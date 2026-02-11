'जब मैं मुश्किलों में होता हूं तो विराट कोहली को फोन करता हूं', SA के खिलाफ 84 रन बनाने वाले गुरबाज का बयान
दक्षिण अफ्रीका बनाम अफगानिस्तान मैच में 84 रनों की शानदार पारी खेलने वाले गुरबाज का विराट कोहली पर दिया गया बयान अब काफी चर्चा में है। इस बयान में गुरबाज ने यह खुलासा किया है कि, जब वे मुसीबत में होते हैं या मदद चाहिए होती है, तो कभी-कभी विराट कोहली को फोन करते हैं। इससे उन्हें मदद मिलती है।
अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में दक्षिण अफ्रीका और अफगानिस्तान के बीच एक ऐतिहासिक मैच खेला गया। इस मुकाबले का फैसला दो सुपर ओवर के बाद हुआ जिसमें दक्षिण अफ्रीका को जीत मिली। अफगानिस्तान की तरफ से रहमानुल्लाह गुरबाज ने मैदान पर रनों का जबरदस्त तूफान ला दिया। उन्होंने केवल 42 गेंदों में 84 रनों की बेहद आक्रामक और विस्फोटक पारी खेली। अपनी पारी में गुरबाज ने 4 चौके और 7 गगनचुंबी छक्के जड़े। उनका स्ट्राइक रेट 200.00 का रहा, जिसने विपक्षी टीम के गेंदबाजों को पूरी तरह दबाव में डाल दिया। गुरबाज ने इब्राहिम जादरान के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए 51 रनों की तेज साझेदारी भी की।
आज के मैच में शानदार पारी खेलने वाले गुरबाज का विराट कोहली पर दिया गया बयान अब काफी चर्चा में है। इस बयान में गुरबाज ने यह खुलासा किया है कि, "जब मैं मुसीबत में होता हूं या मदद चाहिए होती है, तो मैं कभी-कभी विराट भाई को फोन करता हूं।" गुरबाज ने बताया कि वे अक्सर फोन पर खेल की बारीकियों के बारे में चर्चा करते हैं। उन्होंने आगे कहा, "मैं उन्हें फोन करता हूं और कहता हूं, भाई, मुझे इस मदद की ज़रूरत है।" यह बयान अब सोशल मीडिया पर क्रिकेट प्रेमियों के बीच खूब वायरल हो रहा है।
गुरबाज ने एक हालिया घटना का जिक्र करते हुए विराट कोहली के प्रभाव के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने साझा किया कि हाल ही में वे रन बनाने के लिए काफी संघर्ष कर रहे थे और मुश्किल दौर में थे। तब उन्होंने मार्गदर्शन के लिए विराट कोहली को फोन मिलाया और अपनी समस्याओं पर बात की। विराट से उस बातचीत के ठीक अगले ही मैच में गुरबाज ने 90 के आसपास रन बना दिए थे। आज के मैच में भी उनकी बल्लेबाजी में वही पुराना आत्मविश्वास और निडरता साफ नजर आई। कोहली की सलाह ने उन्हें मानसिक रूप से मजबूत बनाने और खराब फॉर्म से बाहर निकलने में बड़ी मदद की है।
मैच के स्कोरकार्ड पर नजर डालें तो दक्षिण अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 187 रन बनाए थे। जवाब में अफगानिस्तान की टीम भी 19.4 ओवर में 187 रन पर सिमट गई और मैच टाई हो गया। अफगानिस्तान की ओर से अजमतुल्लाह ओमरजई ने 3 और राशिद खान ने 2 महत्वपूर्ण विकेट लिए। दक्षिण अफ्रीका के लिए लुंगी एनगिडी ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 3 विकेट झटके। पहला सुपर ओवर भी टाई रहने के बाद अंततः दक्षिण अफ्रीका ने दूसरे सुपर ओवर में जीत दर्ज की। भले ही अफगानिस्तान मैच हार गया, लेकिन गुरबाज की पारी ने दिल जीत लिया है। कोहली के साथ उनका रिश्ता कमाल का है।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
खेल पत्रकारिता और पत्रकारिता का उद्देश्य
विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।