I can say with certainty that India will not play against Pakistan in Asia Cup says Kedar Jadhav एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेलेगी इंडिया, मैं दावे के साथ कह सकता हूं: केदार जाधव
I can say with certainty that India will not play against Pakistan in Asia Cup says Kedar Jadhav

एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेलेगी इंडिया, मैं दावे के साथ कह सकता हूं: केदार जाधव

पूर्व क्रिकेटर और बीजेपी नेता केदार जाधव ने कहा है कि एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच मैच नहीं होगा। उन्होंने कहा कि भारतीय टीम को यह मैच नहीं खेलना चाहिए और वह खेलेगी भी नहीं, यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं।

Chandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 18 Aug 2025 10:42 AM
बीजेपी का दामन थाम चुके पूर्व क्रिकेटर केदार जाधव ने एशिया कप को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि वह दावे के साथ कह सकते हैं कि भारतीय टीम पाकिस्तान के खिलाफ मैच नहीं खेलेगी। दोनों टीमों के बीच 14 सितंबर को मैच होना है लेकिन जाधव की माने तो यह मैच होगा ही नहीं।

उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि इंडियन टीम को बिल्कुल खेलना नहीं चाहिए और खेलेगी भी नहीं, ये भी लग रहा है। जहां तक इंडिया का सवाल है, मुझे लगता है कि इंडिया जहां भी खेलेगी, हमेशा जीतेगी। आपने जो ये सवाल पूछा है, मुझे लगता है कि ये मैच बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए और खेलेंगे भी नहीं, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं।'

ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ करते हुए जाधव ने कहा कि यह बहुत सफल रहा है। भारत घर में घुसेगा भी और मारेगा भी।

इस साल का एशिया कप टी20 फॉर्मेट में होगा। टूर्नामेंट 9 सितंबर से संयुक्त अरब अमीरात में शुरू होगा और 28 सितंबर को खत्म होगा। इसमें कुल 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं जो दो ग्रुप में बंटी हैं।

भारत और पाकिस्तान दोनों ही ग्रुप ए में हैं। उनके अलावा इस ग्रुप में ओमान और संयुक्त अरब अमीरात हैं। ग्रुप बी में अफगानिस्तान, बांग्लादेश, हॉन्ग कॉन्ग और श्रीलंका हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच 14 सितंबर को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में मुकाबला होना है।

इससे पहले दिग्गज पूर्व क्रिकेटर और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हरभजन सिंह ने पाकिस्तान के खिलाफ मैच के बहिष्कार की मांग की है। उन्होंने सरहद पर तैनात जांबाजों का हवाला देते हुए कहा कि भारतीय टीम को यह मैच नहीं खेलना चाहिए।

अप्रैल में जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बना हुआ है। आतंकियों ने पर्यटकों का धर्म पूछकर बर्बरता से हत्या की थी। उसके जवाब में मई में भारत ने 'ऑपरेशन सिंदूर' के तहत पाकिस्तान के भीतर आतंकी अड्डों को तबाह कर दिया था। उससे बौखलाए पाकिस्तान ने भारत के सैन्य ठिकानों और यहां तक कि धर्मस्थलों तक को मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाने की नाकाम कोशिश की थी। भारत ने पाकिस्तानी मिसाइलों और ड्रोन को हवा में ही नष्ट कर दिया।

जवाब में भारत ने मिसाइलों से पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों खासकर एयरबेस पर इतने सटीक हमले किए कि पड़ोसी देश घुटनों पर आ गया। पाकिस्तान के डीजीएमओ ने जब भारतीय समकक्ष के सामने सीजफायर की गुहार लगाई तब भारत उसके लिए तैयार हुआ लेकिन साथ में दो टूक कहा कि ऑपरेशन सिर्फ स्थगित हुआ है, खत्म नहीं।