IND vs PAK मैच होगा, क्योंकि…टी20 वर्ल्ड कप को लेकर पूर्व पाकिस्तानी कप्तान का बड़ा दावा

I believe IND vs PAK Match will happen EX Pakistan captain Rashid Latif makes a big claim regarding T20 World Cup
टी20 वर्ल्ड कप 2026 को लेकर पूर्व पाकिस्तानी कप्तान राशिद लतीफ ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि टूर्नामेंट में भारत बनाम पाकिस्तान मैच होगा। भारत संयुक्त मेजबान हैं।

Feb 03, 2026 11:48 am ISTMd.Akram लाइव हिन्दुस्तान
पाकिस्तान ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में इंडिया मैच का बॉयकॉट करने का फैसला लिया है। पाकिस्तान सरकार ने कहा कि टीम टूर्नामेंट में बाकी मैच खेलेगी लेकिन 15 फरवरी को कोलंबो में होने वाले मैच में मैदान पर नहीं उतरेगी। पाकिस्तान के फैसले को बांग्लादेश को टूर्नामेंट से बाहर किए जाने से जुड़ा एक राजनीतिक विरोध माना जा रहा है। टूर्नामेंट को लेकर मची उथल-पुथल के बीच पूर्व पाकिस्तानी कप्तान राशिद लतीफ ने बड़ा दावा किया है। उन्हें लगता है कि कोलंबो में भारत बनाम पाकिस्तान मैच का आयोजन होगा।

लतीफ ने न्जूज18 से कहा, ''मेरा मानना ​​है कि यह फैसला सिर्फ क्रिकेट तक ही सीमित नहीं है। इसका असर इंटरनेशनल क्रिकेट और आईसीसी के काम करने के तरीके पर भी पड़ेगा। यह कोई रूटीन फैसला नहीं है। इससे बातचीत और शुरुआती बदलाव हो सकते हैं। एक फैसले में इंटरनेशनल क्रिकेट का माहौल बदलने की क्षमता है।'' भारत-पाकिस्तान मुकाबला किसी भी आईसीसी टूर्नामेंट का सबसे बहुप्रतीक्षित मैच माना जाता है, जिसे वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक दर्शक, प्रायोजकों की रुचि और प्रसारण राजस्व मिलता है।

लतीफ से जब पूछा गया कि क्या आपको लगता है कि भारत-पाकिस्तान मैच 15 फरवरी को हो सकता है तो पूर्व कप्तान ने कहा, ''हां, मेरा मानना ​​है कि मैच 15 फरवरी को होगा। असली बातचीत इस्लामाबाद और दिल्ली के बीच होगी। आखिरकार, क्रिकेट बिजनेस इंटरेस्ट से चलता है। फैसले पॉलिटिकल लेवल पर लिए जाते हैं और इंटरेनशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) उन्हें फॉलो करती है। हमारे चेयरमैन भी मिनिस्टर हैं और आपके क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर्स के भी पॉलिटिकल लिंक हैं। आखिर में कोई हल निकलेगा।''

बता दें कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) के चेयरमैन मोहसिन नकवी देश के गृह मंत्री भी हैं। वह पाकिस्तान की केंद्र सरकार में दूसरे सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। भारत-पाकिस्तान के तनावपूर्ण रिश्तों को देखते हुए क्या पाकिस्तान को बांग्लादेश के मामले में शामिल होना चाहिए था? लतीफ ने इसके जवाब में कहा, ''हां, ऐसा होना चाहिए। हर बार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बैकफुट पर आया, चाहे नजम सेठी, जका अशरफ, रमीज राजा का समय में हो, या अब भी। हमने हाइब्रिड मॉडल स्वीकार किया, जिसके मैं पक्ष में नहीं। पाकिस्तान साल 2023 में यह समझकर भारत गया था कि भारत बाद में पाकिस्तान आएगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ।''

