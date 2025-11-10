Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़I can never celebrate a series loss Gautam Gambhir expresses his pain Coach admits the bitter truth after Australia tour
मैं कभी ऐसा जश्न नहीं मना सकता... AUS दौरे के बाद गौतम गंभीर का छलका दर्द, कबूल की कड़वी सच्चाई

मैं कभी ऐसा जश्न नहीं मना सकता... AUS दौरे के बाद गौतम गंभीर का छलका दर्द, कबूल की कड़वी सच्चाई

संक्षेप: ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर का दर्द छलका है।उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत प्रदर्शन की सराहना की जा सकती है लेकिन सीरीज हारने का जश्न नहीं मनाया जा सकता। भारत वनडे सीरीज गार गया था।

Mon, 10 Nov 2025 06:21 PMMd.Akram नई दिल्ली, भाषा
share Share
Follow Us on

भारत के हेड कोच गौतम गंभीर ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हाल ही में वनडे में टीम की हार की आलोचना करते हुए कहा कि हार के बाद ‘सराहनीय’ प्रदर्शन का ‘कभी’ जश्न नहीं मनाया जाना चाहिए। गंभीर ने कहा कि वे सफल खिलाड़ियों के लिए खुश हो सकते हैं, लेकिन किसी को भी ‘बड़ी तस्वीर’ से ध्यान नहीं हटाना चाहिए और इस मामले में यह सीरीज में हार है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

गंभीर ने किसी का नाम नहीं लिया

ऑस्ट्रेलिया में हुई वनडे सीरीज से रोहित शर्मा और विराट कोहली ने आईपीएल के बाद प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में वापसी की थी। रोहित को तीसरे वनडे मैच में शतक लगाने के बाद ‘मैन ऑफ द मैच’ और सीरीज का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। रोहित ने इससे पहले दूसरे वनडे में 73 रन की पारी खेली थी लेकिन इस मैच में भारत को हार का सामना करना पड़ा था। दिग्गज विराट कोहली ने शुरुआती दो मैचों में खाता खोलने में नाकाम रहने के बाद सीरीज के अंतिम मैच में नाबाद 74 रनों की पारी खेली। इस सीरीज में श्रेयस अय्यर और अक्षर पटेल ने भी प्रभावशाली व्यक्तिगत प्रदर्शन किया। गंभीर ने हालांकि किसी का नाम नहीं लिया ना ही उनसे इस सवाल में किसी खास नाम के बारे में पूछा गया था।

ये भी पढ़ें:मुझे लगता है कि शुभमन...रोहित के ऑस्ट्रेलिया छोड़ने से पहले गंभीर ने क्या कहा

कोच ने कबूल की कड़वी सच्चाई

हेड कोच ने ‘बीसीसीआई डॉट टीवी’ को दिए एक साक्षात्कार में कहा, ''मेरा हमेशा से मानना रहा है कि यह व्यक्तिगत प्रदर्शन की बात नहीं है। मैं व्यक्तिगत प्रदर्शन से बहुत खुश हो सकता हूं, और मैं हमेशा व्यक्तिगत प्रदर्शन से खुश रहूंगा। लेकिन सच्चाई यह है कि हम वनडे सीरीज हार गए। कोच के तौर पर मैं कभी सीरीज गंवाने का जश्न नहीं मना सकता।'' रोहित और कोहली टेस्ट और टी20 अंतरराष्ट्रीय दोनों से संन्यास ले चुके हैं, जिसकी वजह से उनके सीमित वनडे मैच प्रशंसकों के बीच काफी चर्चा का विषय रहते हैं।

ये भी पढ़ें:ये कोच का फैसला नहीं हो सकता... संजय बांगर ने गौतम गंभीर को लेकर कही बड़ी बात

‘यह मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि…’

गंभीर ने कहा, ‘‘एक खिलाड़ी के तौर पर मैं व्यक्तिगत खिलाड़ियों की सराहना कर सकता हूं, लेकिन एक कोच के तौर पर मुझे लगता है कि यह मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि एक राष्ट्र और एक व्यक्ति के तौर पर हमें कभी भी सीरीज हारने का जश्न नहीं मनाना चाहिए।’’ भारत ने वनडे के बाद पांच मैचों की टी20 सीरीज 2-1 से जीती और गंभीर ने कहा कि उस जीत से भी बहुत कुछ सीखने को मिला। इस पूर्व खिलाड़ी ने कहा, ‘‘आखिरकार, हम देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। टी20 सीरीज अलग थी और हम इसमें जीत दर्ज करने में सफल रहे लेकिन इसके साथ ही बहुत कुछ सीखने को भी मिला।’’

Md.Akram

लेखक के बारे में

Md.Akram
मोहम्मद अकरम, लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। अकरम को पत्रकारिता में 8 साल से ज्यादा का अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं। अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। और पढ़ें
Gautam Gambhir Indian Cricket Team India Vs Australia
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |