मुझे क्रिकेट से मतलब; रऊफ और फरहान की उकसाऊ भाव-भंगिमा पर क्या बोले पाकिस्तानी कोच?

मुझे क्रिकेट से मतलब; रऊफ और फरहान की उकसाऊ भाव-भंगिमा पर क्या बोले पाकिस्तानी कोच?

भारत के खिलाफ मैच में उकसाऊ भाव-भंगिमाओं को लेकर हारिस रऊफ और साहिबजादा फरहान शुक्रवार को मैच रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट के सामने पेश होंगे। इस बीच इस एपिसोड को लेकर जब पाकिस्तानी कोच माइक हेसन से पूछा गया तब उन्होंने कहा कि उनका काम क्रिकेट पर फोकस करना है।

Chandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीFri, 26 Sep 2025 09:39 AM
एशिया कप में गुरुवार को सुपर 4 मुकाबले में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 11 रनों से हरा दिया। पॉइंट्स टेबल के आधार पर ये मैच वर्चुअल सेमीफाइनल हो गया था और इस जीत के साथ पाकिस्तानी टीम फाइनल में पहुंच गई है। अब 28 सितंबर यानी रविवार को दुबई में भारत-पाकिस्तान फाइनल देखने को मिलेगा जो एशिया कप के इतिहास में पहली बार होने जा रहा है। इस बीच पाकिस्तानी कोच माइक हेसन ने हारिस रऊफ और साहिबजादा फरहान की उकसाऊ भाव-भंगिमाओं पर चुप्पी तोड़ी है।

हेसन ने कहा कि चर्चाएं फील्ड से बाहर के ड्रामा की है लेकिन उनका फोकस इस पर बना हुआ है कि पाकिस्तान बढ़िया क्रिकेट खेले। उनका काम बस इतना ही है।

बीसीसीआई ने रऊफ और फरहान की भाव-भंगिमाओं को लेकर मैच रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट और आईसीसी में शिकायत की है। दोनों को शुक्रवार को रिची रिचर्डसन के सामने सुनवाई के लिए पेश होना है। देखना यह होगा कि उन पर कोई प्रतिबंधन लगता है या नहीं।

पाकिस्तानी कोच ने रिपोर्टरों से कहा, ‘देखिए, मेरा संदेह ये है कि हमें क्रिकेट पर फोकस रखना चाहिए और हम निश्चित तौर पर ये करेंगे। उन चीजों के बारे में संभवतः आप मेरे से ज्यादा जानते हैं। मैं क्रिकेट साइड देखता हूं।’

पाकिस्तानी खिलाड़ियों की भाव-भंगिमाओं पर उन्होंने कहा, 'जहां चक जेस्चर्स की बात है तो कुछ पैशन तो हमेशा होते हैं। है न? जब आप हाई-प्रेशर मैच में होते हैं तो हमारा फोकस अच्छा खेलने पर होगा। यह मेरे काम का हिस्सा है।'

पिछले रविवार को भारत के खिलाफ मैच में साहिबजादा फरहान ने अर्धशतक लगाने के बाद बल्ले को एके-47 के अंदाज में थामा था। वह बल्ले को ऐसे हिला रहे थे जैसे कि गोलियां चला रहे हों। पाकिस्तानी बल्लेबाजी की ये आतंकी सोच तब सामने आई जब अप्रैल में पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर तनाव अब भी बना हुआ है।

इसी तरह हारिस रऊफ ने इसी मैच में 6-0 का इशारा किया। उसका मतलब झूठ बोलने के लिए कुख्यात पाकिस्तानी आर्मी के उस दावे से है कि उसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के 6 फाइटर जेट को मार गिराया था। पाकिस्तानी प्रॉपगैंडा के स्तर का अंदाजा तो आप इसी ले लगा सकते हैं कि वे अपने टेक्स्ट बुक में 1971 की जंग तक में अपनी हार नहीं कबूल करते। पाकिस्तान के 93000 सैनिकों के सरेंडर से एक दो दिन पहले तक पाकिस्तानी फौज और वहां के अखबार ये दावा कर रहे थे कि जंग में वे भारत को घुटने टेकने के लिए मजबूर करने की तरफ बढ़ रहे हैं!

ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पहले तो पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ठिकानों को सटीक हमलों से नेस्तनाबूद किया। फिर आतंकी ठिकाने ध्वस्त होने से बौखलाए पाकिस्तान ने जब भारत के सैन्य ठिकानों और यहां तक कि धर्मस्थलों तक पर नाकाम हमले की दुस्साहस की तब भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान के कई एयरबेस को तबाह कर दिया। पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम मजाक बनकर रह गया। भारतीय कार्रवाई से पाकिस्तान घुटने पर आ गया और सीजफायर की गुहार लगाने लगा। आखिरकार पाकिस्तानी डीजीएमओ की गुहार पर भारत सीजफायर के लिए तैयार हुआ लेकिन साथ में ये चेतावनी भी दी कि ऑपरेशन सिर्फ स्थगित हुआ है, खत्म नहीं।

