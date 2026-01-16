Cricket Logo
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़I have Been There Myself Ashwin Tears Into India Management Over Arshdeep Singh ODI Snub vs New Zealand
अर्शदीप सिंह को नजरअंदाज करने पर अश्विन का फूटा गुस्सा, गिल-गंभीर से पूछे कड़े सवाल

अश्विन ने मुख्य कोच गौतम गंभीर और कप्तान शुभमन गिल के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि अर्शदीप ने जब भी मौका मिला, शानदार प्रदर्शन किया है। उनका मानना है कि मौका ना मिलने से उसका आत्मविश्वास डगमगाएगा।

Jan 16, 2026 04:29 pm ISTHimanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज खेली जा रही है। सीरीज में न्यूजीलैंड की युवा टीम ने भारतीय टीम को परेशान किया है। पहला मैच भारत ने जीता था लेकिन दूसरे मैच में कीवी टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए जीत हासिल की। राजकोट में खेले गए मुकाबले में भारतीय गेंदबाजों ने जमकर रन लुटाए। इस सीरीज में भारतीय टीम के संयोजन को लेकर भी काफी चर्चा हो रही है। भारत के पूर्व स्पिनर आर अश्विन ने तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को न्यूजीलैंड के खिलाफ चल रही तीन मैचों की वनडे सीरीज के पहले दो मैचों में प्लेइंग इलेवन से बाहर रखने के फैसले की कड़ी आलोचना की है।

अश्विन टीम मैनेजमेंट पर जमकर बरसे हैं। अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल पर खुलासा किया कि वे खुद इस तरह की स्थिति से गुजर चुके हैं, इसलिए उन्हें अर्शदीप के मनोभाव अच्छी तरह समझ आते हैं। अश्विन ने कहा, ''अर्शदीप ने जब भी गेंद थामी, उन्होंने टीम के लिए प्रदर्शन किया है। उन्हें प्लेइंग इलेवन में सिर ऊंचा करके आने दो। वे इसके हकदार हैं बॉस। अब उसे तीसरे वनडे में खिलाने का क्या मतलब, वह शुरुआती दो वनडे में क्यों नहीं खेला। अब इससे उसके आत्मविश्वास को क्या होगा, पहले दो मैच न खेलने से उनकी लय और आत्मविश्वास पर असर पड़ेगा और अगली बार खेलते समय वे जंग लगे हुए नजर आएंगे।''

मैनेजमेंट का मानना है कि आगामी टी20 विश्व कप (फरवरी-मार्च 2026, भारत और श्रीलंका में) को ध्यान में रखते हुए उनकी वर्कलोड मैनेज की जा रही है, लेकिन अश्विन इसे गलत ठहराते हैं। उन्होंने आगे कहा, ''किसी को अर्शदीप सिंह की जगह पर खड़ा करके सोचना चाहिए कि वह क्या सोच रहा होगा। इतना कुछ करने के बाद भी अपनी जगह के लिए लड़ना पड़ रहा है। मैं खुद इस स्थिति में रहा हूं और इसलिए मुझे पता है।" उन्होंने आगे कहा कि क्रिकेट आत्मविश्वास का खेल है और गेंदबाजों के साथ ऐसा बार-बार क्यों होता है, जबकि बल्लेबाजों के साथ ऐसा नहीं होता।''

अर्शदीप सिंह का वनडे रिकॉर्ड काफी मजबूत है। उन्होंने अब तक 14 वनडे में 22 विकेट चटकाए हैं। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में भी उन्होंने सभी तीन मैच खेले थे। हालांकि, गौतम गंभीर के कोच बनने के बाद टी20 इंटरनेशनल में भी अर्शदीप को नियमित मौका नहीं मिल रहा है, जिससे टीम में उनकी स्थिति पर सवाल उठ रहे हैं।

Arshdeep Singh R Ashwin India vs New Zealand
