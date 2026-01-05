धोनी के साथ खेला हूं तो...ऋतुराज टीम इंडिया में कैसे टिके रहेंगे? पूर्व चीफ सिलेक्टर ने किया हैरतअंगेज दावा

संक्षेप: बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ को न्यूजीलैंड वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम में नहीं चुना गया। गायकवाड़ को बाहर करने पर कृष्णमाचारी श्रीकांत ने टीम मैनेजमेंट पर तंज कसा है।

श्रेयस अय्यर की भारतीय वनडे टीम में वापसी के बाद बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ का पत्ता कट गया है। उन्होंने भारत के लिए अपने आखिरी मैच में बल्लेबाजी करते हुए शानदार शतक जमाया था। गायकवाड़ ने पिछले महीने साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे वनडे में 83 गेंदों में 105 रनों की पारी खेली। उनका विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में भी बल्ला चल रहा। गायकवाड़ ने 50 ओवर के घरेलू टूर्नामेंट में अब तक पांच मैचों में 257 रन जुटाए हैं, जिसमें 64 से अधिक का औसत है। उनका इस दौरान स्ट्राइक रेट 120.65 का रहा। बेहतरीन फॉर्म के बावजूद गायकवाड़ को न्यूजीलैंड वनडे सीरीज (11 जनवरी से शुरू होगी) के लिए नहीं चुने जाने पर पूर्व चीफ सिलेक्टर कृष्णमाचारी श्रीकांत नाराज हैं। उन्होंने टीम मैनेजमेंट पर तंज कसते हुए हैरतअंगेज दावा किया।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

'मैं धोनी के साथ खेला हूं तो…' पूर्व ओपनर श्रीकांत का कहना है कि 28 वर्षीय गायकवाड़ टीम इंडिया में तभी टिके रह सकते हैं, जब वह अपनी विकेटकीपिंग स्किल से सिलेक्टर्स को प्रभावित कर दें। गायकवाड़ आईपीएल में पूर्व भारतीय कप्तान और दिग्गज विकेटकीपर एमएस धोनी के साथ खेलते हैं। दोनों चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) का हिस्सा हैं। श्रीकांत ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, ''ऋतुराज गायकवाड़ कह सकते हैं कि मैं धोनी के साथ खेला हूं, इसलिए मैं भी कीपिंग कर सकता हूं। यही एक तरीका है जिससे उन्हें टीम में चुना जा सकता है। श्रेयस अय्यर का होना पक्का है, इसलिए उन्हें शामिल किया जाना चाहिए था। लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ को 15 सदस्यीय टीम में होना चाहिए था। नीतीश कुमार रेड्डी को रखने के बजाय उन्हें 15 में रखें।"

'सेंचुरी बनाने पर भी चांस नहीं' उन्होंने आगे कहा, "इसके मतलब है कि अगर आप सेंचुरी भी बना लेते हैं तो कोई चांस नहीं है। अब गायकवाड़ को शुरू से शुरू करना होगा और ढेर सारे रन बनाने होंगे क्योंकि वे साउथ अफ्रीका के खिलाफ सेंचुरी भूल जाएंगे। उन्होंने उसे ड्रॉप भी कर दिया है, इसलिए उसे घरेलू क्रिकेट में फिर से बड़ा स्कोर करना होगा।" ओपनर यशस्वी जायसवाल ने भी अपने आखिरी मैच (साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीसरे वनडे) में सेंचुरी मारी थी। यशस्वी को न्यूजीलैंड सीरीज के लिए 15 सदस्यीय टीम में शामिल किया गया है।

'यशस्वी कम से कम रणनीति में हैं' पूर्व चीफ सिलेक्टर ने कहा, "यशस्वी जायसवाल इलेवन में नहीं होंगे लेकिन कम से कम वह रिजर्व में तो हैं। वह 15 में होने से कम से कम रणनीति में तो होंगे। लेकिन इस सिलेक्शन के साथ उन्होंने ऋतुराज गायकवाड़ को पूरे सिस्टम से ही हटा दिया है। और जब आपको सिस्टम से ही हटा दिया जाता है तो जनता और सिलेक्टर्स समेत हर कोई उन्हें भूल जाएगा।" श्रीकांत ने कहा, "यह बहुत गलत है। ऐसे तो इंटरनेशनल मैच में परफॉर्मेंस का पूरा आइडिया बेकार हो जाता है। शानदार शतक बेकार हो जाएगा। सबकी याददाश्त कमजोर होती है, इसलिए वे इसे जल्द ही भूल जाएंगे।"