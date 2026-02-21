000 के बावजूद अभिषेक शर्मा को कप्तान सूर्यकुमार यादव से मिला फुल सपोर्ट, बोले- मैं उन लोगों को...

होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
Feb 21, 2026 06:49 pm ISTVikash Gaur Bhasha, अहमदाबाद
टी20 विश्व कप के तीन मैचों में शून्य पर आउट हुए अभिषेक शर्मा के फॉर्म को लेकर दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ रविवार को होने वाले सुपर आठ मैच से पहले जब सवाल उठे तो कप्तान सूर्यकुमार यादव ने बिंदास और बेबाक जवाब दिया।

T20 World Cup 2026 के चार मैच भारतीय टीम ने खेल लिए हैं। लीग फेज समाप्त हो चुका है। चार मैचों में से तीन मैचों में अभिषेक शर्मा भी खेले हैं। एक मैच में वह बीमार होने की वजह से नहीं खेले थे, लेकिन अभी तक उनका खाता इस टूर्नामेंट में नहीं खुला है। टी20 विश्व कप 2026 के तीन मैचों में शून्य पर आउट हुए अभिषेक शर्मा को कप्तान सूर्यकुमार यादव का पूरा समर्थन सुपर 8 के मैच से पहले मिला है। अभिषेक के फॉर्म को लेकर दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ रविवार को होने वाले सुपर 8 के मैच से पहले जब सवाल उठे तो कप्तान सूर्यकुमार यादव ने बिंदास और बेबाक जवाब दिया।

सूर्यकुमार ने मैच की पूर्व संध्या पर कहा, ''मैं उन लोगों को लेकर चिंतित हूं जो अभिषेक की फॉर्म की चिंता कर रहे हैं। उन्हें अभिषेक के फॉर्म की इतनी चिंता क्यों है? पिछले साल अभिषेक ने हम सभी को कवर किया और अब उसे कवर करना हमारी जिम्मेदारी है।'' पिछले एक साल में अभिषेक की उपलब्धियों की ओर इशारा करते हुए सूर्यकुमार ने कहा, ''मैं उन टीमों के बारे में सोच रहा हूं जो उसके खिलाफ खेलने वाली हैं कि उसने एक भी रन नहीं बनाया है। आपको बाकी के जवाब तो पता है। जब वह रन बनाता है तो क्या होता है? टीम खेल में यह होता रहता है।''

अभिषेक को लगातार मैचों में ऑफ स्पिनर ने आउट किया है और वह स्लॉग शॉट खेलते समय विकेट गंवा बैठे हैं। लेकिन सूर्यकुमार इसे लेकर चिंतित नहीं हैं। सूर्यकुमार ने कहा, "टीम को अभिषेक से एक खास प्रकार के खेल की जरूरत है और वह यही कोशिश कर रहा है। हम नहीं चाहते कि वह अपनी पहचान खो दे। अगर यह तरीका काम नहीं करता है तो उसे कवर करने के लिए हम हैं।'

दक्षिण अफ्रीका के अभ्यास सत्र में कप्तान एडेन माक्ररम दो कोन रखकर गेंदबाजी करते दिखे जिनमें एक आफ स्टिक पर और दूसरा लेग स्टिक पर रखा था। इसी तरीके से सलमान अली आगा और आर्यन दत्त को अभिषेक के खिलाफ कामयाबी मिली थी। सूर्यकुमार ने कहा, ''वे आफ स्पिनर लगायें या बायें हाथ के स्पिनर , हमने काफी क्रिकेट खेली है और सभी तैयार हैं। हम फ्रेंचाइजी क्रिकेट खेलते हैं, घरेलू क्रिकेट खेलते हैं। उसमें आफ स्पिनर भी कई बार नयी गेंद से बायें हाथ के बल्लेबाजों को गेंदबाजी करते हैं। हम सभी को अपनी रणनीति पता है।''

