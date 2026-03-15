मेरा तो उससे भी बदतर रहा था, कोच गंभीर ने किसके लिए कही इतनी बड़ी बात? फॉर्म टेस्ट का फॉर्मूला बताया
गौतम गंभीर के मार्गदर्शन में टीम इंडिया ने आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में झंडे गाड़े। अभिषेक शर्मा टूर्नामेंट अधिकतर समय लय में नहीं दिखे लेकिन हेड कोच गंभीर ने सपोर्ट बरकरार रखा था।
विस्फोटक ओपनर अभिषेक शर्मा टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अधिकतर समय लय में नहीं रहे। उन्होंने 8 मैचों में 17.62 के औसत से महज 141 रन बनाए, जिसमें दो अर्धशतक हैं। वह तगातार तीन मैचों में शून्य पर आउट हुए थे, जिससे सभी हैरान रह गए। हालांकि, 25 वर्षीय अभिषेक को खराब बैटिंग की वजह से किसी मैच में बाहर नहीं बैठना पड़ा क्योंकि हेड कोच गौतम गंभीर ने सपोर्ट करना जारी रखा। गंभीर ने टी20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद अभिषेक को दी गई सलाह का खुलासा किया है। कोच ने साथ ही यह भी बताया कि फॉर्म का सही आकल कब हो सकता है?
'मेरा अनुभव तो उससे भी बदतर था'
गंभीर ने कहा, ''आईपीएल 2014 में मेरा अनुभव तो उससे भी बदतर रहा था जब मैं लगातार चार मैचों में शून्य पर आउट हुआ। मैंने उससे बस इतना कहा था कि लोग आपके स्कोर देखेंगे और आपकी फॉर्म के बारे में बात करेंगे, लेकिन असल में आप खराब फॉर्म नहीं हो, बस रन नहीं बना पा रहे हैं।'' उन्होंने कहा, ''आपकी फॉर्म का सही आकलन तभी हो सकता है जब आप 20 से 30 गेंदें खेल चुके हों और उसने अभी तक 20 गेंदें भी नहीं खेली हैं। मैं बस यही चाहता था कि वह हर अगले मैच में पिछले मैच की तुलना में अधिक आक्रामक होकर खेले।'' कोच के सपोर्ट का अभिषेक को काफी फायदा हुआ। वह न्यूजीलैंड के खिलाफ फाइनल में अपने रंग में नजर आए। उन्होंने 21 गेंदों में 52 रनों की पारी तूफानी खेली थी, जिसमें 247.61 का स्ट्राइक रेट रहा।
'अभिषेक को लेकर शक नहीं था'
हेड कोच ने आगे कहा, “अगर आप पहली गेंद को ग्राउंड के बाहर मारना चाहते हैं तो जाओ और ऐसा करो। इसके लिए खुद 100 प्रतिशत भरोसा दिखाओ क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया आपके बारे में क्या सोचती है। सिर्फ यह मायने रखता है कि ड्रेसिंग रूम के 30 लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। और यही बात सभी लड़कों के लिए मायने रखनी चाहिए। अभिषेक के बारे में कोई शक नहीं था। ईमानदारी से कहूं तो ड्रेसिंग रूम में हमेशा उन सभी पर भरोसा था जिन्हें टी20 वर्ल्ड कप में देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया था।”
'खुद पर शक होने लगा था तो...'
अभिषेक ने भारत की खिताबी जीत के बाद टीम प्रबंधन का शुक्रिया अदा किया था, जिन्होंने टी20 वर्ल्ड कप के दौरान उनके खराब प्रदर्शन के बावजूद पूरा भरोसा बनाए रखा। एक समय उन्हें खुद अपनी क्षमता पर शक होने लगा था। फाइनल के बाद अभिषेक ने कहा था, ''एक बात बिल्कुल साफ थी, जिसे मैं पहले भी साझा करना चाहता था, लेकिन आज सबसे सही दिन है। कप्तान और कोच को मुझ पर भरोसा था। यहां तक कि मुझे खुद पर शक होने लगा था। मैंने पहले कभी ऐसा अनुभव नहीं किया था, यह मेरे लिए मुश्कल टूर्नामेंट था। ''
लेखक के बारे मेंMd.Akram
मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।
विशेषज्ञता:
मैचों की लाइव कवरेज और एनालिसिस
स्टैट्स बेस्ड दिलचस्पी स्टोरीज
हेडलाइन फ्रेमिंग और कॉपी एडिटिंग में मजबूत पकड़
डेडलाइन मैनेजमेंट और हाई-प्रेशर सिचुएशन में सटीक निर्णय