Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़I have been a captain and chief selector I dont care what Gautam Gambhir says Srikkanth attacks india coach ind vs sa
मैं कप्तान और चीफ सिलेक्टर रह चुका हूं, गौतम गंभीर क्या कहते हैं उसकी परवाह नहीं: श्रीकांत

मैं कप्तान और चीफ सिलेक्टर रह चुका हूं, गौतम गंभीर क्या कहते हैं उसकी परवाह नहीं: श्रीकांत

संक्षेप:

टीम इंडिया के पूर्व कप्तान और भारत के पूर्व मुख्य चयनकर्ता कृष्णमचारी श्रीकांत ने भारतीय टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने गंभीर पर दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ गुवाहाटी टेस्ट को लेकर टीम चयन में असंगतता का आरोप लगाया है।

Tue, 25 Nov 2025 04:21 PMChandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

टीम इंडिया के पूर्व कप्तान और भारत के पूर्व मुख्य चयनकर्ता कृष्णमचारी श्रीकांत ने भारतीय टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने गंभीर पर दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ गुवाहाटी टेस्ट को लेकर टीम चयन में असंगतता का आरोप लगाया है। मेहमान टीम दो टेस्ट मैच की श्रृखंला में पहले ही 1-0 ले चुकी है और गुवाहाटी टेस्ट में भारत के लिए जीत तो दूर, उसके बारे में सोचना भी बहुत दूर की कौड़ी है। दक्षिण अफ्रीका ने गुवाहाटी में भारत को जीत के लिए 549 रन का लक्ष्य दिया है और भारत चौथे दिन का खेल खत्म होने पर 27 रन पर दो विकेट गंवा भी चुका है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

श्रीकांत ने अपने यूट्यूब शो चीकी चीका पर टीम चयन को लेकर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा, ‘अक्षर पटेल क्यों नहीं खेल रहे? क्या वे अनफिट हैं? वह हर स्तर पर निरंतर रहे हैं। इतनी ज्यादा कांटछाट और बदलाव क्यों?’

ये भी पढ़ें:ऐसे कौन बेइज्जती करता है यार! आइसलैंड क्रिकेट ने गौतम गंभीर का उड़ाया मजाक

गौतम गंभीर की आलोचना करते हुए श्रीकांत ने कहा, 'हर दूसरे मैच में तो कोई डेब्यू कर रहा है। वे इसे ट्रायल ऐंड एरर कह सकते हैं। गौतम गंभीर जो चाहे वो कह सकते हैं- मैं परवाह नहीं करता। मैं पूर्व कप्तान हूं और चयनसमिति का चेयरमैन रहा हूं। मुझे पता है कि मैं क्या कह रहा हूं।'

श्रीकांत ने भारतीय बल्लेबाजी की भी आलोचना की और कप्तान ऋषभ पंत के शॉट पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा, ‘वे कहेंगे कि ये उसका नेचुरल गेम है, लेकिन वह कप्तान है। क्या उसने मैच का हालात नहीं दिखा?’

ये भी पढ़ें:तुक नहीं... टीम और बैटिंग में मनमाने प्रयोग से गौतम गंभीर पर भड़के रवि शास्त्री

श्रीकांत इससे पहले तेज गेंदबाज हर्षित राणा के चयन पर भी सवाल उठा चुके हैं और उन्हें 'गौतम गंभीर का यस मैन' बता चुके हैं। उसे लेकर उनके और गंभीर के बीच वाकयुद्ध भी हुआ था। गंभीर ने उनके बयान को 'शर्मनाक' बताया था।

Chandra Prakash Pandey

लेखक के बारे में

Chandra Prakash Pandey
चन्द्र प्रकाश पाण्डेय टीवी पत्रकारिता से शुरुआत। न्यूज24, हमार टीवी, श्री न्यूज, फोकस न्यूज और न्यूज वर्ल्ड इंडिया में अलग-अलग भूमिकाओं के बाद 2016 में नवभारत टाइम्स.कॉम के साथ डिजिटल पारी का आगाज। देश, दुनिया, राजनीति, खेल, अदालत, अपराध से जुड़ीं खबरों पर लेखन। एनबीटी में करीब 9 साल की शानदार पारी के बाद मार्च 2025 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा और स्पोर्ट्स डेस्क इंचार्ज। मूल रूप से यूपी के देवरिया के निवासी। सीखने और समझने के सतत क्रम में भरोसा। और पढ़ें
India Vs South Africa Gautam Gambhir
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |