मैं इन दो प्लेयर को नहीं चुनने पर दुखी हूं...एशिया कप स्क्वॉड को लेकर आर अश्विन का फूटा गुस्सा

आर अश्विन ने एशिया कप 2025 के लिए भारतीय स्क्वॉड में बल्लेबाज श्रेयस अय्यर और यशस्वी जायसवाल को नहीं चुने जाने पर नाराजगी जताई है। टी20 फॉर्मेट में एशिया कप का आगाज 9 सितंबर से यूएई में होगा।

Tue, 19 Aug 2025 10:17 PM
बीसीसीआई ने मंगलवार को टी20 एशिया कप 2025 के लिए 15 सदस्यीय भारतीय स्क्वॉड की घोषणा की। शुभमन गिल की भारतीय टी20 टीम में वापसी हुई है। उन्हें उपकप्तान बनाया गया है। हालांकि, 30 वर्षीय बल्लेबाज श्रेयस अय्यर को नहीं चुने पर क्रिकेट एक्सपर्ट हैरानी जता रहे हैं। साथ ही ओपनर यशस्वी जायसवाल को नजरअंदाज किए जाने पर भी सवाल उठ रहे हैं। पूर्व दिग्गज भारतीय स्पिनर आर अश्विन का एशिया स्कॉड को लेकर गुस्सा फूटा है। वह अय्यर और जायसवाल को नहीं चुनने पर दुखी हैं। एशिया कप 9 सितंबर से संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में खेला जाएगा।

बता दें कि इंग्लैंड दौरे पर टेस्ट सीरीज में सर्वाधिक 754 रन बनाने वाले गिल ने अपना पिछला टी20 मैच जुलाई 2024 में खेला था। वह अब भारतीय टेस्ट टीम के कप्तान हैं। वहीं, अय्यर भारत के लिए सबसे छोटे फॉर्मेट में दिसंबर 2023 में उतरे थे। यशस्वी ने अंतिम टी20 इंटरनेशनल मैच 2024 में खेला। यशस्वी ने भी इंग्लैंड दौरे पर प्रभावी प्रदर्शन किया था। अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल ‘ऐश की बात’ में कहा, ''चयन ऐसा काम है जिसमें कोई तो बाहर रहेगा ही। जब आप उनसे बात करते हैं तो उनके चेहरों की निराशा और दुख को महसूस कर सकते हैं। उम्मीद है कि किसी ने श्रेयस और जायसवाल से बात की होगी।''

अश्विन ने कहा, ''जब आपके पास तीसरे सलामी बल्लेबाज के रूप में जायसवाल है तो विश्व कप विजेता टीम में से एक को हटाकर आप शुभमन गिल को लेकर आए। मैं शुभमन के लिए खुश हूं लेकिन श्रेयस और जायसवाल के लिए दुखी हूं। दोनों के साथ अच्छा नहीं हुआ।'' उन्होंने कहा, ''अय्यर का रिकॉर्ड देखिए। वह टीम से बाहर हुआ लेकिन फिर चैंपियंस ट्रॉफी में शानदार बल्लेबाजी की। उसने टूर्नामेंट जीतकर दिया। अगर जवाब यह है कि शुभमन गिल भी शानदार फॉर्म में है तो श्रेयस अय्यर भी तो है। जायसवाल ने ओवल पर आखिरी मैच में कठिन पिच पर शानदार पारी खेली। इसका क्या जवाब होगा।''

अश्विन ने कहा, ''श्रेयस की क्या गलती है। उसने केकेआर को आईपीएल जिताया। उसे नीलामी में भेज दिया गया। उसके बाद वह 2014 के बाद पहली बार पंजाब को फाइनल तक ले गया। उसने शॉर्टगेंद पर अपनी दिक्कत से निजात पाई। कगिसो रबाडा और जसप्रीत बुमराह जैसे गेंदबाजों पर आईपीएल में आसानी से रन बनाए। मैं उसके और जायसवाल के लिए बहुत दुखी हूं।'' अय्यर की अगुवाई में कोलकाता नाइट राइडर्स ने आईपीएल 2024 में खिताब जीता था। उनकी कप्तानी में पंजाब किंग्स ने आईपीएल 2025 में फाइनल तक का सफर तय किया था। अय्यर ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भारत की में जीत में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने टूर्नामेंट में भारत के लिए सर्वाधिक 243 रन बनाए। उनका औसत 48.60 का रहा।

एशिया कप 2025 के लिए भारत का स्क्वॉड: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उप-कप्तान), अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, जितेश शर्मा, शिवम दुबे, अर्शदीप सिंह, तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, अभिषेक शर्मा, हार्दिक पंड्या, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, संजू सैमसन, हर्षित राणा।