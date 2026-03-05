कल या अगले हफ्ते, कुछ तो बताओ... भारत में फंसे वेस्टइंडीज के कोच डेरेन सैमी ने लगाई मदद की गुहार

टी20 विश्व कप 2026 से बाहर होने के बाद वेस्ट इंडीज टीम भारत में फंस गई है और अब कोच डारेन सैमी ने सोशल मीडिया का सहारा लेते हुए जल्दी से जल्दी घर जाने की अपील की है।

वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम पश्चिम एशिया में संकट के चलते उन टीमों में से एक है जो भारत में फंसी हुई हैं। वेस्टइंडीज टीम भारत से हारने के साथ ही टी20 विश्व कप से बाहर हो गई थी। जिसके बाद वेस्ट इंडीज को अब तक उनके ट्रेवल शेड्यूल के बारे में कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं दिया गया है, लेकिन जिम्बाब्वे टीम के सदस्यों का पहला बैच अब घर के लिए निकल चुका है। 2026 टी20 वर्ल्ड कप से बाहर होने के चार दिन बाद भी जब वेस्टइंडीज कोलकाता में फंसा हुआ है। लगातार नजरअंदाज किए जाने के बाद वेस्टइंडीज के हेड कोच डैरेन सैमी ने एक्स पर एक पोस्ट किया है, जिसमें कहा गया है, "मैं बस घर जाना चाहता हूं"।

ईएसपीएन क्रिकइंफो की रिपोर्ट के मुताबिक शुरू में, आईसीसी ने वेस्ट इंडीज को बताया था कि टीम को लंदन के लिए एक चार्टर फ्लाइट से कैरिबियन वापस लाने की कोशिश की जा रही है। माना जा रहा है कि प्लान यह था कि वेस्ट इंडीज हफ्ते के बीच में भारत से फ्लाइट ले ले, हालांकि कोई पक्की तारीख नहीं बताई गई थी। हालांकि, वेस्ट इंडीज कोलकाता में ही है, जहां वे 1 मार्च को सुपर आठ के फाइनल मैच में भारत से हार गए थे।

पिछले वीकेंड शुरू हुए इस संकट की वजह से आम एयरस्पेस कॉरिडोर बंद होने से, आईसीसी को टीमों के लिए वापसी की फ़्लाइट का इंतजाम करने में एक बड़ी लॉजिस्टिक चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि, बुधवार को जिम्बाब्वे के लिए अच्छी खबर आई, जब आईसीसी द्वारा उनके ट्रैवल इंतज़ामों में बदलाव करने के बाद उनकी टीम के सदस्यों का पहला बैच दिल्ली से घर के लिए रवाना हो गया।

वेस्ट इंडीज की तरह, जिम्बाब्वे ने भी टी 20 वर्ल्ड कप में अपना आखिरी मैच 1 मार्च को दिल्ली में दक्षिण अफ्रीका से खेला था जिसमें वह हार गया था। जिम्बाब्वे को पहले 2 मार्च को निकलना था, लेकिन वह प्लान कैंसिल कर दिया गया। उनकी टीम के बाकी सदस्यों के ट्रैवल प्लान के बारे में कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है।

ज़िम्बाब्वे क्रिकेट ने बुधवार को एक बयान में कहा, "ज़िम्बाब्वे क्रिकेट कन्फर्म करता है कि आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2026 में हिस्सा लेने वाली ज़िम्बाब्वे की सीनियर मेन्स टीम भारत से घर लौट रही है। हाल ही में आई दिक्कतों के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने दूसरे ट्रैवल अरेंजमेंट कर लिए हैं।" “फ्लाइट की उपलब्धता और बदले हुए रूट की वजह से, टीम बैच में हरारे लौटेगी।”