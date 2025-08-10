मैंने पिता को 22 बार कॉल किया लेकिन…रोहित शर्मा के कोच का इस प्लेयर को लेकर हैरतअंगेज खुलासा
रोहित शर्मा के बचपन के कोच दिनेश लाड ने ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर को लेकर हैरतअंगेज खुलासा किया है। उन्होंने शार्दुल को अपने घर में रखा था। उन्होंने शार्दुल के पिता को मनाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी।
रोहित शर्मा के बचपन के कोच दिनेश लाड ने ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर को लेकर हैरतअंगेज खुलासा किया है। दिनेश ने बताया कि उन्होंने शार्दुल को ट्रेनिंग देने के लिए अपने घर में रखा था। दिनेश ने स्कूल प्रतियोगिता के दौरान शार्दुल की प्रतिभा को पहचान लिया था। हालांकि, जब कोच ने शार्दुल को मुंबई आने की सलाह दी तो परिवार ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। दरअसल, शार्दुल का परिवार ट्रैवल और पढ़ाई के कारण उन्हें घर से दूर भेजना नहीं चाहता था। ऐसे में दिनेश को शार्दुल के पिता को मनाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। उन्होंने चार महीनों तक लगातार प्रयास किया था।
दिनेश ने गौरव मंगलानी के पॉडकास्ट में कहा, ''मैं रोहित को भी इसी तरह स्कूल लाया था। 275 रुपये फीस जानने के बाद रोहित के अंकल ने मुझसे कहा, "सर, हम एडमिशन नहीं ले सकते, यह संभव नहीं है।" रोहित पहला लड़का था जिसके लिए मैंने डायरेक्टर से फ्रीशिप (स्कॉलरशिप) के लिए कहा था। इसी तरह जब मैंने शार्दुल को देखा तो सोचा कि अगर वह मुंबई आ जाए तो उसके लिए और मेरे नाम के लिए भी बहुत फायदा होगा। यही आइडिया था। मैंने फरवरी से मई तक शार्दुल के पिता को लगभग 22 बार कॉल किया। उनका बस एक ही जवाब था, "सर, नहीं, सॉरी सर।" वे बार-बार यही कहते रहे कि यह संभव नहीं है क्योंकि हम उसे इतनी दूर नहीं भेज सकते। उसकी दसवीं की पढ़ाई जरूरी थी; अगर वह नहीं पढ़ता तो दिक्कत होती।"
कोच ने आगे कहा, "फिर भी मैं इस बारे में बहुत सोच रहा था। एक दिन घर पर बैठे-बैठे मैंने धीरे से अपनी पत्नी से कहा कि मैं एक लड़के को घर पर रखना चाहता हूं। पत्नी ने मेरी तरफ देखा और कहा, "यह तुम्हारा घर है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है।" फिर मैंने तुरंत शार्दुल के पिता को फोन किया और कहा, "मैं उसे अपने घर पर रखना चाहता हूं।" वह चौंक गए क्योंकि बच्चे को घर पर रखना बहुत बड़ी बात होती है। मेरे गुरु ने कई बच्चों के लिए ऐसा किया था। मुझे पता है कि आचार्य सर ने कई बच्चों को आश्रय दिया था और मैं भी उसी राह पर चलना चाहता था। इसलिए शार्दुल मुंबई आ गया और मेरे घर पर रहने लगा। और बाकी आप जानते ही हैं कि उसने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेला।" बता दें 33 वर्षीय शार्दुल अभी तक 85 इंटरनेशनल मैच खेल चुके हैं। उन्होंने 2017 में इटरनेशनल डेब्यू किया था। वह हाल ही में इंग्लैंड दौरे पर भारतीय स्क्वॉड का हिस्सा थे।