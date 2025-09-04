I broke every rule in the book on that day in terms of Broadcasting claims Lalit Modi on IPL 2008 first Match KKR vs RCB उस दिन मैंने हर नियम तोड़ा...IPL के पहले मैच पर ललित मोदी का सबसे बड़ा खुलासा, जानकर दंग रह जाएंगे आप, Cricket Hindi News - Hindustan
ललित मोदी ने एक बड़ा खुलासा आईपीएल के मीडिया राइट्स को लेकर किया है। ललित मोदी ने बताया है कि उन्होंने आईपीएल 2008 के पहले ही दिन ब्रॉडकास्टिंग के सारे नियम तोड़ दिए थे। सभी को फ्री में ब्रॉडकास्ट करने के लिए कहा था।

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीThu, 4 Sep 2025 09:59 AM
आईपीएल के पूर्व चेयरमैन ललित मोदी ने एक बड़ा खुलासा आईपीएल के मीडिया राइट्स को लेकर किया है। ललित मोदी ने बताया है कि उन्होंने आईपीएल 2008 के पहले ही दिन ब्रॉडकास्टिंग के सारे नियम तोड़ दिए थे। आईपीएल के इतिहास का पहला मैच कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेला गया था। ब्रॉडकास्टिंग राइट्स आईपीएल के सोनी के पास थे, लेकिन ललित मोदी ने सारे नियमों को साइड में रखा और पहले मैच की व्यूवरशिप और आईपीएल को लोकप्रिय बनाने के लिए सभी न्यूज चैनल और दुनियाभर के स्पोर्ट्स चैनल्स के लिए टेलिकास्ट को फ्री कर दिया था।

ललित मोदी, जो अब यूनाइटेड किंगडम में निर्वासित जीवन जी रहे हैं, पहले मैच के दर्शकों की संख्या को लेकर चिंतित थे। उन्होंने सोनी के विशेष प्रसारण अधिकारों को रद्द करने का फैसला किया, यह मानते हुए कि नेटवर्क की रीच आवश्यक दर्शक जुटाने के लिए अपर्याप्त थी। ललित मोदी ने माइकल क्लार्क के पॉडकास्ट में बताया, "सब कुछ, सब कुछ उस एक मैच पर निर्भर था। मैंने उस दिन हर नियम तोड़ा। मैंने सोनी के साथ एक विशेष अनुबंध पर हस्ताक्षर किए, लेकिन सोनी की रीच नहीं थी। मैंने कहा कि सिग्नल ओपन करो। अब यह हर जगह उपलब्ध था, है न? और मैंने उन सभी प्रसारकों से कहा जो बिड हार गए, आप सभी, सभी समाचार चैनल, लाइव हो जाओ।"

ललित मोदी ने आगे कहा, "सोनी ने कहा, 'मैं तुम पर मुकदमा कर दूंगा।' मैंने कहा, 'बाद में मुकदमा कर देना, अभी भूल जाओ? ठीक है, हम अभी लाइव कर रहे हैं, क्योंकि तुम्हारी रीच नहीं है।' मैं चाहता था कि सब लोग पहला मैच देखें। अगर पहला मैच फ्लॉप हो जाता, तो मैं मर जाता।" हालांकि, समकालीन मीडिया रिपोर्ट्स में इन दावों का विस्तृत विवरण नहीं है, लेकिन आईपीएल सोनी और मोदी, जो उस समय बीसीसीआई बोर्ड के सदस्य थे, दोनों के लिए अत्यधिक सफल साबित हुआ था।

बीसीसीआई और ललित मोदी के बीच संबंध बाद में विवादास्पद हो गए। बाद में यह कानूनी विवाद में भी बदले। दरअसल, मार्च 2009 में, बीसीसीआई ने अनुबंध उल्लंघन का हवाला देते हुए सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन और वर्ल्ड स्पोर्ट्स ग्रुप के साथ अपने प्रसारण समझौते को समाप्त कर दिया था। मोदी ने बाद में एक नई व्यवस्था पर बातचीत की, जिसके तहत सोनी ने लगभग 1.63 बिलियन अमेरिकी डॉलर (लगभग 8,200 करोड़ रुपये) में 2017 तक के मीडिया राइट्स वापस पा लिए।

इस डील के हिस्से के रूप में, वर्ल्ड स्पोर्ट्स ग्रुप को अपने दावों को छोड़ने के लिए 425 करोड़ रुपये का सुविधा शुल्क मिला। इस भुगतान ने अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया, क्योंकि बीसीसीआई ने आरोप लगाया कि मोदी ने अनुबंधों को संशोधित करने और डब्ल्यूएसजी को वरीयता देने में अपने अधिकार का गलत फायदा उठाया है। इस मामले की प्रवर्तन निदेशालय ने जांच की और यह मोदी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही का हिस्सा बन गया। अनुबंध संशोधन और डब्ल्यूएसजी के प्रति पक्षपात से संबंधित ये आरोप मोदी पर वर्तमान में लगे आरोपों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं।

