ऐसी खबरें नहीं पढ़ता; शिवम दुबे के ट्रेन से सफर को अश्विन ने बिल्कुल भी नहीं दिया भाव
टी20 वर्ल्ड कप के हीरो शिवम दुबे के ट्रेन में सफर करने की खूब चर्चा हुई। वर्ल्ड कप जीतने के अगले ही दिन वह ट्रेन की थर्ड एसी में सफर करके अहमदाबाद से मुंबई पहुंचे थे। हालांकि दिग्गज पूर्व स्पिनर आर अश्विन इस बात को बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देते कि दुबे ने ट्रेन से सफर किया है।
टी20 वर्ल्ड कप के हीरो शिवम दुबे के ट्रेन में सफर करने की खूब चर्चा हुई। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में टी20 विश्व कप का फाइनल जीतने के अगले ही दिन सुबह-सुबह उन्होंने पत्नी के साथ ट्रेन के थर्ड एसी में सफर करके मुंबई पहुंचे थे। सोशल मीडिया पर इस बात की चर्चा इसलिए भी और हुई कि एक स्टार खिलाड़ी ने फ्लाइट के बजाय ट्रेन से और उसमें भी फर्स्ट क्लास नहीं बल्कि थर्ड एसी में सफर किया। ऐसी सादगी। मुंबई में उनकी सुरक्षा में लगे पुलिसकर्मी भी इस पर हैरान थे। हालांकि दिग्गज पूर्व स्पिनर आर अश्विन इस बात को बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देते। उन्होंने कहा कि ट्रेन से सफर कर लिया तो इसमें कौन सी बड़ी बात है।
रेवस्पोर्ट्ज के एक कार्यक्रम में अश्विन ने कहा, ‘मैं इस पर खबरें देख रहा हूं कि कैसे शिवम दुबे ने ट्रेन से सफर किया। मैं ऐसी चीजें नहीं पढ़ना चाहता। इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैंने भी ट्रेन से सफर किया है।’
अश्विन को पता था कि उनके इस बयान को इस रूप में भी देखा जा सकता है कि उन्हें दुबे का ये स्टारडम रास नहीं आ रहा। ऑलराउंडर की ट्रेन यात्रा को मिल रही हाइप से शायद उन्हें जलन हो रही हो। इसीलिए उन्होंने कार्यक्रम के दौरान अपनी बात पूरी तरह स्पष्ट की ताकि गैरजरूरी अटकलों और गॉसिप की गुंजाइश खत्म हो जाए। उन्होंने कहा कि स्टार क्रिकेटरों को भी छोटे-छोटे मौकों का लुत्फ उठाने का मौका मिलना चाहिए।
आर अश्विन ने कहा, 'मुझे अच्छा लगेगा जब अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर भी चायवाले के पास जा सकें और लोगों के साथ चाय पी सकें। दरअसल, हम जीवन के आनंद को भूल चुके हैं, जीवन का लुत्फ छोटे-छोटे पलों में है।' अश्विन का इशारा स्टार खिलाड़ियों के चाहकर भी आम लोगों जैसे जीवन के छोटे-मोटे पलों का खुलकर आनंद लेने का मौका नहीं मिलता। वे आम लोगों की तरह जब चाहे, जहां चाहें, जैसे चाहें नहीं जा सकते।
शिवम दुबे की बात करें तो उन्होंने वर्ल्ड कप फाइनल जीतने के अगले ही दिन सयाजी नगरी एक्सप्रेस पकड़कर मुंबई पहुंच गए थे। इसकी वजह ये थी कि वह जल्द से जल्द अपने बेटे और बेटी के पास पहुंचना चाहते थे। उनका 4 साल का बेटा अयान और 2 साल की बेटी महविश मुंबई में घर पर थीं। फ्लाइट की सारी टिकट बुक थीं तो दुबे ने ट्रेन से सफर का फैसला किया। थर्ड एसी में ही टिकट उपलब्ध था तो उन्होंने उसका टिकट लिया और ट्रेन से मुंबई पहुंचे। सफर के दौरान सहयात्री उन्हें पहचान न लें, इसलिए उन्होंने मास्क लगा लिया था और टोपी पहन रखी थी।
लेखक के बारे मेंChandra Prakash Pandey
चन्द्र प्रकाश पाण्डेय, असिस्टेंट एडिटर
चन्द्र प्रकाश पाण्डेय वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के इंचार्ज के रूप में कार्यरत हैं। टीवी और डिजिटल पत्रकारिता में करीब दो दशक का अनुभव रखने वाले चन्द्र प्रकाश को जटिल विषयों का सरल विश्लेषण करने में महारत हासिल है। बचपन में न्यूज के प्रति ऐसा प्रेम हुआ कि रात में रेडियो पर न्यूज बुलेटिन के दौरान पढ़ाई-लिखाई का अभिनय करते लेकिन कान और दिल-दिमाग ध्वनि तरंगों पर अटका रहता। तब क्या पता था कि आगे चलकर न्यूज की दुनिया में ही रचना-बसना है। रेडियो में कभी काम तो नहीं किया लेकिन उस विधा के कुछ दिग्गज प्रसारकों संग टीवी न्यूज की दुनिया में कदमताल जरूर किया। चन्द्र प्रकाश पाण्डेय ने टीवी पत्रकारिता से शुरुआत की। पेशे में पहला दशक टीवी न्यूज के ही नाम रहा जहां उन्होंने 'न्यूज24', 'श्री न्यूज', 'फोकस न्यूज', 'न्यूज वर्ल्ड इंडिया' और भोजपुरी न्यूज चैनल 'हमार टीवी' में अलग-अलग समय पर अलग-अलग भूमिकाएं निभाई। इस दौरान डेली न्यूज शो के साथ-साथ 'विनोद दुआ लाइव: आजाद आवाज' जैसे कुछ स्पेशल शो के लिए भी लेखन किया। अगस्त 2016 में उन्होंने 'नवभारत टाइम्स' के साथ डिजिटल जर्नलिज्म की दुनिया में कदम रखा। NBT में उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल, पॉलिटिक्स, जियोपॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स, कोर्ट से जुड़ी खबरों का लेखन-संपादन किया। इस दौरान उन्होंने लोकसभा और विधानसभा चुनावों समेत महत्वपूर्ण विषयों पर कई स्पेशल सीरीज भी लिखी जिनमें लीगल न्यूज एक्सप्लेनर्स 'हक की बात' की एक लंबी श्रृंखला भी शामिल है। मार्च 2025 से वह लाइव हिंदुस्तान में शब्दाक्षरों के चौके-छक्के जड़ रहे हैं।
चन्द्र प्रकाश पाण्डेय मूल रूप से यूपी के देवरिया के रहने वाले हैं। गांव की मिट्टी में पलते-बढ़ते, खेत-खलिहान में खेलते-कूदते इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई की। उसके बाद मैथमेटिक्स का छात्र 'राजनीति कला है या विज्ञान?' में उलझ गया। बी.ए. और बी. एड. की पढ़ाई के बाद पत्रकारिता की ओर रुझान बढ़ा और मॉस कम्यूनिकेशंस में मास्टर्स किया। अभी भी सीखने-समझने का सतत क्रम जारी है।और पढ़ें