मैच शुरू होने से पहले ही सोच लिया था कि ऑनर्स बोर्ड पर नाम दर्ज कराना है: ऐतिहासिक प्रदर्शन के बाद क्रांति गौड़ का बयान
लॉर्ड्स के ऑनर्स बोर्ड पर नाम दर्ज कराने वाली क्रांति गौड़ पहली महिला क्रिकेटर बनीं। मैच के बाद उन्होंने कहा कि मैंने मैच शुरू होने से पहले ही तय कर लिया था कि मुझे ऑनर्स बोर्ड पर नाम दर्ज कराना है। यह मेरे लिए सपना सच होने जैसा है।
भारत और इंग्लैंड के बीच लॉर्ड्स के मैदान पर खेले गए ऐतिहासिक टेस्ट मैच में क्रांति गौड़ ने कमाल कर दिया। वे लॉर्ड्स के ऑनर्स बोर्ड पर नाम दर्ज कराने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर बनीं। उनके शानदार प्रदर्शन के कारण भारत को इस मुकाबले में 270 रनों से विशाल जीत मिली। क्रांति गौड़ को पूरे मैच में 7 विकेट लेने के कारण प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। वे लॉर्ड्स के मैदान पर टेस्ट क्रिकेट में 5 विकेट हॉल लेने वाली दुनिया की पहली क्रिकेटर बनीं। उन्होंने पहली पारी में इंग्लैंड के बल्लेबाजों को मैदान पर टिकने ही नहीं दिया। 17 ओवर में 7 मेडन डाले और 37 रन देकर पांच विकेट चटकाए। दूसरी पारी में 2 विकेट हासिल हुए। क्रांति गौड़ ने मैच के बाद अपने विचार साझा करते हुए बताया कि उन्होंने मैच शुरू होने से पहले ही ऑनर्स बोर्ड में नाम के बारे में सोच लिया था।
मैच शुरू होने से पहले सोच लिया था कि नाम दर्ज कराना है
मैच की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रहीं क्रांति गौड़ ने पहली पारी में पांच समेत मैच में कुल सात विकेट लिए। उन्होंने कहा कि लॉर्ड्स के 'ऑनर्स बोर्ड' पर अपना नाम दर्ज कराना उनके लिए सपने के सच होने जैसा है। उन्होंने कहा, ''बचपन में कभी नहीं सोचा था कि ऐसा दिन आएगा। लेकिन इस टेस्ट की शुरुआत से ही मैंने तय कर लिया था कि मुझे अपना नाम 'ऑनर्स बोर्ड' पर दर्ज कराना है।'' क्रांति ने कहा, ''मुझे और मेरे परिवार को इस उपलब्धि पर बेहद गर्व है। मैं अपने सभी कोच, सीनियर खिलाड़ियों और उन सभी लोगों का आभार व्यक्त करती हूं जिन्होंने इस सफर में मेरा साथ दिया।'' उन्होंने मुस्कराते हुए कहा, ''मैंने घर पर एक छोटा-सा संग्रहालय बनाया है और इस मैच का स्टंप हमेशा वहीं सहेजकर रखूंगी।''
करारी हार के बाद क्या बोलीं इंग्लैंड की कप्तान?
इस करारी हार के बाद इंग्लैंड की कप्तान नैट स्काइवर-ब्रंट ने स्वीकार किया कि उनकी टीम मैच की परिस्थितियों के अनुरूप खुद को ढालने और बड़ी साझेदारियां बनाने में विफल रही। उन्होंने कहा, ''पहले दिन हम परिस्थितियों के अनुसार नहीं खेल सके। बल्लेबाजी में भी बड़ी साझेदारियां नहीं बन सकीं। हालांकि खिलाड़ियों ने जुझारूपन दिखाया। लॉर्ड्स पर पहला महिला टेस्ट खेलना शानदार अनुभव रहा।'' उन्होंने कहा, ''टॉस के फैसले से मैं संतुष्ट हूं, लेकिन हमें अभ्यास के लिए कुछ और दिन मिल जाते तो अच्छा रहता। हालांकि एक पेशेवर क्रिकेटर के तौर पर आपको प्रारूप बदलने और हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना होता है।''
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
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विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
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विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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