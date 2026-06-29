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'मुझे लगा कि वह दोनों मैच खेलेगा', वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू ना होने पर सुनील गावस्कर भी हैरान

Himanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
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सुनील गावस्कर ने कहा है कि उन्हें उम्मीद था कि वैभव सूर्यवंशी को दोनों मैचों में खेलने का मौका मिलता। हालांकि उनका मानना है कि टीम वैभव को बहुत लंबे समय तक नजरअंदाज नहीं कर सकती।

'मुझे लगा कि वह दोनों मैच खेलेगा', वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू ना होने पर सुनील गावस्कर भी हैरान

भारतीय टीम के दिग्गज सुनील गावस्कर उन पूर्व क्रिकेटर्स में शामिल हैं, जोकि आयरलैंड सीरीज के दौरान वैभव सूर्यवंशी को खेलते हुए देखना चाह रहे थे। हालांकि वैभव को दोनों मैचों से बाहर रखा गया। जबकि टीम में मौजूद दो अन्य खिलाड़ी प्रिंस यादव और सूर्यांश शेडगे ने दूसरे मैच में डेब्यू किया। सुनील गावस्कर ने कहा है कि वह हैरान हैं कि आयरलैंड के खिलाफ दो मैचों की टी20 सीरीज के दौरान वैभव सूर्यवंशी को डेब्यू करने का मौका नहीं मिला। गावस्कर का मानना है कि युवा बल्लेबाज अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि आगामी इंग्लैंड सीरीज में शायद उन्हें मौका मिले।

वह दोनों मैच खेलेंगे

कईयों को लगा था कि आयरलैंड दौरे पर वैभव सूर्यवंशी को सीनियर टीम में आजमाया जा सकता है लेकिन टीम मैनेजमेंट अभी युवा बल्लेबाज को मौका देने का विचार नहीं कर रहा। आयरलैंड के खिलाफ सीरीज में भारतीय बल्लेबाजों का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा ही सीरीज में अर्धशतक लगा पाए और अन्य बल्लेबाज रन बनाने के लिए संघर्ष करते हुए दिखे। सुनील गावस्कर ने इंडिया टुडे से कहा, ''मुझे उम्मीद थी कि वैभव सूर्यवंशी आयरलैंड सीरीज में डेब्यू करेगा। मेरा मानना था कि वह दोनों मैच खेलेंगे। आने वाली कठिन चुनौतियों से पहले अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में उन्हें ढालने का यह एक बहुत अच्छा तरीका होता।''

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पूर्व क्रिकेटर ने आगे कहा, ''"उसे निश्चित रूप से अपना मौका मिलेगा। ये ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें आप बहुत लंबे समय तक नजरअंदाज नहीं कर सकते। अगर आयरलैंड में नहीं तो इंग्लैंड सीरीज में वह टीम के आसपास जरूर रहेगा।'' उन्होंने इशारा किया कि खिलाड़ियों के रोटेशन और वर्कलोड मैनेजमेंट के कारण इस युवा खिलाड़ी के लिए टीम के दरवाजे खुल सकते हैं।

आयरलैंड ने जीती सीरीज

राजस्थान के टोंक के साफ्टवेयर इंजीनियर जय मूंदड़ा ने आईपीएल सितारों से भरे भारत के बल्लेबाजी क्रम की नींच हिला दी और आयरलैंड ने करिश्माई प्रदर्शन करते हुए टी20 विश्व चैम्पियन भारत को रविवार को दूसरे टी20 में एक रन से हराकर सीरीज 2-0 से अपने नाम करके इतिहास रच डाला। वनडे विश्व कप 2011 में इंग्लैंड पर मिली जीत के बाद आयरलैंड के क्रिकेट इतिहास का यह सबसे बड़ा पल है। भारत जैसी मजबूत टीम को हराने से इस टीम का आत्मविश्वास अब सातवें आसमान पर होगा।

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भारतीय पासपोर्ट धारक मूंदड़ा ने चार ओवर में 32 रन देकर तीन विकेट लिये । उन्होंने संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा को खाता भी नहीं खोलने दिया और भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर का भी विकेट चटकाया। जीत के लिये 155 रन के जवाब में भारत नौ विकेट पर 153 रन ही बना सका। आखिरी ओवरों में हर्षित राणा ने दस गेंद में 21 रन बनाकर पूरी कोशिश की लेकिन आखिरी ओवर की पांचवीं गेंद पर आउट हो गए। इस हार के साथ ही भारत का टी20 क्रिकेट में लगातार 16 श्रृंखलायें जीतने के अभियान पर भी विराम लग गया । भारत 2023 के मध्य से टी20 श्रृंखला नहीं हारा है।

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh

हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)

हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।


परिचय और अनुभव

हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।


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