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उन्हें खेलते देख बड़ा हुआ हूं; विराट कोहली और रोहित शर्मा संग ड्रेसिंग रूम साझा करने को लेकर रोमांचित हैं हर्ष दुबे

Chandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, भाषा
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ऑलराउंडर हर्ष दुबे इस बात को लेकर रोमांचित हैं कि वह विराट कोहली, रोहित शर्मा और शुभमन गिल के साथ ड्रेसिंग रूम साझा करने जा रहे हैं। 23 वर्ष के इस ऑलराउंडर को अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट और वनडे दोनों के लिए भारतीय स्क्वाड में जगह मिली है।

उन्हें खेलते देख बड़ा हुआ हूं; विराट कोहली और रोहित शर्मा संग ड्रेसिंग रूम साझा करने को लेकर रोमांचित हैं हर्ष दुबे

युवा भारतीय ऑलराउंडर हर्ष दुबे का मानना है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा के साथ वनडे ड्रेसिंग रूम साझा करना उनके लिए बड़ी उपलब्धि होगी। इसके साथ ही वह अफगानिस्तान के खिलाफ 6 जून को होने वाले इकलौते टेस्ट में कप्तान शुभमन गिल की नेतृत्व शैली को समझने के लिए भी उत्सुक हैं।

बाएं हाथ के स्पिनर 23 वर्षीय दुबे को अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट और वनडे दोनों टीम में चुना गया है। उन्होंने कहा कि जब उन्हें पहली बार राष्ट्रीय टीम में चुने जाने की जानकारी मिली तब से सब कुछ एक सपने जैसा लग रहा है। दुबे आईपीएल 2026 में सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से खेले थे।

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हर्ष दुबे को जब टीम इंडिया में सिलेक्शन की मिली जानकारी

हर्ष दुबे ने जिओस्टार से कहा, ‘मैं तब हवाई अड्डे पर था जब मुझे किसी व्यक्ति का फोन आया कि वनडे श्रृंखला के लिए भारतीय टीम में चुने जाने पर मुझे कैसा लग रहा है।’

उन्होंने कहा, 'लाउंज में शोर और नेटवर्क की समस्या के कारण मुझे लगा कि वह श्रीलंका में भारत ए टीम की वनडे त्रिकोणीय श्रृंखला की बात कर रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपना सपना सच करने के करीब पहुंच गया हूं।'

दुबे ने कहा, ‘लेकिन मैंने जैसे ही फोन बंद किया संदेश आने लग गए कि मुझे टेस्ट और वनडे दोनों टीम में चुना गया है। मैंने ऑनलाइन खबर देखी तो सच कहूं मुझे ऐसा लगा जैसे कि मैं सपना देख रहा हूं।’

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रणजी ट्रॉफी के एक सत्र में 69 विकेट भी लिए, 469 रन भी बनाए

आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से खेलने वाले इस खिलाड़ी ने रणजी ट्रॉफी के पिछले सत्र में विदर्भ की तरफ से खेलते हुए 69 विकेट लेने के अलावा 469 रन भी बनाए थे।

उन्होंने कहा, 'मैं अभी 2027 में होने वाले वनडे विश्व कप में खेलने के बारे में नहीं सोच रहा हूं। अभी मैं जो भी मौका मिलता है उसमें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा हूं।'

मैं उन्हें खेलते हुए देखकर बड़ा हुआ हूं: हर्ष दुबे

टेस्ट मैच के बाद होने वाले तीन वनडे मैचों के दौरान कोहली और रोहित के साथ ड्रेसिंग रूम साझा करने को लेकर दुबे ने कहा, ‘मैं उन्हें देखते हुए बड़ा हुआ हूं। जब से मैंने क्रिकेट को समझना शुरू किया है, तब से उन्हें खेलते हुए देख रहा हूं। अगर मुझे उनके साथ एक भी मैच खेलने का मौका मिल जाए, तो यह मेरे लिए सपना सच होने जैसा होगा।’

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गिल की कप्तानी को करीब से महसूस करना चाहता हूं: दुबे

