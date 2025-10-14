रोहित और विराट जरूर ऐसा करेंगे…इयान बिशप ने कही कप्तान शुभमन गिल की भलाई वाली बात

संक्षेप: वेस्टइंडीज के पूर्व तेज गेंदबाज इयान बिशप ने भारतीय कप्तान शुभमन गिल की भलाई वाली बात कही है। बिशप का मानना है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली की सरपरस्ती में गिल कप्तान और रणनीतिकार के रूप में उभरेंगे।

वेस्टइंडीज के पूर्व तेज गेंदबाज इयान बिशप का मानना है कि ऑस्ट्रेलिया में आगामी वनडे सीरीज के लिए रोहित शर्मा और विराट कोहली की वापसी से शुभमन गिल की कप्तानी और मजबूत होगी। उन्होंने इन दोनों दिग्गजों की उपस्थिति को युवा कप्तान के लिए मददगार करार दिया। वेस्टइंडीज के खिलाफ भारत की 2-0 से टेस्ट सीरीज जीत के बाद बिशप ने कहा कि गिल में भारत का नेतृत्व का जज्बा और कौशल मौजूद है, लेकिन उन्हें एक रणनीतिकार के रूप में परिपक्व होने में समय लगेगा। 24 साल का यह सलामी बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया में होने वाली वनडे सीरीज में भारत की कप्तानी करेंगा।

'शुभमन गिल अभी पूरी तरह तैयार नहीं' बिशप ने ‘पीटीआई वीडियो’ को दिए साक्षात्कार में रोहित और कोहली का जिक्र करते हुए कहा, ‘‘यह गिल के लिए अच्छा होगा। वे दोनों खिलाड़ी गिल की मदद करेंगे और वह इस काम में आगे बढ़ेंगे।’’ उन्होंने कहा, "वह अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हैं। लोगों को उन्हें कप्तान के रूप में विकसित होने का मौका देना होगा। वह इस दौरान बल्लेबाज के रूप में भी आगे बढ़ेंगे।’’ बिशप ने इस बात पर जोर दिया कि निर्णय लेने या कप्तानी के दबाव को संभालने के मामले में भारत के दो सबसे अनुभवी खिलाड़ियों की उपस्थिति गिल के लिए मूल्यवान होगी।