DRS के मामले में बहुत...कुलदीप यादव ने मानी अपनी गलती, राहुल-रोहित की तारीफ की
भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच विशाखापत्तनम में तीसरे वनडे मैच के दौरान कप्तान रोहित शर्मा के साथ DRS पर हुई मजेदार नोकझोंक के बाद कुलदीप यादव ने स्वीकार किया कि DRS लेने के मामले में उनका रिकॉर्ड बहुत खराब है और वह अक्सर गलत रिव्यू मांगते हैं।
कुलदीप यादव ने दक्षिण अफ्रीका की पारी खत्म होने के बाद माना कि वह डीआरएस को लेकर काफी उतावले रहते हैं और उनको लगता है कि जो भी गेंद पैड से टकरा रही है, आउट है। इसलिए वह कप्तान की तरफ डीआरएस के लिए जाते हैं। शनिवार को अफ्रीका की पारी के दौरान कई ऐसे मौके आए जब कुलदीप ने बल्लेबाज को छकाया और गेंद पैड पर लगी। हालांकि इस दौरान एक गेंद पर कुलदीप काफी जोश में कप्तान केएल राहुल को डीआरएस लेने के लिए दबाव बना रहे थे हालांकि राहुल के बगल में खड़े रोहित ने कुलदीप को वापस जाने के लिए बोला और इसको देखकर विराट कोहली भी खुद को हंसने से रोक नहीं पाए। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है।
कुलदीप यादव ने तीसरे वनडे में दक्षिण अफ्रीका की पारी के समाप्त होने के बाद ब्रॉकास्टर से कहा, '' डीआरएस के मामले में, मैं उनमें से हूं जो बहुत खराब है और वह मेरी टांग खींचते हैं। अगर गेंद पैड पर लगती है, तो मुझे लगता है कि हर गेंद पर विकेट है। जब आपके पास पूर्व कप्तान है...केएल विकेट के पीछे काफी शानदार रहे हैं और खासकर डीआरएस कॉल को लेकर, बतौर गेंदबाज आपको लगता है नॉट आउट बैटर आउट है। इसलिए आपके पास ऐसे लोगों का होना जरूरी है, जो आपको सही दिशा दिखाएं और शांत रखें।''
भारत ने दक्षिण अफ्रीका को शनिवार को तीसरे और निर्णायक एकदिवसीय मुकाबले में 270 रन पर ढेर कर दिया। 30वें ओवर में हर्षित राणा की गेंद पर डी कॉक ने छक्का मारकर अपना शतक पूरा किया। भारत के खिलाफ यह उनका सातवां शतक है। इसी के साथ उन्होंने भारत के खिलाफ सबसे अधिक एकदिवसीय शतक के मामले में सनत जयसूर्या की बराबरी की। इसके अलावा उन्होंने भारत में किसी भी विदेशी बल्लेबाज के सबसे ज्यादा शतक का एबी डीविलियर्स का रिकॉर्ड की भी बराबरी की। भारत के लिए कुलदीप यादव ने 41 रन देकर चार विकेट लिये। प्रसिद्ध कृष्णा को भी चार विकेट मिले। अर्शदीप सिंह और रवींद्र जडेजा ने एक-एक बल्लेबाज को आउट किया।