो सकता।
टी20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की बल्लेबाजी पहली बार तब खुलकर और निखरकर सामने आई जब ग्रुप स्टेज खत्म हो चुका था और टीम सुपर 8 का पहला मुकाबला हार चुकी थी। सेमीफाइनल की उम्मीदें अगर-मगर पर टिकी थीं। जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच में टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए टी20 वर्ल्ड कप का दूसरा सर्वोच्च स्कोर खड़ा कर दिया। स्कोर बोर्ड पर 256 रन का एवरेस्ट खड़ा कर दिया। इस मैच में टीम इंडिया ने संजू सैमसन को खिलाया और उन्हें अभिषेक शर्मा के साथ ओपनिंग में उतारा। पहले विकेट के लिए दोनों के बीच महज 22 गेंद में 48 रन की साझेदारी हुई। सैमसन 15 गेंद में 24 रन बनाकर आउट हुए लेकिन उन्होंने पावरप्ले के लिए जरूरी मोमेंटम दे दिया था।
अश्विन ने कहा, ‘मैं दोनों पहलुओं को देखूंगा। पहला ये कि मैं जिस संजू सैमसन को जानता हूं, मुझे पता है कि उसकी क्षमता क्या है। दूसरा ये कि भारतीय टीम के लिए सैमसन क्या हैं। इस टीम ने इस वर्ल्ड कप में ओपनिंग साझेदारी की समस्या को इसी मैच में दूर किया। हमनें बेहतर शुरुआत मिली। अगर संजू यहां से फाइनल तक 15 में 28 या 16 गेंद में 30 रन बना लेते हैं तो वह टीम के लिए अपना काम कर चुके होंगे। हो सकता है कि वह बड़े स्कोर भी बना लें लेकिन उन्होंने अपना काम कर दिया है।’
अश्विन ने उम्मीद जताई कि संजू सैमसन आगे के मैचों में अपनी शुरुआत को बड़ी पारी में तब्दील कर सकते हैं। उन्होंने कहा, ‘मैं जिस सैमसन को पसंद करता हूं, उसे मैं टिकना और बड़े स्कोर बनाते देखना चाहता हूं। इसके लिए इससे बेहतर मौका नहीं होगा। मैं चाहता हूं कि वह अच्छी शुरुआत करे और उसे आगे बढ़ाए। अगर आप वर्षों की मेहनत के बाद यहां पहुंचे हैं, इस प्लेटफॉर्म पर आए हैं तो आपको इसे लपकना होगा।’
आर अश्विन ने संजू को लेकर आगे कहा, 'अगर आप नाकाम भी होते हैं तो ये तो कह ही सकते हैं कि आपने कम से कम कोशिश तो कही। मैं चाहता हूं कि वह इस विश्व कप में शतक जड़ें या मैच-जिताऊ प्रदर्शन करें। इससे उनका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। वह इसके हकदार हैं।'
टी20 विश्व कप में भारत का अब अगला और आखिरी सुपर 8 मुकाबला रविवार को वेस्टइंडीज के खिलाफ है। ये मैच एक तरह का क्वार्टर फाइनल बन चुका है। जो भी टीम इस मैच को जीतेगी, वो ग्रुप 1 से सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई कर लेगी। ग्रुप 1 से दक्षिण अफ्रीका पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुका है।
