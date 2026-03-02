होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
मैं भारत और पाकिस्तान की...नो हैंडशेक पॉलिसी से टेम्बा बावुमा को ऐतराज, बताया क्यों अच्छा संदेश नहीं?

Mar 02, 2026 05:49 pm ISTMd.Akram नई दिल्ली, भाषा
Follow Us on

टेम्बा बावुमा को भारत-पाकिस्तान मुकाबलों में नो हैंडशेक पॉलिसी से ऐतराज है। उन्होंने खिलाड़ियों द्वारा हाथ मिलाने से बचने पर कहा कि क्रिकेट भद्रजनों का खेल है।

दक्षिण अफ्रीका के प्रेरणादायी टेस्ट और वनडे कप्तान टेम्बा बावुमा का मानना है कि अंतरराष्ट्रीय मैचों के दौरान खिलाड़ियों द्वारा हाथ नहीं मिलाना खेल के लिए अच्छा संदेश नहीं देता। भारत और श्रीलंका में खेले जा रहे टी20 वर्ल्ड कप 2026 के कमेंट्री पैनल में शामिल बावुमा ने 'पीटीआई' से बातचीत में भारत-पाकिस्तान मुकाबलों में 'नो हैंडशेक (हाथ नहीं मिलाने)' नीति के अलावा अन्य मुद्दों पर बात की। सामाजिक मुद्दों पर बेबाक राय रखने के लिए पहचाने जाने वाले 35 वर्षीय बल्लेबाज ने अपने देश में सभी को समान अवसर दिए जाने की जोरदार वकालत की और खेल को एकजुट करने वाली शक्ति पर भी बल दिया।

बावुमा ने कहा, ''हां, अगर आप इसे बाहर से देखते हैं तो (हाथ नहीं मिलाने की नीति) अच्छी नहीं लगती। यह क्रिकेट के खेल के लिए अच्छा नहीं दिखता। आखिरकार यह भद्रजनों का खेल है, हम इसी सोच के साथ बड़े हुए हैं कि हमसे एक खास व्यवहार की अपेक्षा की जाती है।'' उन्होंने आगे कहा, “लेकिन जैसा मैंने कहा, यह बाहर से देखने का नजरिया है। मैं भारत और पाकिस्तान के बीच की राजनीति से पूरी तरह परिचित नहीं हूं, इसलिए उस दृष्टिकोण से कुछ नहीं कह सकता। लेकिन एक दर्शक के तौर पर, जो बिना पूरी पृष्ठभूमि जाने इसे देख रहा है, तो यह क्रिकेट के खेल के लिए अच्छा संदेश नहीं देता।”

दक्षिण अफ्रीका ने बावुमा की कप्तानी में पिछले साल जून में आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के बाद भारत में 25 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद टेस्ट सीरीज में जीत दर्ज की थी। पिछले 12 महीनों में मिली इन बड़ी सफलताओं ने दक्षिण अफ्रीका टीम को वर्षों से लगे 'चोकर्स' के तमगे से भी काफी हद तक मुक्त कर टीम के आत्मविश्वास को नई ऊंचाई दी है। वहीं, बावुमा ने दक्षिण अफ्रीका टीम को मौजूदा टी20 वर्ल्ड कप का मजबूत दावेदार करार देते हुए कहा कि उसने अपनी सभी खामियों को दूर किया है और उसके पास हर विभाग में मैच का पासा पलटने वाले खिलाड़ी मौजूद हैं।

पिछले टी20 विश्व कप की उपविजेता दक्षिण अफ्रीका मौजूदा प्रतियोगिता में सुपर आठ चरण तक अजेय रहने वाली इकलौती टीम है। दक्षिण अफ्रीका को विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब दिला कर 'चोकर' का तमगा काफी हद तक कम करने वाले इस खिलाड़ी ने कहा, ''मैं इस विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका के प्रदर्शन से काफी रोमांचित हूं। टीम खेल के हर पहलू में काफी मजबूत है। बल्लेबाजी और गेंदबाजी में कोई कमी नहीं है और खिलाड़ी खिताब जीतने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।''

