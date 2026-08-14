'द हंड्रेड' का पूरा फायदा उठाने की कोशिश कर रही हूं ताकि एशिया कप में अच्छी तैयारी के साथ जा सकूं: दीप्ति शर्मा
भारतीय टीम की स्टार ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा मौजूदा समय में द हंड्रेड में शिरकत कर रही हैं। सनराइजर्स लीड्स विमेंस टीम का हिस्सा हैं। उन्होंने हाल ही में जियोस्टार को दिए इंटरव्यू में कहा है कि वे द हंड्रेड के अनुभव को एशिया कप में झोकेंगी और इसे अपनी तैयारियों की तरह देख रही हैं।
भारत की स्टार ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा 'द हंड्रेड 2026' में गेंद और फील्डिंग में शानदार फॉर्म में हैं। वह अपना अच्छा प्रदर्शन जारी रखना चाहेंगी क्योंकि सनराइजर्स लीड्स विमेंस अपनी चैंपियनशिप का बचाव करने की कोशिश कर रही हैं। जियोस्टार से बात करते हुए, दीप्ति शर्मा ने सनराइजर्स लीड्स के लिए खेलने के अपने अनुभव, विमेंस एशिया कप की तैयारी में 'द हंड्रेड' की भूमिका और टीम में लगातार योगदान देने की अपनी इच्छा के बारे में बात की।
जियोस्टार से बात करते हुए, दीप्ति शर्मा ने सनराइजर्स लीड्स का हिस्सा बनने पर अपनी खुशी ज़ाहिर की। उन्होंने कहा- "जब मुझे सनराइजर्स लीड्स के लिए चुना गया तो मैं बहुत उत्साहित थी, क्योंकि ऑरेंज मेरा पसंदीदा रंग है। इसलिए, जहां भी मैं ऑरेंज रंग देखती हूं, मुझे अच्छा लगता है। लीड्स में अपने घरेलू मैदान पर खेलना खास है। मैदान सनराइजर्स के फैन्स से भरा होता है और मैं जहां भी देखती हूं, मुझे ऑरेंज रंग ही दिखता है। मुझे लगता है कि फैन्स को भी घर पर हमारा अच्छा प्रदर्शन देखना पसंद आ रहा होगा। एक टीम के तौर पर, हम एक-दूसरे के योगदान की सराहना करते हैं, चाहे वह अच्छी पारी हो या कसी हुई गेंदबाज़ी। हम एक ग्रुप के तौर पर इसका आनंद ले रहे हैं। हम इन अनुभवों से जितना ज्यादा सीखेंगे, हमारे लिए उतना ही बेहतर होगा।"
द हंड्रेड से हो रही है एशिया कप की तैयारी
इस बारे में कि 'द हंड्रेड' एक खिलाड़ी के तौर पर आगे बढ़ने में कैसे मदद कर रहा है बात करते हुए दीप्ति ने कहा "विमेंस चैंपियंस ट्रॉफी में अभी कुछ समय बाकी है, जो फरवरी 2027 में खेली जाएगी। इसलिए अभी मेरा फोकस 'द हंड्रेड' पर है। विमेंस एशिया कप 28 अगस्त से शुरू हो रहा है और यह भारतीय टीम के लिए एक महत्वपूर्ण टूर्नामेंट है। 'द हंड्रेड' में खेलने से मुझे बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग - तीनों विभागों में अपने कौशल पर काम करने का शानदार मौका मिल रहा है। मैं इस टूर्नामेंट का पूरा फायदा उठाने की कोशिश कर रही हूं ताकि मैं एशिया कप के लिए अच्छी तैयारी के साथ जा सकूं। मैं सनराइजर्स लीड्स के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ दे रही हूं और इससे मुझे एक खिलाड़ी के तौर पर आगे बढ़ने में मदद मिलेगी और लंबे समय में टीम को भी फायदा होगा।"
भारत के लिए खेलने पर दीप्ति ने कहा- "जब आप नीली जर्सी पहनते हैं, तो यह आपको अपने, अपने परिवार और अपने देश के लिए गर्व से भर देता है। यह सिर्फ एक जर्सी नहीं है, यह बरसों की कड़ी मेहनत और त्याग का नतीजा है। जब उम्मीदें ज़्यादा हों और आप देश के लिए अच्छा प्रदर्शन कर पाएं, तो वह एहसास बहुत खास होता है। इसके साथ एक जिम्मेदारी भी आती है, लेकिन हम सभी उस जिम्मेदारी का स्वागत करते हैं। हर कोई चाहता है कि हम एक टीम के तौर पर सफल हों और हमें सपोर्ट करने वाले फैन्स को खुशियां दें। यही बात हमें मैदान पर उतरने पर हर बार अपना बेस्ट देने के लिए प्रेरित करती है।"
दीप्ति चुनौतियों के लिए हमेशा तैयार रहती हैं और दबाव वाले पलों का आनंद लेती हैं। उन्होंने कहा "मेरे लिए हर मैच अहम है। यह सिर्फ विमेंस चैंपियंस ट्रॉफी की बात नहीं है। मैं हर मैच में 100 प्रतिशत से ज्यादा देने की कोशिश करती हूं, चाहे वह कोई बड़ा टूर्नामेंट हो या कोई और मैच। मैं टीम के लिए जितना ज्यादा योगदान दे सकूं, उतना ही अच्छा है। मुझे चुनौतियां लेना बहुत पसंद है। जब भी मुश्किल हालात आते हैं, मैं हमेशा उनके लिए तैयार रहती हूं। असल में, मुझे दबाव वाले पल पसंद हैं क्योंकि वे मुझे बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करते हैं।"
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लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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