घरवालों की भी याद नहीं आती... बाबर-रिजवान से जुड़े सवाल पर पाकिस्तानी क्रिकेटर का जवाब

अफगानिस्तान के हाथों 18 रन से हार के बाद पाकिस्तान के ऑलराउंडर फहीम अशरफ से पूछा गया कि क्या चेज के दौरान उन्हें बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की याद आई? इसके जवाब में उन्होंने कहा कि मैच के दौरान तो घरवालों तक की याद नहीं आती। सारा फोकस इस पर होता है कि कैसे जीतें।

त्रिकोणीय श्रृंखला में पाकिस्तान को मंगलवार को अफगानिस्तान के हाथों 18 रन से टूर्नामेंट में पहली हार का सामना करना पड़ा था। 170 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तानी टीम 9 विकेट पर सिर्फ 151 रन ही बना सकी। भला हो हारिस रऊफ की 16 गेंदों में 34 रन की ताबड़तोड़ नाबाद पारी की, नहीं तो हार का अंतर और भी बड़ा होता। टूर्नामेंट की तीसरी टीम मेजबान यूएई है। मैच के बाद जब पाकिस्तानी ऑलराउंडर फहीम अशरफ से पूछा गया कि लक्ष्य का पीछा करते वक्त क्या उन्हें बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की कमी खली तब उन्होंने बहुत ही दिलचस्प जवाब दिया। ऐसा जवाब जो हो सकता है कि बाबर और रिजवान के फैंस को नागवार लगे लेकिन बाकी क्रिकेट फैंस को एक ईमानदार प्रतिक्रिया लगे।

अशरफ ने कहा, 'देखिए मैच के दौरान सिर्फ मैच का याद होता है कि मैच में कितने स्कोर चाहिए, और कितने बॉल चाहिए। इधर बैठके हमें घरवालों की भी याद आती है। लेकिन मैच के दौरान घरवालों की भी याद नहीं आती तो आप हमारे कलीग की बात कर रहे हैं। मैच के दौरान यही सोचते हैं कि पाकिस्तान को कैसे जितवाना है।'

पाकिस्तान क्रिकेट में कभी बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की तूती बोला करती थी लेकिन अब दोनों ही दिग्गज टी20 टीम से बाहर कर दिए गए हैं। इसकी वजह दोनों की हालिया खराब फॉर्म है। दोनों को एशिया कप के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड में जगह नहीं मिली है। इस तरह टी20 वर्ल्ड कप के लिए भी प्लान में नहीं हैं।

अफगानिस्तान-पाकिस्तान के बीच मंगलवार को हुए मैच की बात करें तो अफगान टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान 169 रन बनाए। सेदुकुल्लाह अटल ने 45 गेंद में 64 और इब्राहिम जारदान ने 45 गेंद में 65 रन की शानदार पारियां खेलीं। पाकिस्तान के फहीम अशरफ ने 4 ओवर में 27 रन देकर 4 विकेट झटके।