अलविदा पाकिस्तान क्रिकेट...24 साल के क्रिकेटर ने छोड़ा खेल, लगाया भ्रष्टाचार और राजनीति का आरोप
अलविदा पाकिस्तान क्रिकेट... ये कहकर 24 साल के एक क्रिकेटर ने गेम से दूर जाने का फैसला किया है। इस क्रिकेटर ने पाकिस्तान क्रिकेट में हो रहे भ्रष्टाचार और राजनीति के बारे में भी खुलकर बोला है।
असल मायने में जिस उम्र में क्रिकेटर का करियर शुरू होता है, उस उम्र में पाकिस्तान के एक क्रिकेटर ने खेल से दूर जाने का फैसला किया है। सियालकोट के क्रिकेटर शाहजेब भट्टी ने पाकिस्तान क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। शाहजेब भट्टी की उम्र इस समय सिर्फ 24 साल है। क्रिकेट जगत शाहजेब भट्टी के इस फैसले से सन्न है, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट में चल रहे भ्रष्टाचार और पाकिस्तान क्रिकेट में हो रही राजनीति का मुद्दा उठाया है। शाहजेब भट्टी का अगला कदम क्या होगा और क्या वे किसी अन्य देश से खेलेंगे? इस पर अभी जानकारी सामने नहीं आई है।
शाहजेब भट्टी ने पॉलिटिक्स, करप्शन और घरेलू सिस्टम में स्ट्रक्चर की कमी का हवाला देते हुए पाकिस्तान क्रिकेट से दूर जाने का फैसला किया है। सियालकोट में जन्मे शाहजेब भट्टी ने कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी 2024-25 के फाइनल में पेशावर रीजन पर सियालकोट रीजन की रोमांचक एक विकेट की जीत में अहम भूमिका निभाई थी, उन्होंने एक रोमांचक मैच में नाबाद 32 रन बनाए थे। हालांकि, इसके बाद उनको लगातार टीम से बाहर रखा गया। 40 मैचों में वह बेंच पर बैठे रहे। इस युवा खिलाड़ी ने बताया कि उसका सपना पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना था, लेकिन घरेलू स्ट्रक्चर की असलियत ने उसे खेल से दूर जाने पर मजबूर कर दिया।
एक्स पर शाहजेब भट्टी ने लिखा, "अलविदा पाकिस्तान क्रिकेट। 24 साल की उम्र में मैं पाकिस्तान क्रिकेट छोड़ रहा हूं। मैंने पिछले साल लाइव टेलीविजन पर कायदे-ए-आजम ट्रॉफी का फाइनल जीता था। तब से मुझे लगातार लगभग 40 गेम के लिए बेंच पर बैठाया गया है। मेरा एकमात्र सपना पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है, लेकिन पॉलिटिक्स, करप्शन, स्ट्रक्चर की कमी ने मेरा करियर बर्बाद कर दिया है। और भी बहुत कुछ है, लेकिन अब मुझे पता है कि हर कोई पाकिस्तान क्रिकेट क्यों छोड़ रहा है। अलविदा।"
शाहजेब भट्टी ने अब तक पाकिस्तान के घरेलू सर्किट में सिर्फ दो फर्स्ट क्लास मैच, एक लिस्ट A मैच और एक T20 मैच ही खेला है। पाकिस्तान सुपर लीग यानी पीएसएल में भी उनको मौका नहीं मिला है। रेड-बॉल क्रिकेट में उनके नाम पांच विकेट हैं। लिस्ट ए क्रिकेट में दो विकेट निकाले हैं और एक मात्र टी20 मैच में एक विकेट लिया था।
