प्रेस कॉन्फ्रेंस में ड्वेन ब्रावो की फिसली जुबान, 2 गर्लफ्रेंड का जिक्र करने पर अजिंक्य रहाणे ने टोका
ड्वेन ब्रावो कोलकाता नाइट राइडर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने से पहले शेन वॉटसन से अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर बातचीत कर रहे थे, जोकि सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। ब्रावो को रहाणे ने बताया कि माइक ऑन है, जिसके बाद वह चुप हुए।
कोलकाता नाइट राइडर्स के मेंटॉर ड्वेन ब्रावो से शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बड़ी भूल हो गई। आईपीएल 2026 से पहले कोलकाता नाइट राइडर्स ने अन्य फ्रेंचाइजी की तरह अपनी टीम की तैयारियों को बताने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इस दौरान टीम के नए मुख्य कोच अभिषेक नायर, शेन वॉटसन, कप्तान अजिंक्य रहाणे और ड्वेन ब्रावो मौजूद थे। हालांकि इवेंट शुरू होने से पहले ड्वेन ब्रावो सहायक कोच वॉटसन से बात कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने कहा अपनी गर्लफ्रेंड का जिक्र किया, हालांकि उन्हें पता नहीं था कि माइक ऑन है और उनकी आवाज सब सुन रहे हैं।
ड्वेन ब्रावो ने शेन वॉटसन से बात करते हुए कहा, ''जब इन लोगों ने मुझे फोन किया, मैं मेरे घर पर दो लड़कियों (गर्लफ्रेंड) के साथ था।'' वह वॉटसन से अपनी स्टोरी शेयर करते हुए नायर की तरफ इशारा कर रहे थे। ब्रावो ने ये जानबूझकर नहीं कहा लेकिन उन्हें पता नहीं था कि माइक ऑन है। हालांकि उनके कुछ और कहने से पहले अजिंक्य रहाणे ने उन्हें टोका और बताया कि माइक ऑन हैं। जिसके बाद वह हैरान रह गए।
कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम 29 मार्च को मुंबई इंडियंस के खिलाफ मुंबई में अपने अभियान की शुरुआत करेगा। पिछले सत्र में केवल पांच जीत दर्ज करके आठवें स्थान पर रहने वाली केकेआर को रहमानुल्लाह गुरबाज और क्विंटन डीकॉक की अनुपस्थिति में नई सलामी जोड़ी के साथ मैदान में उतरना होगा।
केकेआर को तेज गेंदबाजी विभाग में झटके लगे हैं क्योंकि हर्षित राणा चोट के कारण बाहर हो गए हैं, जबकि पथिराना की उपलब्धता को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। लेकिन गेंदबाजी कोच ड्वेन ब्रावो ने सुनील नारायण और वरुण चक्रवर्ती के नेतृत्व वाले स्पिन आक्रमण पर भरोसा जताया।
उन्होंने कहा, ''हमारे पास इस पूरे टूर्नामेंट में स्पिन गेंदबाजों की सबसे बेहतरीन जोड़ी है। इसलिए गेंदबाजी के लिहाज से मुझे लगता है कि हम ठीक रहेंगे। इसके अलावा वैभव (अरोड़ा) को भी मत भूलिए, जिनका पिछले साल का प्रदर्शन शानदार रहा था।''
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)
हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
परिचय और अनुभव
हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।
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