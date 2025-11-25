मैं कप्तान और चीफ सिलेक्टर रह चुका हूं, गौतम गंभीर क्या कहते हैं उसकी परवाह नहीं: श्रीकांत

संक्षेप: टीम इंडिया के पूर्व कप्तान और भारत के पूर्व मुख्य चयनकर्ता कृष्णमचारी श्रीकांत ने भारतीय टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने गंभीर पर दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ गुवाहाटी टेस्ट को लेकर टीम चयन में असंगतता का आरोप लगाया है।

टीम इंडिया के पूर्व कप्तान और भारत के पूर्व मुख्य चयनकर्ता कृष्णमचारी श्रीकांत ने भारतीय टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने गंभीर पर दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ गुवाहाटी टेस्ट को लेकर टीम चयन में असंगतता का आरोप लगाया है। मेहमान टीम दो टेस्ट मैच की श्रृखंला में पहले ही 1-0 ले चुकी है और गुवाहाटी टेस्ट में भारत के लिए जीत तो दूर, उसके बारे में सोचना भी बहुत दूर की कौड़ी है। दक्षिण अफ्रीका ने गुवाहाटी में भारत को जीत के लिए 549 रन का लक्ष्य दिया है और भारत चौथे दिन का खेल खत्म होने पर 27 रन पर दो विकेट गंवा भी चुका है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

श्रीकांत ने अपने यूट्यूब शो चीकी चीका पर टीम चयन को लेकर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा, ‘अक्षर पटेल क्यों नहीं खेल रहे? क्या वे अनफिट हैं? वह हर स्तर पर निरंतर रहे हैं। इतनी ज्यादा कांटछाट और बदलाव क्यों?’

गौतम गंभीर की आलोचना करते हुए श्रीकांत ने कहा, 'हर दूसरे मैच में तो कोई डेब्यू कर रहा है। वे इसे ट्रायल ऐंड एरर कह सकते हैं। गौतम गंभीर जो चाहे वो कह सकते हैं- मैं परवाह नहीं करता। मैं पूर्व कप्तान हूं और चयनसमिति का चेयरमैन रहा हूं। मुझे पता है कि मैं क्या कह रहा हूं।'

श्रीकांत ने भारतीय बल्लेबाजी की भी आलोचना की और कप्तान ऋषभ पंत के शॉट पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा, ‘वे कहेंगे कि ये उसका नेचुरल गेम है, लेकिन वह कप्तान है। क्या उसने मैच का हालात नहीं दिखा?’