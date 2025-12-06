DRS के मामले में बहुत...कुलदीप यादव ने मानी अपनी गलती, राहुल-रोहित की तारीफ की

संक्षेप: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच विशाखापत्तनम में तीसरे वनडे मैच के दौरान कप्तान रोहित शर्मा के साथ DRS पर हुई मजेदार नोकझोंक के बाद कुलदीप यादव ने स्वीकार किया कि DRS लेने के मामले में उनका रिकॉर्ड बहुत खराब है और वह अक्सर गलत रिव्यू मांगते हैं।

कुलदीप यादव ने दक्षिण अफ्रीका की पारी खत्म होने के बाद माना कि वह डीआरएस को लेकर काफी उतावले रहते हैं और उनको लगता है कि जो भी गेंद पैड से टकरा रही है, आउट है। इसलिए वह कप्तान की तरफ डीआरएस के लिए जाते हैं। शनिवार को अफ्रीका की पारी के दौरान कई ऐसे मौके आए जब कुलदीप ने बल्लेबाज को छकाया और गेंद पैड पर लगी। हालांकि इस दौरान एक गेंद पर कुलदीप काफी जोश में कप्तान केएल राहुल को डीआरएस लेने के लिए दबाव बना रहे थे हालांकि राहुल के बगल में खड़े रोहित ने कुलदीप को वापस जाने के लिए बोला और इसको देखकर विराट कोहली भी खुद को हंसने से रोक नहीं पाए। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है।

कुलदीप यादव ने तीसरे वनडे में दक्षिण अफ्रीका की पारी के समाप्त होने के बाद ब्रॉकास्टर से कहा, '' डीआरएस के मामले में, मैं उनमें से हूं जो बहुत खराब है और वह मेरी टांग खींचते हैं। अगर गेंद पैड पर लगती है, तो मुझे लगता है कि हर गेंद पर विकेट है। जब आपके पास पूर्व कप्तान है...केएल विकेट के पीछे काफी शानदार रहे हैं और खासकर डीआरएस कॉल को लेकर, बतौर गेंदबाज आपको लगता है नॉट आउट बैटर आउट है। इसलिए आपके पास ऐसे लोगों का होना जरूरी है, जो आपको सही दिशा दिखाएं और शांत रखें।''