टेस्ट और वनडे कप्तान गिल के साथ खेलने के बारे में दुबे ने कहा, ‘मैं वास्तव में शुभमन गिल को एक व्यक्ति के रूप में करीब से देखना चाहता हूं क्योंकि एक प्रतिद्वंद्वी के रूप में आप कभी भी पूरी तरह से यह नहीं समझ सकते कि कोई व्यक्ति कैसा है या एक कप्तान के रूप में वह कैसा है।’

अफगानिस्तान और भारत के बीच 6 जून को न्यूचंडीगढ़ में टेस्ट खेला जाएगा। उसके बाद दोनों देशों के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज खेली जाएगी। सीरीज का पहला मैच 13 जून को धर्मशाला में, दूसरा वनडे 17 जून को लखनऊ के इकाना स्टेडियम में और तीसरा मैच 20 जून को चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा। टेस्ट और वनडे दोनों के स्क्वाड में शामिल हर्ष दुबे को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू का मौका मिल सकता है।

Chandra Prakash Pandey

लेखक के बारे में

Chandra Prakash Pandey

चन्द्र प्रकाश पाण्डेय वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के इंचार्ज के रूप में कार्यरत हैं। टीवी और डिजिटल पत्रकारिता में करीब दो दशक का अनुभव रखने वाले चन्द्र प्रकाश को जटिल विषयों का सरल विश्लेषण करने में महारत हासिल है। बचपन में न्यूज के प्रति ऐसा प्रेम हुआ कि रात में रेडियो पर न्यूज बुलेटिन के दौरान पढ़ाई-लिखाई का अभिनय करते लेकिन कान और दिल-दिमाग ध्वनि तरंगों पर अटका रहता। तब क्या पता था कि आगे चलकर न्यूज की दुनिया में ही रचना-बसना है। रेडियो में कभी काम तो नहीं किया लेकिन उस विधा के कुछ दिग्गज प्रसारकों संग टीवी न्यूज की दुनिया में कदमताल जरूर किया। चन्द्र प्रकाश पाण्डेय ने टीवी पत्रकारिता से शुरुआत की। पेशे में पहला दशक टीवी न्यूज के ही नाम रहा जहां उन्होंने 'न्यूज24', 'श्री न्यूज', 'फोकस न्यूज', 'न्यूज वर्ल्ड इंडिया' और भोजपुरी न्यूज चैनल 'हमार टीवी' में अलग-अलग समय पर अलग-अलग भूमिकाएं निभाई। इस दौरान डेली न्यूज शो के साथ-साथ 'विनोद दुआ लाइव: आजाद आवाज' जैसे कुछ स्पेशल शो के लिए भी लेखन किया। अगस्त 2016 में उन्होंने 'नवभारत टाइम्स' के साथ डिजिटल जर्नलिज्म की दुनिया में कदम रखा। NBT में उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल, पॉलिटिक्स, जियोपॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स, कोर्ट से जुड़ी खबरों का लेखन-संपादन किया। इस दौरान उन्होंने लोकसभा और विधानसभा चुनावों समेत महत्वपूर्ण विषयों पर कई स्पेशल सीरीज भी लिखी जिनमें लीगल न्यूज एक्सप्लेनर्स 'हक की बात' की एक लंबी श्रृंखला भी शामिल है। मार्च 2025 से वह लाइव हिंदुस्तान में शब्दाक्षरों के चौके-छक्के जड़ रहे हैं।

चन्द्र प्रकाश पाण्डेय मूल रूप से यूपी के देवरिया के रहने वाले हैं। गांव की मिट्टी में पलते-बढ़ते, खेत-खलिहान में खेलते-कूदते इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई की। उसके बाद मैथमेटिक्स का छात्र 'राजनीति कला है या विज्ञान?' में उलझ गया। बी.ए. और बी. एड. की पढ़ाई के बाद पत्रकारिता की ओर रुझान बढ़ा और मॉस कम्यूनिकेशंस में मास्टर्स किया। अभी भी सीखने-समझने का सतत क्रम जारी है।

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