'मैं इसके लिए न्यूजीलैंड से नफरत करता हूं'.., IND VS NZ फाइनल से पहले ऐसा क्यों बोले एबी डिविलियर्स?
दक्षिण अफ्रीका के पूर्व क्रिकेटर एबी डिविलियर्स ने टी-20 विश्व कप 2026 के फाइनल मुकाबले से पहले कहा है कि वे न्यूजीलैंड से नफरत करते हैं। किस चीज के लिए डिविलियर्स ने ऐसा कहा जानिए।
टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाली खिताबी भिड़ंत से पहले दक्षिण अफ्रीका के दिग्गज बल्लेबाज एबी डिविलियर्स ने एक चौंकाने वाला बयान दिया है। अपने यूट्यूब चैनल पर पूर्व तेज गेंदबाज डेल स्टेन के साथ चर्चा के दौरान डिविलियर्स ने न्यूजीलैंड की टीम के प्रति अपनी 'नफरत'जाहिर की। हालांकि, उनकी यह टिप्पणी द्वेषपूर्ण नहीं बल्कि 2015 के वर्ल्ड कप की एक पुरानी टीस और खेल के प्रति उनके जुनून से जुड़ी थी। डिविलियर्स ने याद किया कि कैसे न्यूजीलैंड ने उनके विश्व विजेता बनने के सपने को तोड़ा था, जिसका मलाल उन्हें आज भी है।
डिविलियर्स ने इस नफरत के पीछे का मुख्य कारण बताते हुए 2015 के वनडे वर्ल्ड कप का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उस समय केवल दक्षिण अफ्रीका ही ऑस्ट्रेलिया को उसके घर में हराने का दम रखती थी। डिविलियर्स ने कहा, "मैं इसके लिए न्यूजीलैंड से नफरत करता हूं क्योंकि 2015 के उस फाइनल में वे ऑस्ट्रेलिया को कभी नहीं हराने वाले थे।" उन्होंने आगे विस्तार से बताते हुए कहा, "उस फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराने वाली केवल एक ही टीम थी और वह दक्षिण अफ्रीका थी।" उनके अनुसार, न्यूजीलैंड ने सेमीफाइनल में उन्हें हराकर फाइनल में जगह तो बनाई, लेकिन खिताबी मुकाबले में वे ऑस्ट्रेलिया के सामने टिक नहीं पाए।
अपनी इस सख्त टिप्पणी के बावजूद डिविलियर्स ने यह भी साफ किया कि यह नफरत वास्तव में कीवी टीम के प्रति उनके गहरे सम्मान से उपजी है। उन्होंने कहा कि न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका की टीमें काफी समान हैं और दोनों ही टीमें 'गट्स एंड ग्लोरी' (साहस और गौरव) के लिए खेलती हैं। डिविलियर्स ने मजाकिया लहजे में तर्क दिया, "जब समान व्यक्तित्व वाले लोग एक साथ आते हैं, तो उनमें टकराव होता है। यह सम्मान ही है कि हम इस तरह बात कर रहे हैं।" उन्होंने यह भी चुटकी ली कि न्यूजीलैंड ने बहुत सारे फाइनल खेले हैं लेकिन वे अभी वर्ल्ड कप जीतने के लिए पूरी तरह तैयार नहीं हैं। उन्होंने मजाक में कहा कि पहले दक्षिण अफ्रीका को जीतने दें, फिर न्यूजीलैंड की बारी आनी चाहिए।
आगामी भारत-न्यूजीलैंड फाइनल पर चर्चा करते हुए डिविलियर्स ने टीम इंडिया को जीत का सबसे बड़ा दावेदार बताया। उनके अनुसार, न्यूजीलैंड के पास जीतने का केवल 10 से 20 प्रतिशत मौका है। उन्होंने कहा कि यदि न्यूजीलैंड को भारत को हराना है, तो उन्हें "ना केवल इस वर्ल्ड कप का, बल्कि अपने जीवन का सबसे बेहतरीन मैच खेलना होगा।" डिविलियर्स ने भविष्यवाणी की कि उनका दिल और दिमाग दोनों भारत की जीत की ओर इशारा कर रहे हैं, क्योंकि भारत इस समय एक बेहद संतुलित और मजबूत टीम नजर आ रही है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या न्यूजीलैंड डिविलियर्स की इस भविष्यवाणी को गलत साबित कर पहली बार ट्रॉफी उठा पाएगा।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
खेल पत्रकारिता और पत्रकारिता का उद्देश्य
विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।