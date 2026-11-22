मैं ऋषभ पंत को अपना मेंटोर मानता हूं, वह असाधारण खिलाड़ी है, विकेटकीपर के शतक के बाद बोले ध्रुव जुरेल
भारत बनाम न्यूजीलैंड के पहले टेस्ट मैच के चौथे दिन के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों से बात करते हुए ध्रुव जुरेल ने कहा कि वह ऋषभ पंत को अपना मेंटोर मानते हैं। वे एक असाधारण खिलाड़ी हैं। उन्होंने पिच, मौसम और परिस्थितियों की भी बात की।
ध्रुव जुरेल अपने साथी विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को 'असाधारण प्रतिभा' और एक 'मेंटोर' (मार्गदर्शक) मानते हैं जिनके टेस्ट क्रिकेट में बल्लेबाजी के प्रति दृष्टिकोण का वह बारीकी से आकलन करते हैं।
जुरेल ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के चौथे दिन पंत के साथ मिलकर मात्र 14 ओवरों में 75 रन साझेदारी की, जिससे भारत ने बेसिन रिजर्व में न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट के चौथे दिन रिकॉर्ड नौ विकेट 720 रन बनाकर अपनी पारी समाप्त घोषित की। जुरेल ने चौथे दिन का खेल समाप्त होने के बाद पत्रकारों से कहा, ''ऋषभ असाधारण खिलाड़ी है। मैं हमेशा उससे उसकी मानसिकता के बारे में पूछता रहता हूं। जब भी हम सब सोचते हैं कि वह सामान्य तरीके से खेलेगा, तभी वह आगे बढ़कर जोरदार शॉट लगा देता है। मैं उसे एक मेंटोर के रूप में देखता हूं।''
परिस्थितियों को ध्यान में रखकर खेलता हूं
जहां पंत ने अपने शतक से सुर्खियां बटोरीं, वहीं जुरेल ने विशेषज्ञ बल्लेबाज के रूप में अपनी जगह पक्की करने के लिए एक और शानदार पारी खेली। श्रीलंका में टेस्ट शतक लगाने के बाद जुरेल ने वेलिंगटन में केवल 79 गेंदों में 78 रन की आक्रामक पारी खेली जिससे पता चलता है कि वह विभिन्न परिस्थितियों की अनुकूल ढलने की योग्यता रखते हैं। जुरेल ने कहा ''मैं परिस्थितियों को ध्यान में रखकर खेलता हूं। परिस्थितियों से अच्छी तरह सामंजस्य से बिठाने से आत्मविश्वास बढ़ता है। आप अलग-अलग तरह की परिस्थितियों में कैसा प्रदर्शन करते हैं यह मायने रखता है।'' जुरेल ने कहा कि वह टीम की तरफ से हर तरह की जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार हैं फिर चाहे वह गेंदबाजी ही क्यों ना हो। उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा,''जब आप देश के लिए खेलते हैं तो आप यह नहीं कह सकते कि मैं तैयार नहीं हूं। मैं गेंदबाज के रूप में भी खेलने के लिए तैयार हूं।''
न्यूजीलैंड में मौसम की भूमिका होती है अहम
जुरेल ने न्यूजीलैंड की परिस्थितियों के बारे में बात की और कहा कि यहां पिच की तुलना में मौसम की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण होती है। उन्होंने कहा, ''न्यूजीलैंड में पिच से अधिक अहमियत मौसम की होती है। यह मेरा अनुभव है, खासकर भारत ए टीम के लिए कुछ समय बिताने के बाद।'' बेसिन रिजर्व की पिच धीरे-धीरे धीमी हो रही है और इसलिए उनका मानना है कि न्यूजीलैंड के बाकी बचे आठ विकेट हासिल करने के लिए उन्हें भाग्य की भी जरूरत पड़ेगी। उन्होंने कहा, ''विकेट धीमी होती जा रही है और इस पर गेंद नीचे रह रही है। हमें थोड़ा किस्मत की जरूरत है। हमें ऐसी गेंदें फेंकनी होगी जिसे हम आठ विकेट ले सकें। आज हमने अच्छी रणनीति अपनाई और हम कल भी ऐसा ही करेंगे।''
अपने शानदार कैच के बारे में भी बात की
जुरेल ने पारी समाप्त घोषित करने की रणनीति के बारे में कहा, ''हमारी योजना न्यूजीलैंड को कम से कम 135 ओवर खेलने का मौका देने की थी। ताकि उन्हें लंच के बाद कम से कम एक घंटे बल्लेबाजी करने का मौका मिल सके।'' जुरेल ने हेनरी निकोल्स का एक हाथ से शानदार कैच लेने के बारे में कहा, ''मैंने जो कैच पकड़ा उसमें मेरी विकेटकीपिंग कौशल ने मदद की।''
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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