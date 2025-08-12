I am so lucky to even umpire Kumar Dharmasena was surprised by Mohammad Siraj s dangerous match winning ball मैं खुशकिस्मत हूं कि…मोहम्मद सिराज की खतरनाक गेंद से अंपायर कुमार धर्मसेना तक हैरान, Cricket Hindi News - Hindustan
मैं खुशकिस्मत हूं कि…मोहम्मद सिराज की खतरनाक गेंद से अंपायर कुमार धर्मसेना तक हैरान

एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी में मोहम्मद सिराज ने अपनी खतरनाक गेंदबाजी से इंग्लैंड की बल्लेबाजों को खूब परेशान किया। वह सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे। अब तो अंपायर कुमार धर्मसेना भी उनकी एक गेंद के इतने मुरीद हो गए हैं कि उसे नजदीक से देखने के लिए खुद को खुशकिस्मत मान रहे। 

Chandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीTue, 12 Aug 2025 04:42 PM
इंग्लैंड दौरे पर मोहम्मद सिराज का जबरदस्त प्रदर्शन लगातार चर्चा में बना हुआ है। अब तो अंपायर भी उनकी गेंदबाजी के कायल हो चुके हैं। एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी के पांचवें और आखिरी टेस्ट में जैक क्रॉली को उन्होंने जिस स्लोअर यॉर्कर पर बोल्ड किया था, उसे सोशल मीडिया पर कई क्रिकेट प्रेमियों ने बॉल ऑफ द सीरीज कहा था। लेकिन उस मैच में अंपायरिंग करने वाले श्रीलंका के पूर्व क्रिकेटर कुमार धर्मसेना ओवल में आखिरी दिन आखिरी विकेट के तौर पर गस एटकिंसन को आउट करने वाली सिराज की गेंद के इतने मुरीद हो चुके हैं कि उसे देखने के लिए खुद को खुशकिस्मत मान रहे हैं।

एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी के हीरो मोहम्मद सिराज ने परफेक्ट यॉर्कर से अंग्रेज बल्लेबाज का ऑफ स्टंप उखाड़ दिया था। उसकी एक तस्वीर को इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हुए धर्मसेना ने लिखा, 'बहुत भाग्यशाली हूं कि सबसे अच्छी जगह से इस गेंद को देखा।'

ओवल टेस्ट के आखिरी दिन गस एटकिंसन ने करोड़ों भारतीय क्रिकेट प्रेमियों के दिल की धड़कन बढ़ा दी थी। इंग्लैंड की आखिरी जोड़ी मैदान में थी। एटकिंसन गंभीर रूप से चोटिल क्रिस वोक्स के साथ इंग्लैंड को जीत के नजदीक ले जा रहे थे और यह सुनिश्चित भी कर रहे थे कि वोक्स को स्ट्राइक न मिले।

इंग्लैंड को जीत के लिए अभी 7 और रन की जरूरत थी। एटकिंसन 17 रन बनाकर खेल रहे थे और वह एक छक्का भी जड़ चुके थे। मोहम्मद सिराज गेंदबाजी के लिए आते हैं। उन्होंने उस ओवर की पहली ही गेंद पर एंटकिंसन के ऑफ स्टंप को उखाड़ दिया। भारत 6 रन से मैच जीत चुका था और 5 मैच की सीरीज 2-2 से बराबरी पर खत्म हुई।

मोहम्मद सिराज ने 5 विकेट हॉल पूरा किया। सीरीज का दूसरा 5 विकेट हॉल। आखिरी टेस्ट में वह प्लेयर ऑफ द मैच रहे। सिराज ने सीरीज में सबसे ज्यादा 23 विकेट झटके। उनके लिए यह इंग्लैंड दौरा बहुत ही खास और यादगार रहा।