मेरी चोट कितनी गंभीर थी इसका शुरू में मुझे अंदाजा ही नहीं था, पहली बार स्प्लीन शब्द सुना: श्रेयस अय्यर

संक्षेप: श्रेयस अय्यर ने पिछले साल ऑस्ट्रेलिया दौरे पर लगी घातक चोट और उससे अपने संघर्ष को लेकर खुलासा किया है। उन्हें पहले तो समझ में ही नहीं आया कि उनकी चोट कितनी खतरनाक है। उन्हें इसका अंदाजा तब हुआ जब उन्हें अस्पताल ले जाया गया।

श्रेयस अय्यर ने पिछले साल ऑस्ट्रेलिया दौरे पर लगी घातक चोट और उससे अपने संघर्ष को लेकर खुलासा किया है। न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के उपकप्तान अय्यर ने जियोहॉटस्टार से बातचीत में बताया कि उन्हें पहले तो समझ में ही नहीं आया कि उनकी चोट कितनी खतरनाक है। उन्हें इसका अंदाजा तब हुआ जब उन्हें अस्पताल ले जाया गया।

ऑस्ट्रेलिया दौरे पर फील्डिंग के दौरान अय्यर चोटिल हो गए थे। उन्हें स्प्लीन इंजरी हुई थी जो बहुत ही खतरनाक थी। उन्हें तत्काल अस्पताल ले जाया गया था जहां करीब एक हफ्ते तक उनका इलाज चला। चोट से उबरने के बाद अय्यर ने न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में शानदार वापसी की। पहले मैच में उन्होंने नाबाद 49 रन बनाए थे लेकिन बुधवार को दूसरे वनडे में वह सिर्फ 8 रन बनाकर आउट हो गए।

अपनी चोट के बारे में अय्यर ने कहा, ‘यह बहुत दर्दनाक था, बहुत ही पीड़ादायक। मुझे तब तक अंदाजा ही नहीं था कि चोट कैसी है जब तक कि मुझे पता नहीं चला कि स्प्लीन (प्लीहा/तिल्ली) हमारे शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है और ये एक अंग है। मैं तो इस शब्द के बारे तक में नहीं जानता था।’

अय्यर ने कहा कि उन्हें तो अपनी चोट की गंभीरता का अंदाजा अस्पताल में भर्ती होने के बाद लगा। उन्होंने बताया, ‘फिर अगले दिन जब मैं अस्पताल में भर्ती था तब मुझे महसूस हुआ- ओह, ये एक गंभीर चोट थी। हां।’

अय्यर ने बताया, ‘इस प्रॉसेस में मैंने महसूस किया कि मुझे अब खुद को थोड़ा समय देना पड़ेगा क्योंकि मैं ऐसा शख्स हूं जो किसी एक जगह नहीं बैठ सकता। मैं कुछ न कुछ करना जारी रखा था। लेकिन इस चोट ने मुझे खुद के बारे में सोचने और जितना संभव हो आराम करने के लिए खास तौर पर समय दिया क्योंकि ये ऐसा नहीं था कि आप उठो और सीधे काम करना शुरू कर दो।’