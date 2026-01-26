मैंने बहुत प्लेयर्स को 90s पर आउट होते देखा है, इसलिए..., WPL का पहला शतक बनाने के बाद क्या बोलीं सिवर ब्रंट
नेट सिवर ब्रंट ने WPL के इतिहास का पहला शतक लगाया। इस ऐतिहासिक उपलब्धि के बाद सिवर-ब्रंट ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए उन मानसिक चुनौतियों और पारिवारिक उम्मीदों का जिक्र किया, जो इस पारी के दौरान उनके मन में चल रही थीं। उन्होंने क्या कुछ कहा जानिए।
मुंबई इंडियंस की स्टार ऑलराउंडर नेट सिवर-ब्रंट ने विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) 2026 में वह कारनामा कर दिखाया है जिसका इंतजार क्रिकेट जगत को लंबे समय से था। वडोदरा के कोटाम्बी स्थित बीसीए स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ उन्होंने मात्र 57 गेंदों में 100 रनों की ऐतिहासिक पारी खेलकर WPL इतिहास का पहला शतक जड़ा। इस पारी के दौरान उन्होंने 16 चौके और 1 छक्का लगाकर अपनी टीम को 199/4 के विशाल स्कोर तक पहुंचाया। इस ऐतिहासिक उपलब्धि के बाद सिवर-ब्रंट ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए उन मानसिक चुनौतियों और पारिवारिक उम्मीदों का जिक्र किया, जो इस पारी के दौरान उनके मन में चल रही थीं।
मैच के बाद अपनी ऐतिहासिक उपलब्धि पर बात करते हुए नेट सिवर-ब्रंट ने उन नर्वस पलों का खुलासा किया जब वह शतक के करीब थीं। उन्होंने कहा, "मैंने कुछ खिलाड़ियों को 90 के स्कोर पर आउट होते देखा है, इसलिए मैं उसे दोहराना नहीं चाहती थी। लेकिन मैं टीम के लिए अधिक से अधिक रन भी बनाना चाहती थी। मैं वास्तव में खुश हूं कि हम उस टोटल तक पहुंच सके, व्यक्तिगत रूप से भी बहुत खुश हूं"। उन्होंने अपनी पार्टनर और पूर्व क्रिकेटर कैथरीन ब्रंट के बारे में एक दिलचस्प बात साझा करते हुए कहा, "उम्मीद है कि कैथरीन भी देख रही होंगी। मेरा मतलब है, वह वास्तव में मैच देखते समय काफी नर्वस हो जाती हैं, इसलिए शायद वह नहीं देख रही होंगी। लेकिन वह चाहती थीं कि मैं तीन अंकों (शतक) तक पहुंचूं और यह रहा मेरा शतक। मैं पूरी तरह से खुश हूं। मुझे लगता है कि यह मेरा पहला टी-20 शतक है, इसलिए इस माइलस्टोन को पार करके खुशी हुई और उम्मीद है कि यह आखिरी नहीं होगा।"
इस ऐतिहासिक शतक के अलावा, सिवर-ब्रंट ने अपनी साथी खिलाड़ी हेली मैथ्यूज की सफल वापसी पर भी खुशी जाहिर की, जो एक लंबी चोट के बाद लौटीं और शानदार स्कोर (56 रन) बनाया। सिवर-ब्रंट ने कहा कि उन्हें मैथ्यूज के साथ बल्लेबाजी करने में हमेशा आनंद आता है। हालांकि, अपनी पारी के बाद वे आत्ममुग्ध नहीं थीं और उन्होंने टीम को आगामी चुनौती के लिए सतर्क किया। उन्होंने कहा, "हमने शाम के मैचों में कई टॉस हारे हैं, इसलिए बोर्ड पर इस तरह का स्कोर पाकर वास्तव में खुशी हुई। लेकिन मुझे लगता है कि हम जानते हैं कि एक शक्तिशाली बल्लेबाजी क्रम के खिलाफ हमारे गेंदबाजों के पास एक बड़ी जिम्मेदारी है। उसके लिए तैयार रहना सबसे अच्छा है।"
बता दें डब्ल्यू पीएल 2026 में पिछली बार जब आरसीबी और मुंबई इंडियंस आमने सामने थीं, तब रोमांचक मुकाबले में आरसीबी ने आखिरी गेंद में मुंबई इंडियंस को हरा दिया था। हालांकि, आज के मैच की स्थिति एकदम अलग है और मुंबई जीत के बेहद करीब नजर आ रही है।