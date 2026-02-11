होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
'जब मैं मुश्किलों में होता हूं तो विराट कोहली को फोन करता हूं', SA के खिलाफ 84 रन बनाने वाले गुरबाज का बयान

दक्षिण अफ्रीका बनाम अफगानिस्तान मैच में 84 रनों की शानदार पारी खेलने वाले गुरबाज का विराट कोहली पर दिया गया बयान अब काफी चर्चा में है। इस बयान में गुरबाज ने यह खुलासा किया है कि, जब वे मुसीबत में होते हैं या मदद चाहिए होती है, तो कभी-कभी विराट कोहली को फोन करते हैं। इससे उन्हें मदद मिलती है।

Feb 11, 2026 05:38 pm ISTVimlesh Kumar Bhurtiya लाइव हिन्दुस्तान
अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में दक्षिण अफ्रीका और अफगानिस्तान के बीच एक ऐतिहासिक मैच खेला गया। इस मुकाबले का फैसला दो सुपर ओवर के बाद हुआ जिसमें दक्षिण अफ्रीका को जीत मिली। अफगानिस्तान की तरफ से रहमानुल्लाह गुरबाज ने मैदान पर रनों का जबरदस्त तूफान ला दिया। उन्होंने केवल 42 गेंदों में 84 रनों की बेहद आक्रामक और विस्फोटक पारी खेली। अपनी पारी में गुरबाज ने 4 चौके और 7 गगनचुंबी छक्के जड़े। उनका स्ट्राइक रेट 200.00 का रहा, जिसने विपक्षी टीम के गेंदबाजों को पूरी तरह दबाव में डाल दिया। गुरबाज ने इब्राहिम जादरान के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए 51 रनों की तेज साझेदारी भी की।

आज के मैच में शानदार पारी खेलने वाले गुरबाज का विराट कोहली पर दिया गया बयान अब काफी चर्चा में है। इस बयान में गुरबाज ने यह खुलासा किया है कि, "जब मैं मुसीबत में होता हूं या मदद चाहिए होती है, तो मैं कभी-कभी विराट भाई को फोन करता हूं।" गुरबाज ने बताया कि वे अक्सर फोन पर खेल की बारीकियों के बारे में चर्चा करते हैं। उन्होंने आगे कहा, "मैं उन्हें फोन करता हूं और कहता हूं, भाई, मुझे इस मदद की ज़रूरत है।" यह बयान अब सोशल मीडिया पर क्रिकेट प्रेमियों के बीच खूब वायरल हो रहा है।

गुरबाज ने एक हालिया घटना का जिक्र करते हुए विराट कोहली के प्रभाव के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने साझा किया कि हाल ही में वे रन बनाने के लिए काफी संघर्ष कर रहे थे और मुश्किल दौर में थे। तब उन्होंने मार्गदर्शन के लिए विराट कोहली को फोन मिलाया और अपनी समस्याओं पर बात की। विराट से उस बातचीत के ठीक अगले ही मैच में गुरबाज ने 90 के आसपास रन बना दिए थे। आज के मैच में भी उनकी बल्लेबाजी में वही पुराना आत्मविश्वास और निडरता साफ नजर आई। कोहली की सलाह ने उन्हें मानसिक रूप से मजबूत बनाने और खराब फॉर्म से बाहर निकलने में बड़ी मदद की है।

मैच के स्कोरकार्ड पर नजर डालें तो दक्षिण अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 187 रन बनाए थे। जवाब में अफगानिस्तान की टीम भी 19.4 ओवर में 187 रन पर सिमट गई और मैच टाई हो गया। अफगानिस्तान की ओर से अजमतुल्लाह ओमरजई ने 3 और राशिद खान ने 2 महत्वपूर्ण विकेट लिए। दक्षिण अफ्रीका के लिए लुंगी एनगिडी ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 3 विकेट झटके। पहला सुपर ओवर भी टाई रहने के बाद अंततः दक्षिण अफ्रीका ने दूसरे सुपर ओवर में जीत दर्ज की। भले ही अफगानिस्तान मैच हार गया, लेकिन गुरबाज की पारी ने दिल जीत लिया है। कोहली के साथ उनका रिश्ता कमाल का है।

