मैं कभी ऐसा जश्न नहीं मना सकता... AUS दौरे के बाद गौतम गंभीर का छलका दर्द, कबूल की कड़वी सच्चाई

संक्षेप: ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर का दर्द छलका है।उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत प्रदर्शन की सराहना की जा सकती है लेकिन सीरीज हारने का जश्न नहीं मनाया जा सकता। भारत वनडे सीरीज गार गया था।

भारत के हेड कोच गौतम गंभीर ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हाल ही में वनडे में टीम की हार की आलोचना करते हुए कहा कि हार के बाद ‘सराहनीय’ प्रदर्शन का ‘कभी’ जश्न नहीं मनाया जाना चाहिए। गंभीर ने कहा कि वे सफल खिलाड़ियों के लिए खुश हो सकते हैं, लेकिन किसी को भी ‘बड़ी तस्वीर’ से ध्यान नहीं हटाना चाहिए और इस मामले में यह सीरीज में हार है।

गंभीर ने किसी का नाम नहीं लिया ऑस्ट्रेलिया में हुई वनडे सीरीज से रोहित शर्मा और विराट कोहली ने आईपीएल के बाद प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में वापसी की थी। रोहित को तीसरे वनडे मैच में शतक लगाने के बाद ‘मैन ऑफ द मैच’ और सीरीज का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। रोहित ने इससे पहले दूसरे वनडे में 73 रन की पारी खेली थी लेकिन इस मैच में भारत को हार का सामना करना पड़ा था। दिग्गज विराट कोहली ने शुरुआती दो मैचों में खाता खोलने में नाकाम रहने के बाद सीरीज के अंतिम मैच में नाबाद 74 रनों की पारी खेली। इस सीरीज में श्रेयस अय्यर और अक्षर पटेल ने भी प्रभावशाली व्यक्तिगत प्रदर्शन किया। गंभीर ने हालांकि किसी का नाम नहीं लिया ना ही उनसे इस सवाल में किसी खास नाम के बारे में पूछा गया था।

कोच ने कबूल की कड़वी सच्चाई हेड कोच ने ‘बीसीसीआई डॉट टीवी’ को दिए एक साक्षात्कार में कहा, ''मेरा हमेशा से मानना रहा है कि यह व्यक्तिगत प्रदर्शन की बात नहीं है। मैं व्यक्तिगत प्रदर्शन से बहुत खुश हो सकता हूं, और मैं हमेशा व्यक्तिगत प्रदर्शन से खुश रहूंगा। लेकिन सच्चाई यह है कि हम वनडे सीरीज हार गए। कोच के तौर पर मैं कभी सीरीज गंवाने का जश्न नहीं मना सकता।'' रोहित और कोहली टेस्ट और टी20 अंतरराष्ट्रीय दोनों से संन्यास ले चुके हैं, जिसकी वजह से उनके सीमित वनडे मैच प्रशंसकों के बीच काफी चर्चा का विषय रहते हैं।